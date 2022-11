Miami celebra su esperado 'Black Friday'

“No sé si es economía o precaución. Es bueno para las tiendas y las tarjetas de crédito que venga mucha gente, pero también hay que aprender a ahorrar dinero”, añadió.

Virginia, que creció en Miami y cada año acampó a la puerta de alguna gran tienda para ser una de las primeras en entrar, esta vez no se apresuró a hacer la fila.

“Con el tiempo me di cuenta de que no hay necesidad de apresurarse. Antes compraba cosas innecesarias, regalos para todos, pero ya no lo hago”, argumentó.

Precisamente en Dadeland Mall, el centro más concurrido de Florida y buena parte del país, un centenar de personas caminaba por los pasillos a las 8am en busca de ofertas.

De hecho, curiosamente, los locales más concurridos eran Starbucks, por aquello de tomar café, y la tienda Apple, donde las últimas tecnologías digitales seducen a cualquiera.

“Hay que tener cuidado con los precios”, comentó Matilde. “Dicen que rebajan 30 y 40%, pero a veces esa rebaja está basada en el precio original, no el que tenía el día anterior”, sostuvo.

No obstante, según datos suministrados por National Retail Federation, la asociación comercial de minoristas del país, un estimado de 166.3 millones de personas realizarán sus compras este fin de semana largo comercial, que termina el lunes con Cyber Monday, lo que se entiende por un millón más que la cifra reportada en 2019, cuando se realizó el último gran Black Friday antes de la pandemia de coronavirus.

De cualquier forma, el festín comercial comienza el viernes con Black Friday y termina el lunes con Cyber Monday, cuando grandes empresas comerciales, incluyendo fabricantes, almacenes, hoteles y aerolíneas, lanzan ofertas en Internet, pero aun después las ofertas continúan.

Centros comerciales abiertos el viernes 29 en Miami-Dade

Aventura Mall, hasta 10 p.m.

Dadeland, hasta 10 p.m.

Brickell City Center, hasta las 10 p.m.

Dolphin Mall, hasta 11 p.m.

Miami International Mal, hasta 10 p.m.

The Falls, hasta 10 p.m.

Westland Mall, hasta 10 p.m.

Mall of the Americas, hasta 10 pm

Grandes tiendas, como Walmart, COSTCO, Macy´s, Best Buy, Target y Kmart, situadas fuera de los circuitos de centros comerciales, están abiertas al público en horarios similares.