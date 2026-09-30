miércoles 30  de  septiembre 2026
EDUCACIÓN

Magnate dona $2.000 millones para construir campus universitario de IA y robótica en Miami

El nuevo campus, Carnegie Mellon University Miami, albergará a más de 3.500 estudiantes, 300 profesores y cerca de 600 empleados en un área de 14 hectáreas en Wynwood

El campus tendrá unos 35 acres en el barrio de Wynwood de Miami, uno de los distritos más creativos y emprendedores de la ciudad.

El campus tendrá unos 35 acres en el barrio de Wynwood de Miami, uno de los distritos más creativos y emprendedores de la ciudad.

CAPTURA DE PANTALLA/https://miami.cmu.edu/
Por Julián Varela

MIAMI.- El magnate estadounidense Ken Griffin donó 2.000 millones de dólares para construir en Miami un campus dedicado principalmente a la inteligencia artificial (IA) y robótica de la Universidad Carnegie Mellon (CMU) de Pittsburgh, una de las líderes en tecnología en Estados Unidos.

Griffin, fundador de la financiera Citadel, donó un total de 3.000 millones de dólares a CMU, de los que 1.000 millones serán para el campus principal en Pensilvania, y el resto para construir a partir de 2027 en Miami (Florida) una nueva sede orientada a tecnología, señaló este miércoles la universidad en un comunicado.

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Multimillonario dona $2.000 millones para campus universitario de IA y robótica en Miami

El nuevo campus, Carnegie Mellon University Miami, albergará a más de 3.500 estudiantes de licenciatura y posgrado, casi 300 profesores y cerca de 600 empleados en un área de 35 acres (14 hectáreas) en Wynwood, el barrio de las artes de la ciudad, con las primeras inscripciones previstas para 2028.

Un "laboratorio vivo"

El nuevo centro, que promete ser "un laboratorio vivo", se enfocará en un principio en cuatro áreas de "desafío": la salud y descubrimientos biológicos; seguridad nacional y capacidad estratégicas; energía y resiliencia climática, y manufactura avanzada y transformación industrial, detalló la universidad.

La universidad, primer lugar en licenciatura de ciencias computacionales en el 2027 Best Colleges de U.S. News & World Report, afirma que será un nuevo modelo en el que la enseñanza y la investigación "serán, por igual, pilares fundamentales", con laboratorios de investigación corporativa y estudios de nuevos proyectos.

"La inteligencia artificial constituye uno de los avances intelectuales más trascendentes de nuestra época y requiere el replantearnos cómo educamos a nuestros estudiantes, realizamos investigaciones y colaboramos unos con otros", declaró el presidente de CMU, Farnam Jahanian.

La universidad sostuvo que esta es la mayor donación individual en la historia para la educación superior y también la mayor donación de Griffin, quien se ha convertido en uno de los principales filántropos para el crecimiento de Miami tras mudarse en 2022 al sur de Florida desde Chicago.

"CMU Miami representa una oportunidad histórica de crear un nuevo centro de investigación y desarrollo intelectual que atraerá a los estudiantes, académicos e investigadores más excepcionales de todo el mundo y posicionará a la institución académica como una de las más importantes del planeta", apuntó Griffin.

FUENTE: Con información de AFP

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