MIA se une a campaña contra trata de personas

De izquierda a derecha: Jimmy Morales, COO de Miami-Dade; Rebeca Sosa, Comisionada de Miami-Dade; Jose "Pepe" Diaz, presidente de la Comisión condal; Daniella Levine Cava, alcaldesa condal; Vernon T. Foret, Director of Field Operations for U.S. Customs and Border Protection, Miami and Tampa; Anthony Salisbury, Special Agent in Charge ; Lester Sola, CEO MIA.