Paquete sospechoso moviliza a la policía en el centro de Miami

MIAMI. — Este lunes autoridades policiales investigaron la presencia de un paquete sospechoso cerca del edificio de la corte federal en el centro de Miami, lo cual generó precaución entre trabajadores de la institución, visitantes y conductores y peatones de la zona.

El Departamento de Policía de Miami (MPD) emitió el aviso a través de su cuenta de X, recomendando evitar la primera avenida entre las calles 3 y 5 del noroeste de la ciudad mientras se realizaban las investigaciones y se mantuvo la seguridad en el área, indicó el anuncio.

En el lugar se observó un perímetro policial delimitado con cinta amarilla. Según fuentes preliminares, el paquete sospechoso estaba ubicado cerca de un árbol en las inmediaciones del edificio federal. Durante la inspección, los oficiales mantuvieron la zona restringida, evaluando el contenido del objeto y tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del área.

Hasta el momento, no se han reportado heridos, ni se ha confirmado la naturaleza del paquete. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el suceso. No hay reportes de sospechosos relacionados con el caso.