jueves 30  de  julio 2026
Fútbol

Son Heung-min lidera el triunfo de la MLS sobre la Liga MX en el Juego de Estrellas

Son Heung-min fue la figura del Juego de las Estrellas con un doblete en la victoria 4-3 de la MLS sobre la Liga MX. La liga estadounidense amplió su dominio histórico antes del inicio de la Leagues Cup

Son Heung-Min, de las Estrellas de la MLS, celebra el segundo gol de su equipo durante el Juego de Estrellas de la MLS 2026 presentado por Chime en el Bank of America Stadium el 29 de julio de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte.&nbsp;

Son Heung-Min, de las Estrellas de la MLS, celebra el segundo gol de su equipo durante el Juego de Estrellas de la MLS 2026 presentado por Chime en el Bank of America Stadium el 29 de julio de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte. 

Omar Vega/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El surcoreano Son Heung-min brilló con un doblete en apenas tres minutos para guiar al combinado de la Major League Soccer (MLS) a una victoria por 4-3 sobre la selección de la Liga MX en el Juego de las Estrellas, disputado en Charlotte, Carolina del Norte.

El delantero de Los Angeles FC fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) tras marcar dos tantos, ambos con asistencias del español Carles Gil. El primero llegó al minuto 20 con un remate cruzado desde el sector izquierdo del área, mientras que el segundo fue una espectacular volea en el 23', consolidando la reacción de la MLS tras el tanto inicial del colombiano Luis Rey para el conjunto mexicano.

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La ausencia más destacada volvió a ser la de Lionel Messi, quien apenas retomó los entrenamientos con Inter Miami después de disfrutar de 10 días de descanso tras disputar la final del Mundial 2026 con Argentina. Tampoco participaron otras figuras recientemente incorporadas a la MLS, como Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Casemiro. Del lado mexicano también fueron baja el portero Keylor Navas y la joven promesa Gilberto Mora.

Antes del descanso, el danés Philip Zinckernagel amplió la ventaja para la MLS con el 3-1. En la segunda mitad, el venezolano Salomón Rondón recortó diferencias para la Liga MX, pero el brasileño Evander respondió rápidamente con el cuarto tanto del conjunto estadounidense.

La escuadra dirigida por Antonio Mohamed mantuvo la presión hasta el final e incluso reclamó un penalti sobre Rondón que fue anulado tras la revisión del VAR. En el tiempo añadido, el argentino José Paradela anotó el 4-3 definitivo, aunque el esfuerzo no fue suficiente para forzar la tanda de penales.

Con este resultado, la MLS consiguió su segunda victoria consecutiva sobre la Liga MX en el Juego de las Estrellas y amplió su ventaja histórica a cuatro triunfos contra uno. La rivalidad entre ambas competiciones continuará a partir del 4 de agosto con el inicio de la Leagues Cup, torneo que enfrentará durante un mes a 18 equipos de cada liga.

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