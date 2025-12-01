Miami-Dade Animal Services lanza campaña navideña para promover la adopción de mascotas

MIAMI. — Esta temporada navideña, más de 70 perros adultos mayores esperan un hogar en Miami-Dade Animal Services (MDAS), el departamento del condado encargado de la protección, atención y bienestar de los animales, quienes este 1 de diciembre lanzaron su campaña especial de adopción “Seniors Sleigh Too”, la cual estará activa hasta el próximo31 de diciembre próximo.

La iniciativa busca destacar el valor, la nobleza y el amor incondicional que ofrecen estas mascotas , al tiempo que exime por completo las tarifas de adopción para los caninos que tienen más de siete años y para aquellos que llevan más de seis meses en el albergue.

De acuerdo con información compartida por la institución todos los perros disponibles están esterilizados o castrados, vacunados y equipados con microchip. Además, los adoptantes recibirán un paquete de regalo que incluye una manta, un juguete y golosinas para su nuevo compañero.

Annette José, directora de MDSA, destacó que los canes de edad avanzada son aliados excepcionales que suelen adaptarse con rapidez a su nueva familia.

“A todos nuestros perros mayores les encantaría tener un hogar propio estas fiestas. Necesitamos el apoyo de la comunidad para que encuentren a las personas amorosas que han estado esperando”, afirmó.

Best Friends Animal Society (BFAS) organización nacional de bienestar animal que colabora con MDAS, subrayó que los amigos peludos en esta etapa de su vida suelen ser ignorados injustamente en los centros de reclutamiento.

“Muchos ya han vivido en hogares y están entrenados, lo que facilita su transición”, señaló Scott Giacoppo, director de Apoyo Nacional de Albergues.

El personal y los voluntarios de Miami-Made Animal Services aseguran que, debido a que los caninos en su etapa senior suelen permanecer más tiempo en los centros de acogida, cuentan con información detallada sobre sus personalidades, lo que permite a los futuros dueños encontrar un compañero compatible con su estilo de vida, facilitando así el proceso de adopción.

Estas fiestas, abrir las puertas de tu hogar a un perro adulto mayor no solo significa regalarle una segunda oportunidad, sino también recibir amor, lealtad y compañía incondicional. Cada uno de ellos ha esperado pacientemente, soñando con una familia que lo valore y lo cuide. Adoptar a una de estas mascotas es un acto de generosidad que transforma vidas: la suya y la tuya. Es por eso que este diciembre, MDAS invita a la comunidad a hacer la diferencia y llenar de alegría un corazón peludo que lo necesita.

Quienes deseen sumarse a esta noble causa o conocer más sobre la campaña pueden visitar miamidade.gov/animals. Más información sobre Best Friends Animal Society está disponible en SalvaunMascota.org.