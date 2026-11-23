Una mesa de invitadas con antifaces refleja el ambiente de la velada.

Asistentes se reúnen para una foto frente a la pantalla del local.

Una preparación con vegetales y semillas muestra otra de las propuestas de la alta cocina.

Varios de los appetizer que se ofrecen en el menú del lugar.

Un integrante del equipo sirve la pasta desde una rueda de queso pecorino.

Uno de los cócteles preparados recibe su toque final antes de salir de la barra.

El letrero del restaurante, rodeado de globos, recibió a quienes llegan a la celebración.

Los asistentes alzan luces de bengala en uno de los momentos del festejo.

La barra y las mesas reúnen a quienes llegaron a celebrar al segundo aniversario de La Fernetería en Wynwood.

MIAMI.- La Fernetería celebró el viernes 20 de noviembre sus dos años en Miami con una cena y una fiesta en su azotea de Wynwood. Las fotografías de la noche muestran una gran concurrencia y un ambiente animado, con las luces de la ciudad al fondo. Gastronomía, música y espectáculos dieron forma a una velada inspirada en La Dolce Vita.

Ubicado en el noveno piso del 230 NW 24th Street , el establecimiento llegó a Miami en 2024 después de nacer en Buenos Aires. Su carta parte de la cocina italiana y suma influencias argentinas y mediterráneas. El nombre rinde homenaje al fernet, una bebida estrechamente ligada a la cultura de Argentina.

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Espacio para cenar y disfrutar el paisaje de la ciudad. CORTESÍA WORLD RED EYE

Entre los platos que destacan figura el Cacio e Pepe Ti Amo, preparado junto a la mesa en una rueda de queso pecorino. Para quienes prefieren carnes y mariscos, el Surf & Turf Terra e Mare reúne un corte New York strip con cola de langosta y camarones. La Ferne Tower combina pasta tricolor con milanesa crujiente. Cócteles como Miami Goddess y Coco D’Amore completan la oferta.

Durante la cena, bailarines con fuego entretuvieron a los asistentes. Más tarde, la música de NAIA marcó el paso hacia una fiesta que se extendió hasta la madrugada. La celebración reunió las dos facetas del lugar: una mesa para compartir sin prisa y un espacio para continuar la noche.

Los asistentes alzan luces de bengala en uno de los momentos del festejo. CORTESÍA WORLD RED EYE

“Hace dos años trajimos un pedacito de Buenos Aires a una azotea en Wynwood. Nuestra visión era sencilla: cenas largas, buena música y una fiesta que comienza en la mesa”, expresó Diego Díaz Varela, fundador y propietario. “Miami abrazó esa visión y la hizo suya”, añadió.

Con vistas al perfil urbano, vegetación y una barra de mármol, La Fernetería ha hecho de su ubicación una parte reconocible de la experiencia. La invitación está hecha: descubrir la carta, contemplar Miami desde las alturas y dejar que la sobremesa siga el ritmo de la música. El restaurante abre de miércoles a domingo; su menú y las reservas están disponibles en LaFerneteria.com.