Balacera en una gasolinera de Miramar deja saldo de un muerto y dos heridos

Miramar . - Una persona murió y dos más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del martes en una gasolinera de Miramar, en un incidente que movilizó a la policía y a los equipos de emergencia del condado de Broward, informaron las autoridades locales.

El suceso se registró alrededor de las 8:30 p.m. en la estación Sunoco ubicada en el 1550 de Pembroke Road, cerca de la intersección con DeSoto Boulevard, cuando un altercado entre los individuos involucrados escaló hasta el uso de armas de fuego.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a dos personas con heridas de bala: una con múltiples impactos en el pecho y otra con un disparo en el muslo. Ambas fueron trasladadas al Memorial Regional Hospital bajo alerta de trauma, y una de ellas requirió maniobras de resucitación en el sitio debido a la gravedad de sus lesiones. Una tercera víctima fue hallada fallecida en la escena, confirmó la policía.

Los funcionarios públicos indicaron que se mantiene activa la búsqueda de un sospechoso y que se recopila evidencia de cámaras de seguridad y testimonios de testigos para esclarecer el hecho. Instan a cualquier persona con información sobre el tiroteo a comunicarse con la policía de Miramar para contribuir a la investigación y ayudar a dar con el paradero del responsable.

Este tiroteo se produce en un contexto de incidentes armados intermitentes en la ciudad. Aunque Miramar generalmente registra niveles de crimen por debajo del promedio nacional en los últimos años se han registrado episodios de violencia que incluyen altercados con armas de fuego en espacios públicos y enfrentamientos domésticos que han resultado en heridos y muertos.