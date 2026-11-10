martes 10  de  noviembre 2026
NUEVO GOBIERNO

Florida pone en marcha la transición de Byron Donalds al gobierno

Estas personas dirigirán el proceso de transición en Florida y organizarán al personal de la nueva administración antes de su toma de posesión el 5 de enero

Byron Donalds, gobernador electo de Florida, junto al vicegobernador electo Bryan Ávila.&nbsp;

Byron Donalds, gobernador electo de Florida, junto al vicegobernador electo Bryan Ávila. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, anunció el equipo que preparará la transferencia de poder de la administración de Ron DeSantis y organizará las prioridades de su futuro gobierno, antes de que asuma el cargo el próximo 5 de enero de 2027. El grupo estará integrado por cuatro dirigentes con experiencia en los sectores empresarial, político, financiero y de políticas públicas.

Manny Kadre presidirá el equipo; Ryan Smith será su director ejecutivo; Tarren Bragdon encabezará el área de políticas públicas, y Teresa Ressel se desempeñará como asesora principal.

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“Nos enorgullece anunciar este increíble equipo de líderes de todo nuestro gran estado, que ya están trabajando diligentemente para garantizar que nuestra administración llegue a Tallahassee completamente preparada para ejecutar nuestra misión para el pueblo de Florida”, dijo Donalds al anunciar los nombramientos.

¿Qué hace el equipo de transición de Florida?

El grupo debe preparar a la nueva administración para asumir sus funciones y empezar a gobernar. Entre sus tareas anunciadas están organizar el personal del gobierno entrante, formular recomendaciones para integrar el gabinete y definir prioridades legislativas antes de la toma de posesión.

En términos prácticos, el trabajo de transición también implica coordinar el intercambio de información con la administración saliente y revisar las políticas y operaciones estatales para que el nuevo equipo pueda comenzar a ejecutar su agenda al asumir. La transición es una etapa temporal de preparación; no reemplaza al gobernador en funciones antes del cambio de mando.

¿Quiénes integran el equipo de Byron Donalds?

Manny Kadre, presidente de la transición

Kadre es un empresario del sur de Florida y presidente del consejo de administración de Republic Services, compañía de gestión de residuos. También dirige Kollective Auto Group, una empresa de venta de automóviles de lujo; forma parte de la junta directiva de The Home Depot y preside el consejo de fideicomisarios de la Universidad de Miami.

Como presidente de la transición, estará a cargo de organizar el personal de la futura administración y coordinar las recomendaciones sobre el gabinete y las prioridades legislativas.

Ryan Smith, director ejecutivo

Smith fue estratega jefe de la campaña de Donalds y dirigió una operación política que recaudó más de 174 millones de dólares, según el reporte sobre su nombramiento. A lo largo de su carrera ha trabajado en campañas republicanas de Florida, fue enlace con la Cámara de Representantes para el Partido Republicano estatal y asesoró a MAGA Inc., organización política vinculada al presidente Donald Trump.

Tarren Bragdon, responsable de políticas públicas

Bragdon es presidente y director ejecutivo de la Fundación para la Responsabilidad Gubernamental, un centro de políticas públicas con sede en Naples que fundó en 2011. Antes de mudarse a Florida, fue legislador en la Cámara de Representantes de Maine, donde resultó elegido en 1996, a los 21 años. En 2023, DeSantis lo nombró miembro del Grupo de Trabajo para la Eficiencia del Gobierno de Florida.

En el equipo de Donalds, Bragdon dirigirá el trabajo de políticas y ayudará a preparar las reformas y propuestas que el gobernador electo prometió impulsar.

Teresa Ressel, asesora principal

Por su parte, Ressel cuenta con experiencia en el sector financiero y en el gobierno federal. Fue subsecretaria de Administración y directora financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre, durante la presidencia de George W. Bush, dejó el puesto en enero de 2004. También fue directora ejecutiva de UBS Securities, la división estadounidense de banca de inversión del grupo UBS.

Durante la campaña de Donalds, Ressel formó parte de una coalición de mujeres del sector empresarial que apoyó al candidato. En la transición será asesora principal del equipo entrante.

El equipo de transición trabajará hasta el 5 de enero de 2027, cuando Byron Donalds tome posesión como gobernador de Florida y suceda a Ron DeSantis.

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