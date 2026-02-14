Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Jefe de despacho José Torres, concejal Luis Rodríguez, representante Jennifer Canady, alcalde Bryan Calvo, concejales Gelien Pérez y Carl Zogby y George Fuente, jefe del Departamento de policía

MIAMI. - El llamado Día de Miami-Dade volvió a convertir al Capitolio de Tallahassee en una extensión simbólica del sur del estado, cuando más de 1.000 representantes de unas 200 organizaciones públicas y privadas viajaron desde el condado más poblado de Florida para reunirse con legisladores, promover proyectos y defender fondos presupuestarios clave para la comunidad.

Durante dos intensas jornadas de trabajo, alcaldes, comisionados, concejales, rectores universitarios, organizaciones civiles y empresarios sostuvieron encuentros directos con representantes y senadores estatales, en lo que constituye una de las formas más singulares y efectivas de hacer política en Florida.

“Es una manera de traer un poco de Miami a Tallahassee”, resumió en su momento Bob Levy, uno de los fundadores del encuentro anual.

La tradición que nació hace casi 40 años

La iniciativa comenzó hace casi cuatro décadas impulsada por el propio Bob Levy, reconocido cabildero en la capital estatal, junto al empresario Monty Trainer, fundador del icónico Monty’s Raw Bar, de Coconut Grove, y con el respaldo del editor de Miami´s CommunityNews, Grant Miller, según explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el comisionado del Distrito 13 de Miami-Dade y exsenador estatal René Garcia.

El objetivo del Miami-Dade´s Days en Tallahassee es facilitar que los propios residentes y líderes locales hablen directamente con los legisladores estatales sobre las prioridades del condado.

El comisionado condal García añadió que la tradición surgió ante la dificultad que enfrentaban estos ciudadanos para hacer escuchar su voz en la capital. Unas 450 millas separan a Tallahassee de Miami-Dade.

“Escogieron un día en que vamos y hacemos una paella. Así empezó una tradición”, recordó García, quien fuera senador estatal.

Lo que comenzó como un gesto cultural terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta de gestión política.

¿En qué consiste el encuentro?

Cada condado de Florida cuenta con un día propio durante la sesión legislativa, pero según el representante Juan Carlos Porras, el de Miami-Dade es el más grande y visible.

“Nosotros tenemos actividades durante todo el día y toda la noche. Vienen miles de personas a abogar por sus organizaciones, sus ciudades y por el condado”, afirmó.

Las jornadas combinan reuniones individuales en oficinas legislativas, presentaciones de proyectos ante comités y la instalación de centros informativos por parte de universidades y organizaciones en el patio central entre el Capitolio histórico y el actual.

Parte de la coordinación recae en la delegación legislativa anfitriona, ahora presidida por la senadora estatal Ana María Rodríguez, mientras que por la noche el encuentro adopta un tono más festivo con una celebración al aire libre que reúne a funcionarios, empleados del Capitolio y visitantes.

La paella, el lechón y cabildeo informal

Uno de los símbolos del Día de Miami-Dade es la gigantesca paella que se sirven gratuitamente a legisladores, empleados del Capitolio y visitantes.

“Esa paella no es solamente para los que vienen de Miami, es para el Capitolio entero”, explicó García, quien recordó que años atrás fue designado como ‘Mambo King’, una figura simbólica dentro de la tradición que reforzaba el compromiso con el condado.

La jornada culmina con un ‘block party’ detrás del Capitolio, donde policías y bomberos, entre ellos destacan los miembros de Hialeah Gardens, preparan puerco asado en caja china e incluso caimán, en un ambiente distendido que facilita conversaciones estratégicas.

Pero detrás de la música y la comida, el propósito es profundamente político.

Más que fiesta: gestión directa de fondos y proyectos

Más que una celebración, el Día de Miami-Dade en Tallahassee es un ejercicio de gestión directa de fondos y proyectos. El comisionado García fue enfático al señalar que el objetivo principal es que, cuando llegue el momento de aprobar el presupuesto estatal, los legisladores “no se olviden de que representan también a Miami-Dade”.

