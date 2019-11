Mezerhane pide responsabilidad a plataformas digitales para combatir noticias falsas

En ese sentido, el también fundador y directivo de IDEA señaló que “es hora de que se proponga algo, no una regulación, no una ley, pero sí una responsabilidad de medios como Google o redes sociales como Facebook, por ejemplo, para conocer el origen de quiénes están detrás de las noticias falsas, de manera que tengamos oportunidad de defendernos”.

Frente a un escenario colmado a su máxima capacidad en el Wolfson Campus del Miami Dade College, en el Dowtown de Miami, Mezerhane advirtió que, por ese motivo, “nos estamos contaminando todos”, al tiempo que aseguró que “simplemente denunciamos, pero no hacemos absolutamente nada, y ya es hora de hacerlo”.

Desde el punto de vista del empresario de medios, las fake news tienen muchas aristas. “Una de la más importantes —subrayó— es que se valen de todos los adelantos tecnológicos en contra de nosotros mismos”.

El IV Diálogo Presidencial, que sesionó el martes pasado, tuvo como título Fake News: ¿Amenazan a la democracia? El encuentro reúne todos los años a expresidentes y exjefes de Estado, personalidades políticas y académicos agrupados en IDEA.

Acto seguido, Merzerhane deploró que se use “la tecnología para ensuciar la información, levantar falsos testimonios, perjudicar a personas y países, y también engañar a sus pueblos, diciendo cosas que no son y luego desaparecen porque no sabemos quiénes están detrás de estos blogs de noticias o supuestos periódicos, que no son tales”.

Mezerhane está convencido de que “tenemos un trabajo enorme sobre ese tema” y recalcó que comparte con el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, que “el nazismo, el fascismo y las dictaduras latinoamericanas crean sus propias verdades, pero ahora con las redes se difunden más rápido”.

Dijo que quienes están vinculados a los medios de comunicación saben que hay una responsabilidad ética y moral para desarrollar el oficio de informar de manera veraz y oportuna. Sin embargo —remarcó—, “también una responsabilidad legal”.

El connotado empresario comparó a las personas o grupos que se dedican a difundir noticias falsas o fake news con “movimientos subversivos” que “no sabemos cómo enfrentarlos”. “Son como una polilla que se va comiendo el mueble por dentro y cuando nos damos cuenta, lo tocamos y se cae. Así está pasando con la democracia, con lo que también se afecta a la familia”, aseguró.

Mezerhane fue enfático al manifestar que por “la mentira, la falsedad y el engaño, en estos momentos arden los países”. Por ello, justificó que en el IV Diálogo Presidencial del Grupo IDEA se haya dado un amplio espacio al debate de temas como las elecciones en Bolivia, Argentina y Colombia, las protestas en Chile y la situación en Venezuela, entre otros de especial trascendencia.

Entretanto, el directivo de IDEA se refirió a Asdrúbal Aguiar, secretario general de esta organización, como la persona que “ensambla todo esto y quien le pone nombre y letras a lo que vamos a tertuliar, un trabajo que ha realizado incansablemente durante cuatro años”.

De igual forma, elogió el trabajo y apoyo del presidente emérito de MDC, Eduardo Padrón, “quien fuese el alma de este emprendimiento y quien luego de 25 años en la institución ha decidido separarse como una persona ilustre en la educación de este país”.