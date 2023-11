Miami: Candidatos republicanos se enfrentan en temas clave para elecciones del 2024

En la primera pregunta formulada al gobernador Ron DeSantis sobre por qué debería ser el próximo presidente de EEUU y no Trump, el gobernador de Florida dijo que Trump había cambiado y que no era el mismo que en 2016. Añadió que había faltado a muchas de sus promesas. “El debería estar aquí para explicar por qué México no pagó el muro fronterizo, por qué aumentó el techo de la deuda y por qué no había "secado el pantano" como prometió”.

Las encuestas colocan a DeSantis en el segundo lugar, empatado con Nikki Haley, exgobernadora de Carolina, y ampliamente superado por el expresidente Donald Trump.

Haley en este aspecto afirmó que Trump fue el presidente adecuado en su momento, pero que ya no lo es.

El resto de los candidatos aprovechó la pregunta para atacar al expresidente. Sin embargo, el empresario Vivek Ramaswamy utilizó la oportunidad para acusar a NBC de ser un medio corrupto que intentó establecer la narrativa de la confabulación rusa con Trump. Ramaswamy dijo: "Este medio echó a perder las elecciones de 2016 y en las elecciones 2020 las de la computadora de Hunter Biden, y quieren hacer lo mismo con la presente elección”.

El debate fue moderado por Lester Holt, Kristen Walker del programa "Meet the Press" y Hugh Hewitt de Salem Radio Network.

Todos los candidatos mostraron su apoyo a Israel. DeSantis dijo que, si fuera presidente, llamaría al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y le diría: "Bibi, termina el trabajo de una vez por todas contra Hamás". También habló de los vuelos que organizó para traer a 700 floridanos atrapados en el conflicto.

Por su parte Haley, exembajadora de Trump en las Naciones Unidas, afirmó que detrás del conflicto está Irán. Añadió: "No habría Hamás sin Irán, ni Hezbolá ni habría milicias iraníes en Siria y en Iraq”.

"Sí es impensable que bajo el mando de Biden hayamos permitido que se produzcan 100 ataques contra nuestros hombres y mujeres. Necesitamos entender que Irán les está dando luz verde. Necesitamos ir y eliminar la infraestructura que están utilizando para realizar esos ataques para que no puedan hacerlo nunca más”.

En la pregunta sobre qué hacer para frenar la ola de antisemitismo que hay en muchas universidades estadounidenses, Tim Scott, senador de Carolina del Sur, afirmó que se debería recordar a cada presidente universitario de EEUU que los fondos federales que reciben las universidades no son un derecho, sino un privilegio. También propuso dejar claro “a cada estudiante que ha venido a nuestro país con una visa universitaria que su visa es un privilegio, no un derecho. Cualquier campus que permita el antisemitismo y el odio, y permita a los estudiantes fomentar el terrorismo, los asesinatos en masa y el genocidio, debería perder su financiación federal de inmediato”. Scott también mencionó la importancia de apoyar a la comunidad judía, afirmando: "Los judíos tienen derecho a caminar por nuestras calles sin miedo. Tienen derecho a ir a nuestras universidades y clases en América sin sentir miedo".

