Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

Entre coros de "Messi, Messi", los casi 22.000 aficionados que asistieron al Chase Stadium el sábado por la noche celebraron el inédito boleto del Inter Miami

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FORT LAUDERDALE.- El árbitro pita el final del partido y la afición enloquece. Sí, su Inter Miami acaba de ganar la Conferencia Este de la MLS al aplastar 5-1 este sábado al New York City. En las gradas, algunos, como Jordán Beltrán, no pueden creer lo que acaban de presenciar.

"Esto es una locura", dice este hincha de 26 años, con la voz ronca de tanto gritar. "No me esperaba un partido así porque en la MLS los equipos son bien competitivos, pero el equipo donde juegue Lionel Messi tiene ventaja".

La estrella argentina, de 38 años, no ha sido esta vez el protagonista absoluto del encuentro, como suele ser, pero todos los aficionados son conscientes de lo mucho que le deben al ocho veces Balón de Oro.

Sin él, el club floridano no estaría a un partido de ganar la primera liga norteamericana (MLS) de su corta historia.

"Meeeessi, Meeeessi", corearon varias veces los casi 22.000 aficionados del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida. Un apoyo permanente que se volvió aún más ruidoso cuando el rosarino dio un pase de gol a su compatriota Mateo Silvetti, logrando así el mayor número de asistencias de la historia, 405, según la MLS.

"Es asombroso llegar tan lejos"

En la cancha, el número uno del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, le acababa de entregar el trofeo de campeón del Este al capitán argentino.

Y mientras los confetis y el humo llenaban la noche de Fort Lauderdale, Ronald Castro celebraba haber viajado desde Phoenix (Arizona), a más de 3.000 kilómetros, para asistir a esta goleada.

Este hincha de 45 años, que sigue al Inter Miami desde su primera temporada en la MLS hace cinco años, ha podido comprobar el cambio que supuso la llegada de Messi en julio de 2023 para una franquicia que apenas ganaba.

"Estoy extremadamente contento, feliz de ver al mejor jugador del mundo ser campeón una vez más", dice sobre el astro. "Esto es fantástico para la ciudad, para el fútbol, para que vengan más jugadores de categoría a la MLS".

Entre la marea de camisetas rosas con el número 10, Valentina Discua destaca por lucir el 9 del uruguayo Luis Suárez, quien volvió a arrancar desde el banquillo por orden del técnico argentino Javier Mascherano.

"Es asombroso llegar tan lejos, no me lo esperaba", celebra esta aficionada de 18 años, que viajó desde Tennessee. "Es muy lindo ver a Jordi Alba, (Sergio) Busquets, Messi y Suárez juntos en sus últimos partidos", dice sobre los viejos cómplices del Barcelona.

El Inter acaba de conseguir la mayor hazaña de su historia, pero sus jugadores no tendrán mucho tiempo para celebrar. El próximo sábado disputarán en casa su primera final de la MLS.

Ronald Castro ya tiene claro que volverá a viajar desde Phoenix para apoyar a su equipo hasta el final.

FUENTE: AFP

