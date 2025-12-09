Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.

MIAMI BEACH.– La ciudad de Miami Beach celebra este martes 9 de diciembre la segunda vuelta de sus elecciones municipales, un proceso decisivo para escoger a quien ocupará el puesto de Comisionado del Grupo I, entre las candidatas Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

La jornada electoral se desarrolla con una marcada baja afluencia, un patrón que se repite históricamente en los comicios locales de año impar, pero que adquiere especial relevancia en una ciudad estratégica para el condado de Miami-Dade por su peso económico, turístico y urbanístico.

Lo que se elige hoy

A diferencia de la primera vuelta del 4 de noviembre —donde se definió la alcaldía y otros escaños—, la elección de este martes se concentra únicamente en el cargo de Comisionado del Grupo I. Ninguna de las aspirantes alcanzó el 50% requerido en noviembre, lo que obligó a convocar esta ronda decisiva.

Participación previa y falta de cifras actualizadas

Durante la elección general del mes pasado, la urbe registró una participación del 35%, una cifra baja en comparación con procesos estatales o federales, pero consistente con los comicios municipales.

Hasta el cierre de esta nota, los datos oficiales publicados sobre el porcentaje de votación acumulado en esta última instancia del proceso municipal, refieren:

- Votantes hábiles activos: 42,668

- Participación no oficial: 6,238

- Porcentaje de participación: 14.62%

Total de boletas por tipo:

- Correo: 3,964

- Voto anticipado: 1,634

- Día de la elección: 799

Los resultados preliminares se conocerán después de las 7:00 p.m., una vez cierren los centros de votación.

Por qué importa esta elección

Aunque se trata de una contienda local, la elección del comisionado tiene un impacto directo en decisiones clave de la ciudad, como son:

• Políticas de desarrollo y zonificación.

• Regulaciones para la industria turística y hotelera.

• Infraestructura

• Vivienda

• Manejo del espacio público

• Convivencia entre residentes y visitantes.

Miami Beach es un punto neurálgico del condado. Lo que ocurre en su comisión municipal repercute en todo Miami-Dade, desde el flujo turístico hasta la planificación urbana y la economía local. Por ello, la baja participación otorga un peso aún mayor a los pocos votantes que acudan a las urnas, ya que un número reducido de votos podría definir el rumbo político de la ciudad.

Un panorama todavía abierto

A medida que avance el escrutinio esta noche, se espera que la contienda se mantenga cerrada, ante un electorado históricamente reducido en este tipo de sufragios.

Mientras tanto las dos aspirantes llegan al día decisivo apostando por movilizar a sus bases en unas horas finales que serán determinantes.