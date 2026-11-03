miércoles 4  de  noviembre 2026
LEGISLATURA ESTATAL

Elecciones en Florida definen la representación de Miami-Dade en la Legislatura estatal

Cuatro distritos senatoriales y 16 de la Cámara de Representantes estuvieron vinculados a la jornada electoral del 3 de noviembre. Ileana García, Ashley Gantt, Alexis Calatayud y Ana María Rodríguez figuraron entre los candidatos al Senado, mientras ocho distritos de la Cámara tuvieron contiendas en la elección general

Electores ejercen su derecho al sufragio.

Electores ejercen su derecho al sufragio.

AFP
Votantes acuden a uno de los colegios electorales habilitados en Miami-Dade.

Votantes acuden a uno de los colegios electorales habilitados en Miami-Dade.

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los votantes de Miami-Dade participaron el martes 3 de noviembre en las elecciones para la Legislatura de Florida, con contiendas correspondientes a cuatro distritos del Senado estatal y 16 de la Cámara de Representantes.

Los resultados preliminares por condado permiten observar cómo se distribuyó el voto local en esas demarcaciones, algunas de las cuales también abarcan territorios fuera de Miami-Dade.

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En el Senado estatal, las contiendas correspondieron a los distritos 34, 36, 38 y 40.

En el Distrito 34, la demócrata Ashley Viola Gantt recibió 111.362 votos en Miami-Dade, equivalentes al 79,01 %, frente a los 29.585 sufragios de la republicana Elizabeth Jeanty (20,99 %).

La contienda del Distrito 36 mostró una diferencia estrecha en el condado. La republicana Ileana García obtuvo 68.221 votos (50,62 %), mientras el demócrata George Lavín alcanzó 66.543 (49,38 %), una diferencia de 1.678 sufragios.

En el Distrito 38, la republicana Alexis María Calatayud sumó 88.604 votos (49,25 %) en Miami-Dade, frente a los 88.071 (48,96 %) del demócrata Richard Lamondin Jr. Jeffrey “Doc” Solomon, candidato sin afiliación partidista, recibió 3.222 votos (1,79 %).

Por su parte, en el Distrito 40, la republicana Ana María Rodríguez obtuvo 91.725 votos (55,45 %) en el condado. El demócrata José Antonio Stoute recibió 71.940 (43,49 %), mientras que Ramiro Orta, candidato sin afiliación partidista, consiguió 1.740 (1,05 %).

Ocho distritos de la Cámara tuvieron contiendas

En la Cámara de Representantes de Florida, ocho de los 16 distritos vinculados a Miami-Dade presentaron competencia en la elección general.

En el Distrito 106, la demócrata Lucía Báez-Geller recibió 30.181 votos (54,31 %) en el condado, frente a los 25.386 (45,69 %) del republicano Fabián Basabe.

Daphne Campbell, demócrata, obtuvo 38.655 votos (81,11 %) en el Distrito 108, frente a los 9.004 (18,89 %) del republicano Wancito Francius.

En el Distrito 113, Gloria Romero Roses, demócrata, recibió 22.933 votos (55,68 %), mientras el republicano Bruno A. Barreiro obtuvo 18.257 (44,32 %). También figuró Paola Vázquez del Mercado como candidata por escrito.

En el Distrito 115, el republicano Omar Blanco sumó 36.458 votos (53,05 %), frente a los 32.264 (46,95 %) del demócrata Marcos Reyes.

En el Distrito 116, la republicana Ashley Pérez-Biliskov recibió 32.443 votos (59,29 %), mientras el demócrata Nicolas Ramos obtuvo 22.277 (40,71 %).

En el Distrito 117, el demócrata Kevin Chambliss alcanzó 27.046 votos (64,32 %), frente a los 15.000 (35,68 %) del republicano Miguel Granda.

Por su parte, el republicano Mike Redondo consiguió 35.390 votos (58,29 %) en el Distrito 118, mientras el demócrata Armando “A.C.” Castillo recibió 25.328 (41,71 %).

En el Distrito 119, el republicano Juan Carlos Porras sumó 32.651 votos (55,73 %), frente a los 25.937 (44,27 %) del demócrata Rey Lázaro Sordo.

Distritos sin contienda general

Otros ocho distritos no presentaron competencia en la elección general. En el Distrito 104 figuró Felicia Simone Robinson; en el 107, Wallace Aristide; en el 109, James Bush III; en el 110, Tom Fabricio; en el 111, David Borrero; en el 112, Alex Rizo; en el 114, Demi Busatta Cabrera; y en el 120, James Vernon “Jim” Mooney Jr.

La relación comprende las demarcaciones estatales incluidas en el registro electoral de Miami-Dade, aunque no todas corresponden exclusivamente al territorio del condado. Los votos y porcentajes citados reflejan el conteo local y no deben confundirse con el resultado total de cada distrito. Los resultados de la jornada son preliminares y están sujetos a la certificación oficial.

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