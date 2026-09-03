jueves 3  de  septiembre 2026
SINIESTRO AÉREO

Mueren dos personas al estrellarse avioneta en Tampa

La aeronave se dirigía a Elizabeth City, en Carolina del Norte, y apenas alcanzó algo más de 60 metros de altura, cuando se desplomó

En esta zona boscosa cayó la aeronave (Hillsborough County Sheriffs Office﻿)

En esta zona boscosa cayó la aeronave (Hillsborough County Sheriff's Office﻿)

Hillsborough County Sheriff's Office
Por Santiago Perales

TAMPA. Dos personas murieron este jueves al estrellarse la avioneta en la que viajaban, poco después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Tampa, en el estado de Florida, informaron las autoridades del condado de Hillsborough.

El aparato cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto, al noreste del centro de Tampa. Los bomberos recibieron el aviso hacia las 8:16 hora del este (12:16 GMT) y encontraron el avión envuelto en llamas, que apagaron en menos de diez minutos antes de hallar los dos cuerpos en el interior.

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La Oficina del Alguacil del condado, que desplegó agentes para custodiar la zona hasta la llegada de los investigadores federales, describió unos daños extensos en el aparato.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) identificó el avión como un Lancair Evolution, un monomotor ligero de cuatro plazas.

El avión tenía previsto despegar con destino a Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, y apenas alcanzó algo más de 60 metros de altura, según registros públicos de vuelo consultados por el diario Tampa Bay Times.

Las autoridades no identificaron a los fallecidos a la espera de avisar a sus familias. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigan las causas del accidente, sobre el que se espera un informe preliminar en un plazo de 30 días.

Otros siniestros

En abril murió el piloto de otra avioneta que se estrelló contra una urbanización de Wesley Chapel, al norte de Tampa, y en junio falleció otro al estrellarse su avión experimental en el condado de Polk, al este de la ciudad, después de que el aparato se partiera en vuelo.

En junio, otro piloto falleció luego de que su avión experimental se estrellara en el condado de Polk, al este de Tampa. En este siniestro, la aeronave se partió mientras se encontraba en vuelo.

FUENTE: Con información de EFE/Telemundo Tampa/El Horizonte

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