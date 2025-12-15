A las puertas del Miami Jewish Film Festival

MIAMI.- El Miami Jewish Film Festival (MJFF), el encuentro cinematográfico judío e israelí más grande del mundo, anuncia la programación de su 29.ª edición, que tiene lugar del 14 al 29 de enero con la propuesta más amplia jamás presentada.

Este año, el Festival presentará 139 películas de 20 países —incluidas 105 largometrajes y 34 cortometrajes— con 15 estrenos mundiales, 19 estrenos internacionales, 13 estrenos en Norteamérica y tres estrenos en Estados Unidos.

El Festival ofrece más de 90 proyecciones en ocho salas a lo largo del Gran Miami, con una asistencia prevista de más de 50.000 personas, además de un programa en línea que incluirá más de 80 películas disponibles para el público de Florida y de todo Estados Unidos.

La película inaugural será Once Upon My Mother, un éxito de taquilla en Francia, que celebra el poder transformador del amor maternal. El estreno tendrá lugar en el histórico anfiteatro Miami Beach Bandshell.

El cierre de la 29.ª edición estará a cargo del drama israelí The Ring, ganador de un Premio Emmy Internacional, una poderosa y emotiva odisea que sigue el viaje de un padre y su hija desde Tel Aviv hasta Budapest en busca de un anillo de oro que una vez salvó a su familia durante el Holocausto.

Encabezando la programación de este año se encuentra el estreno mundial de From Cuba to America, hecho en Miami sobre el querido ícono comunitario George Feldenkreis y su extraordinario recorrido desde La Habana hasta la construcción del imperio de la moda Perry Ellis. Con música original Emilio Estefan, la película refleja el espíritu creativo de Miami y el compromiso del Festival con la celebración de historias locales.

También debutará como estreno destacado Influenced, una comedia hilarante y de gran corazón protagonizada por Jill Kargman, Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Matt Damon y David Krumholtz. La directora Rachel Israel y Jill Kargman asisten al esperado estreno mundial.

El Festival da la bienvenida a más de 75 cineastas e invitados distinguidos de todo el mundo.

Entre los invitados internacionales de este año se encuentran Amanda Peet y el director Matthew Shear, quienes presentan la comedia romántica Fantasy Life, que también cuenta con Judd Hirsch, dos veces nominada al Óscar, Alessandro Nivola y Jessica Harper. Peet también presentará una proyección especial y nostálgica de Igby Goes Down. La reconocida productora Nancy Spielberg y el galardonado cineasta israelí Tom Shoval asistirán al estreno de su oportuno nuevo documental A Letter to David, que sigue la historia de David Cunio, secuestrado de un kibutz israelí el 7 de octubre de 2023.

Una sólida selección de estrenos mundiales define aún más esta edición, entre ellos Jerusalem ’67, un absorbente thriller bélico histórico del director Oded Raz; Mahler in New York, un documental musical de Hilan Warshaw; y Tropical Paradise, un impactante docu-thriller panameño de Abner Benaim.

Otros estrenos mundiales incluyen el documental histórico They Called Us Trujillo’s Jews, con sobrevivientes presentes en persona; el intenso thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial Vindicta; y el revelador documental de investigación Sapiro v. Ford: The Jew Who Sued Henry Ford.

Continuando con la expansión de su programación interdisciplinaria que combina cine y artes escénicas, MJFF presenta el estreno en Norteamérica de Hold On to Your Music, acompañado de una actuación en vivo de piano clásico. Los cineastas Josh Aranson y Adam R. Wood participan en la presentación junto a la pianista Mona Golabek, protagonista del filme.

Entre las presentaciones especiales del Festival se encuentra The New Yorker Theater: A Talbot Legacy, una inspiradora crónica de una visionaria pareja judía cuya pasión transformó la cultura cinematográfica estadounidense. El documental se proyectará junto a una función especial de la obra maestra de Robert Bresson, A Man Escaped, presentada por el fundador del Miami Film Festival, Nat Chediak, quien también aparece de manera destacada en la película.