En esta edición, explicó que abogó por mayores recursos para parques e infraestructura comunitaria, por un alivio o eliminación parcial del impuesto a la propiedad, especialmente para las personas mayores, y por estrategias más firmes contra el tráfico humano ante grandes eventos internacionales como la FIFA 2026. “Mientras cualquier alivio fiscal no afecte la seguridad pública, yo lo respaldo”, afirmó al referirse al debate tributario en Tallahassee.

Por su parte, el representante Porras subrayó que el encuentro permite a alcaldes y funcionarios locales regresar con compromisos concretos de apoyo financiero para proyectos municipales.

“Pueden venir a buscar recursos del estado para proyectos específicos”, sostuvo, al tiempo que destacó que ciudadanos y autoridades también intervienen en comités legislativos para respaldar propuestas de ley impulsadas por la delegación del sur de Florida.

Beneficios para los residentes de Miami-Dade

El impacto del Día de Miami-Dade para los residentes es tangible, ya que facilita un acceso directo a los legisladores estatales, permite una defensa coordinada de proyectos clave en infraestructura, transporte y salud, y fortalece la gestión de fondos estatales para los municipios del condado, al tiempo que posiciona el peso económico de Miami-Dade dentro de las discusiones presupuestarias en Tallahassee.

Para el comisionado García, el evento también cumple una función estratégica, recordar que Miami-Dade es la principal potencia económica del estado. “Muchas veces nos critican porque no nos entienden. Somos multiculturales, hablamos diferentes idiomas. Estos encuentros son importantes para recordar que Miami-Dade crea el dinero que el estado utiliza para hacer muchas cosas”, señaló.

La capital económica visita la capital política

Ambos entrevistados coincidieron en una idea central: el Día de Miami-Dade simboliza el traslado temporal de la capital económica de Florida a su capital política.

“Claro que sí”, respondió Porras cuando se le preguntó si podía interpretarse de esa manera.

El evento no solo fortalece relaciones institucionales, sino que también promueve cohesión entre municipios, universidades y organizaciones del condado, generando una red de colaboración que trasciende la sesión legislativa.

TALLAHASSE HIALEAH Jefe de despacho José Torres, concejal Luis Rodríguez, representante Jennifer Canady, alcalde Bryan Calvo, concejales Gelien Pérez y Carl Zogby y George Fuente, jefe del Departamento de policía ANA ISABEL HUME

Hialeah en Tallahassee

La delegación de la ciudad de Hialeah también tuvo una participación en estas jornadas. El alcalde Bryan Calvo, junto al concejo municipal y miembros del liderazgo de la ciudad, representó a Hialeah durante la Sesión Legislativa de 2026 sosteniendo reuniones en el Capitolio con figuras como el senador Bryan Ávila, los representantes Sam Garrison, Alex Rizo, Tom Fabricio y la legisladora Jennifer Canady, entre otros.

Según destacó Ana Isabel Hume, directora del Departamento de comunicación de Hialeah, los encuentros se centraron en prioridades como la reforma del impuesto a la propiedad y abordaron inversiones cruciales en agua e infraestructura, con el objetivo de asegurar recursos que fortalezcan la ciudad, respalden a los residentes y permitan una planificación responsable del futuro. “La voz de Hialeah se escucha donde más importa”, subrayó.

Una forma distinta de hacer política

En un contexto donde la política suele percibirse distante, el Día de Miami-Dade combina cultura, gastronomía y gestión pública para construir puentes.

Casi 40 años después de su creación, la tradición demuestra que la diplomacia informal, una paella compartida, un pan con lechón, una conversación en el patio del Capitolio puede traducirse en recursos concretos, legislación favorable y mayor representación para los residentes del mayor condado de Florida.

Y como recordó García, para muchos jóvenes, como fue su caso a los 19 años, participar en esa experiencia puede incluso convertirse en el primer paso hacia una vocación de servicio público.

