Elecciones en Florida definen la representación de Miami-Dade en la Legislatura estatal

Votantes acuden a uno de los colegios electorales habilitados en Miami-Dade.

MIAMI.- Los votantes de Miami-Dade participaron el martes 3 de noviembre en las elecciones para la Legislatura de Florida, con contiendas correspondientes a cuatro distritos del Senado estatal y 16 de la Cámara de Representantes.

Los resultados preliminares por condado permiten observar cómo se distribuyó el voto local en esas demarcaciones, algunas de las cuales también abarcan territorios fuera de Miami-Dade.

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En el Senado estatal, las contiendas correspondieron a los distritos 34, 36, 38 y 40.

En el Distrito 34, la demócrata Ashley Viola Gantt recibió 111.362 votos en Miami-Dade, equivalentes al 79,01 %, frente a los 29.585 sufragios de la republicana Elizabeth Jeanty (20,99 %).

La contienda del Distrito 36 mostró una diferencia estrecha en el condado. La republicana Ileana García obtuvo 68.221 votos (50,62 %), mientras el demócrata George Lavín alcanzó 66.543 (49,38 %), una diferencia de 1.678 sufragios.

En el Distrito 38, la republicana Alexis María Calatayud sumó 88.604 votos (49,25 %) en Miami-Dade, frente a los 88.071 (48,96 %) del demócrata Richard Lamondin Jr. Jeffrey “Doc” Solomon, candidato sin afiliación partidista, recibió 3.222 votos (1,79 %).

Por su parte, en el Distrito 40, la republicana Ana María Rodríguez obtuvo 91.725 votos (55,45 %) en el condado. El demócrata José Antonio Stoute recibió 71.940 (43,49 %), mientras que Ramiro Orta, candidato sin afiliación partidista, consiguió 1.740 (1,05 %).

Ocho distritos de la Cámara tuvieron contiendas

En la Cámara de Representantes de Florida, ocho de los 16 distritos vinculados a Miami-Dade presentaron competencia en la elección general.

En el Distrito 106, la demócrata Lucía Báez-Geller recibió 30.181 votos (54,31 %) en el condado, frente a los 25.386 (45,69 %) del republicano Fabián Basabe.

Daphne Campbell, demócrata, obtuvo 38.655 votos (81,11 %) en el Distrito 108, frente a los 9.004 (18,89 %) del republicano Wancito Francius.

En el Distrito 113, Gloria Romero Roses, demócrata, recibió 22.933 votos (55,68 %), mientras el republicano Bruno A. Barreiro obtuvo 18.257 (44,32 %). También figuró Paola Vázquez del Mercado como candidata por escrito.

En el Distrito 115, el republicano Omar Blanco sumó 36.458 votos (53,05 %), frente a los 32.264 (46,95 %) del demócrata Marcos Reyes.

En el Distrito 116, la republicana Ashley Pérez-Biliskov recibió 32.443 votos (59,29 %), mientras el demócrata Nicolas Ramos obtuvo 22.277 (40,71 %).

En el Distrito 117, el demócrata Kevin Chambliss alcanzó 27.046 votos (64,32 %), frente a los 15.000 (35,68 %) del republicano Miguel Granda.

Por su parte, el republicano Mike Redondo consiguió 35.390 votos (58,29 %) en el Distrito 118, mientras el demócrata Armando “A.C.” Castillo recibió 25.328 (41,71 %).

En el Distrito 119, el republicano Juan Carlos Porras sumó 32.651 votos (55,73 %), frente a los 25.937 (44,27 %) del demócrata Rey Lázaro Sordo.

Distritos sin contienda general

Otros ocho distritos no presentaron competencia en la elección general. En el Distrito 104 figuró Felicia Simone Robinson; en el 107, Wallace Aristide; en el 109, James Bush III; en el 110, Tom Fabricio; en el 111, David Borrero; en el 112, Alex Rizo; en el 114, Demi Busatta Cabrera; y en el 120, James Vernon “Jim” Mooney Jr.

La relación comprende las demarcaciones estatales incluidas en el registro electoral de Miami-Dade, aunque no todas corresponden exclusivamente al territorio del condado. Los votos y porcentajes citados reflejan el conteo local y no deben confundirse con el resultado total de cada distrito. Los resultados de la jornada son preliminares y están sujetos a la certificación oficial.