Manolo Reyes: defensor incansable del servicio público en Miami

Originario de Victoria de las Tunas, en el oriente de Cuba, emigró a Estados Unidos en 1959 junto a sus padres, huyendo del régimen de Fidel Castro. Se graduó en Economía por la Universidad de Florida en Gainesville y residió durante más de cinco décadas en la ciudad de Miami. Le sobreviven su esposa, Selva “Chacha” Reyes, sus dos hijos y varios nietos.

Reyes fue electo por primera vez como comisionado en noviembre de 2017, tras intentarlo en seis ocasiones. Fue reelegido en 2019, consolidando su posición como una figura respetada dentro del gobierno municipal.

Luto en Miami

“Manolo Reyes era un luchador que trabajó con dedicación por el Distrito 4”, expresó entre lágrimas el comisionado Miguel Angel Gabela en una entrevista de radio actualidad radio . “Cuando había una buena comisión, él te daba la mano y te felicitaba por el trabajo realizado”.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, también lamentó la pérdida: “Tuve el privilegio de servir junto a él durante casi ocho años. Competimos en una contienda, pero nuestra campaña siempre se centró en ideas, no en ataques personales. Se iba a presentar a las próximas elecciones para la alcaldía, y estoy seguro de que habría sido un alcalde formidable por su trayectoria”.

Suárez destacó el legado de Reyes en dos dimensiones: “Una, como funcionario electo; y otra, como ejemplo de perseverancia. Se postuló cinco o seis veces antes de ganar. Eso habla de su carácter. No se dejaba vencer. Jamás olvidaré su sonrisa; era una persona amable y cariñosa”.

El exalcalde Tomás Regalado propuso que el cortejo fúnebre pase por el ayuntamiento como tributo oficial: “Es importante reconocer a quienes formaron parte de la gobernabilidad de Miami. Me dolió mucho saber de su recaída y del sufrimiento que atravesó en sus últimos días”.

Manolo Reyes era un luchador por sus electores, la Ciudad de Miami y la democracia. No importaba ni el partido ni la posición entre nosotros; siempre tenía una sonrisa. Me llamó hace un par de semanas para decirme que me iba a dar una paliza en la carrera por la alcaldía. La verdad es que sé que lo habría hecho, dijo Ken Russell en X.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar expresó, "lamento profundamente la partida de Manolo Reyes, un servidor público ejemplar que dedicó su vida al desarrollo y avance de nuestra comunidad. Su amor por Miami, su compromiso y su legado como líder seguirán inspirándonos por generaciones. Mis oraciones están con su familia. Descanse en paz".

Reyes fue un firme opositor a la corrupción y abogó por la creación de mecanismos de control para los funcionarios públicos. “Mi filosofía es trabajar para el pueblo, responder a los intereses y necesidades de los votantes”, solía decir. “No me dejo persuadir por nadie ni por nada”.

Su muerte deja un vacío en la política local y una huella profunda entre sus colegas y electores.

