Mar-a-Lago será escenario de la Hispanic Prosperity Gala 2026

El evento que tendrá lugar por primera vez está pautado para el 10 de febrero de 2026

Entre los asistentes confirmados se encuentran personalidades de diferentes ámbitos, como políticos, empresarios, deportistas, músicos, filántropos y figuras de los medios de comunicación.

CORTESÍA NEW CONCEPT PR
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

PALM BEACH. - La comunidad latina en Estados Unidos sigue consolidando su influencia en la economía, la cultura y la política del país. En ese contexto, Latino Wall Street y el Comité de la Hispanic Prosperity Gala anunciaron la realización de un evento sin precedentes: la Hispanic Prosperity Gala, que se llevará a cabo el 10 de febrero de 2026 en Mar-a-Lago, Palm Beach.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la organización el evento rendirá homenaje a 250 años de prosperidad estadounidense y pondrá bajo los reflectores el impacto creciente de los latinos en varios sectores sociales y la vida cívica del país.

Entre los asistentes confirmados se encuentran personalidades de diferentes ámbitos, como políticos, empresarios, deportistas, músicos, filántropos y figuras de los medios de comunicación como Vivek Ramaswamy, Grant y Elena Cardone, Sammy Sosa, Jorge Masvidal, Rudy Giuliani, Brock Pierce, Javier Milei, Eduardo Bolsonaro, Mercedes Schlapp, Scott Storch, Carolina Tejera, Myrka Dellanos, James O’Keefe, Caterina Valentino, Robert Unanue y el general Michael Flynn, entre otros líderes y celebridades de alcance nacional e internacional

La idea detrás de la velada es clara: abrir oportunidades educativas y económicas para los latinos, promover el emprendimiento, la innovación y la participación cívica. Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street junto a su esposo Tony Delgado aseguró:

“Esta gala representa una oportunidad para reafirmar la presencia y el aporte de la comunidad latina en los espacios más relevantes de Estados Unidos. Los latinos desempeñan un rol clave en la economía y en múltiples industrias, nos sentimos honrados de organizar este encuentro en un lugar tan emblemático como el Club Mar-a-Lago que contará con la presencia de líderes mundiales.”

Latino Wall Street, que cuenta con más de 150,000 miembros, es la única plataforma latina que transmite desde el piso de la Bolsa de Nueva York y ha acercado a la comunidad a espacios de liderazgo, educación financiera y participación cívica, con invitados de alto perfil como Don Francisco, Elena y Grant Cardone y Robert F. Kennedy Jr.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro también reunirá a representantes del sector público y privado, jóvenes líderes y delegaciones de distintas latitudes, con el objetivo de fortalecer alianzas entre Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina.

Esta reunión se celebra en un año electoral clave y refleja cómo los latinos continúan consolidándose como un sector estratégico en la vida económica y social de EEUU.

