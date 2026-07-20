lunes 20  de  julio 2026
ECONOMÍA

Cubanos reaccionan ante el aumento de salario: "Pan para hoy, hambre para mañana"

Con su entrada en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de julio, ahora el salario mínimo en Cuba pasó de 2100 a 3210 pesos mensuales

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.&nbsp;

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano. 

Foto de YAMIL LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- El régimen de La Habana oficializó el anunciado aumento salarial para más de un millón de empleados del sector presupuestario en Cuba, en ramas como Salud, Educación, Cultura y la Administración Pública, una medida calificada de demagogia por expertos y que no deja de recibir críticas de cubanos en redes sociales.

“Alguien pretende que los cubanos se vayan de vacaciones con la sensación de que tienen más dinero en el bolsillo, pero ya saben, pan para hoy, hambre para mañana. Demagogia”, afirmó el economista cubano residente en España, Elías Amor.

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Con su entrada en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de julio, ahora el salario mínimo en Cuba pasó de 2,100 a 3,210 pesos mensuales, un aumento del 53% que, sin embargo, el propio Ministerio del Trabajo reconoció que continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los cubanos, reseña el portal web Martí Noticias.

“¿Qué no hay improvisación? Mucho nos tememos que esta vez sí. Y que por mucho que digan que la propuesta “fue evaluada, debatida y enriquecida antes de su aprobación definitiva, teniendo en cuenta las posibilidades reales del presupuesto estatal y las prioridades definidas para el país”, todo esto suena a medida demagógica de una dictadura en fase terminal, que busca el apoyo popular en momentos especialmente complejos”, escribió Amor en su blog Cuba Economía.

La inflación se come el salario de los cubanos

Al tipo de cambio informal hoy en la isla, el nuevo salario mínimo representa menos de cinco dólares mensuales, una cifra que dista mucho del costo real de la vida en el país, y que pone en entredicho el alcance efectivo de este ajuste para mejorar las condiciones económicas del trabajador cubano.

“Un incremento que la inflación se devora”, escribió en su perfil de Facebook el cubano Elizardo Arias, en Santiago de Cuba.

Aunque la medida representa un alivio parcial para miles de familias, la inflación, la escasez de bienes esenciales y la constante devaluación del peso cubano han erosionado el poder adquisitivo en la isla.

El régimen aprueba aumento salarial y un nuevo sueldo mínimo, pero de qué sirve si no hay economía...”, dijo en Facebook el perfil nombrado La Nueva Cuba.

La actualización salarial en la isla forma parte del paquete de reajustes económicos impulsados por el régimen en medio de la profunda crisi que atraviesa el país.

“Qué salario, jaja, somos explotados y esclavizados, no nos pagan, solo hacen el alarde de que nos están pagando, y encima lo publican para que el mundo crea que son muy buenos, uff”, comentó en Facebook el cubano Leandro Alexei González Castiñeira.

Este aumento salarial en Cuba costaría más de 42,000 millones de dólares al presupuesto estatal en un país donde los salarios son en pesos cubanos, pero la mayoría de los bienes esenciales, los cubanos tienen que buscar dólares para adquirirlos tanto en las tiendas estatales en divisas como en el mercado negro.

“Ahora sí me alcanza para un cartón de huevos al mes, ¡Qué bueno!", ironizó el usuario de Facebook, Arnaldo Espinosa Hernández.

FUENTE: Martí Noticias

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