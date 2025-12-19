viernes 19  de  diciembre 2025
NAVIDAD

Marlene Urbay y su "Xmas in the Air": una celebración de música, fe y magia navideña

El concierto tendrá lugar el 21 de diciembre a las 8 de la noche en la iglesia de St Catholic Dominic Parish y las entradas ya están disponibles

Marlene Urbay, directora y creadora de Xmas in the Air y la talentosa vedette Maylu.

Marlene Urbay, directora y creadora de Xmas in the Air y la talentosa vedette Maylu.

CORTESÍA MARLENE URBAY
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.– La Navidad tiene un lenguaje universal: música, recuerdos, emociones y magia. Y nadie lo entiende mejor que Marlene Urbay, directora y creadora de uno de los conciertos más esperados de la temporada en el sur de la Florida, Xmas in the Air.

“La idea de este concierto surgió hace 30 años, cuando ofrecimos nuestro primer concierto de Navidad en el Big Five”, comenta Urbay en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMERICAS.

Desde entonces, ha presentado distintas propuestas combinando formatos diversos, desde orquesta clásica con cuerdas hasta jazz band, e incorporando solistas que abarcan desde el puro clásico hasta el pop y el jazz. “Siempre celebrando el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús y compartiendo con el público temas tradicionales e inmortales”, explica.

La esencia de Xmas in the Air radica en la fusión de estilos. “En este concierto tenemos el glamour del big band con los grandes temas de la música americana”, comenta la entrevistada. La noche contará con la presencia de la talentosa vedette Maylu, quien interpretará clásicos como Blanca Navidad, Santa Claus is Coming y Santa Baby, entre otros. Todo esto se entrelaza con piezas clásicas como Oh Holy Night, The First Noel y Silent Night. Y porque la Navidad es también mágica, el ilusionista Alexander Blade se sumará al espectáculo, prometiendo sorpresas que harán latir los corazones de los asistentes.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 1.32.25 PM

Pero detrás de cada nota y cada luz navideña, hay momentos de introspección y emoción personal. Urbay confiesa que hay una canción que le toca el corazón más profundo: I’ll Be Home for Christmas.

“Me recuerda a todas esas personas que esperan que se cumpla la magia de la temporada con la presencia de seres queridos; a veces nos quedamos esperando y pensamos bueno, tal vez el próximo año. Me hace pensar en quienes no están a nuestro lado y en quienes ya no estarán más”, comparte.

El mensaje que Marlene desea transmitir con este concierto va más allá de la música: “La Navidad no es solo luces y regalos; es fe, esperanza, agradecimiento. Es compartir con los demás, cuidarlos, perdonarlos, decirles a todos los que nos rodean lo importantes que son y cuánto los queremos”, afirma con convicción.

Finalmente, hablar con esta mujer inspiradora sobre lo que significa estar en el escenario es una lección de pasión y gratitud. “La satisfacción de hacer música una vez más, de compartir con grandes artistas a quienes admiro y respeto, de entregarle a nuestro público y a nuestra comunidad lo mejor de nosotros, la alegría de saber que el mensaje llega a los corazones de todos. Con eso agradezco a Dios y a la Vida la oportunidad de realizarme a través de lo que más me gusta: dirigir orquesta”, concluye.

Con Xmas in the Air, que también podrán disfrutarlo a través del siguiente link, Marlene Urbay no solo ofrece un concierto; entrega un mensaje de esperanza, emoción y magia que se queda en los corazones de quienes creen en la música y en el nacimiento de Jesucristo.