El programa de este año incluye varias candidatas al Premio Óscar, entre ellas la audaz y controvertida selección de Israel The Sea; Orphan, de Hungría, la obra más íntima hasta la fecha del ganador del Óscar László Nemes; y Franz, de Polonia, un retrato audaz de Franz Kafka dirigido por la legendaria Agnieszka Holland.

Otras selecciones destacadas incluyen Dead Language, nominada a 12 Premios de la Academia Israelí y basada en el cortometraje nominado al Óscar Aya; y Holding Liat, producida por Darren Aronofsky y ganadora del Premio al Mejor Documental en el Festival de Berlín.

Entre los cineastas internacionales distinguidos que participan este año se encuentra el ganador del Óscar Juan José Campanella, quien participará en un panel con motivo del estreno en Norteamérica de Bibas: Murdered for Being Jewish, un poderoso relato sobre la familia argentina Bibas, víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel. El reconocido autor internacional Fatih Akin presentará su impactante drama Amrum, estrenado en Cannes, mientras que el célebre cineasta francés Arnaud Desplechin dará a conocer su nuevo drama musical Two Pianos, protagonizado por la nominada al Óscar Charlotte Rampling.

El festival continúa destacando al cine de Florida. Las selecciones de Made in Florida de este año incluyen el estreno en EE. UU. de Sheitel: The Beauty in the Hidden, que explora el significado del uso de pelucas entre las mujeres judías de la comunidad de Bal Harbour en Miami; Parting the Waters, un inspirador retrato del recorrido de la floridana Michele Kupfer hacia los Juegos Macabeos; Baseball Mensch: The Marty Lurie Story, una mirada entrañable al legendario narrador de las Grandes Ligas; y el aclamado Death & Taxes, de Justin Schein, con Robert Reich, Paul Krugman, David Stockman y Grover Norquist, un examen profundo sobre la riqueza, la política fiscal y la desigualdad.

La competencia Next Wave del Festival —juzgada por un jurado de jóvenes profesionales y estudiantes universitarios de entre 21 y 35 años— regresa con una programación vibrante que incluye la comedia israelí Bella, producida por los hermanos Dardenne; la irreverente comedia ambientada en un campamento de verano The Floaters, protagonizada por Seth Green y Steve Guttenberg; el drama ambientado en los años 1980 The Legend of Juan Jose Mundo; y Nandauri, una visualmente deslumbrante película ganadora de cinco Premios de la Academia Israelí, ambientada en una remota y nevada Georgia.

El festival de cine judío e israelí también pone el foco en el cine francés con una muestra curada titulada Focus on France, que presenta 14 nuevas películas aclamadas. Entre los títulos destacados se encuentran el profundo documental All I Had Was Nothingness, obra complementaria de Shoah de Claude Lanzmann; The Future Awaits, basada en una impactante historia real preservada por la Shoah Foundation; el estreno en Norteamérica de la comedia agridulce sobre la Segunda Guerra Mundial Lucky Star; el estreno en la Costa Este del suntuoso romance The Pianist’s Choice; la extravagante comedia The Safe House; y el estreno en Norteamérica de Splendours and Miseries of the Camndo Family, que narra la extraordinaria saga de los llamados Rothschilds de Oriente.

En colaboración con el Holocaust Memorial Miami Beach, MJFF ofrecerá varias proyecciones comunitarias gratuitas dedicadas a la educación sobre el Holocausto. La programación incluye el estreno de Disposable Humanity, que examina el devastador legado del programa Aktion T4, seguido de un panel con el director Cameron S. Mitchell, moderado por la Miami Jewish Abilities Alliance.

También se estrena This Ordinary Thing, una emotiva película que da vida a los testimonios de personas comunes que arriesgaron todo para salvar judíos durante el Holocausto.

Consulte el portal www.miamijewishfilmfestival.org para obtener más información y acceder a las entradas.