Paquete sospechoso moviliza a la policía en el centro de Miami

El hallazgo se dio este lunes en una zona aledaña a la sede de la corte federal en el Donwtonw de la ciudad.

Imagen referencial de la Policía de Miami.

Imagen referencial de la Policía de Miami.

DANIEL CASTROPÉ / DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. — Este lunes autoridades policiales investigaron la presencia de un paquete sospechoso cerca del edificio de la corte federal en el centro de Miami, lo cual generó precaución entre trabajadores de la institución, visitantes y conductores y peatones de la zona.

El Departamento de Policía de Miami (MPD) emitió el aviso a través de su cuenta de X, recomendando evitar la primera avenida entre las calles 3 y 5 del noroeste de la ciudad mientras se realizaban las investigaciones y se mantuvo la seguridad en el área, indicó el anuncio.

En el lugar se observó un perímetro policial delimitado con cinta amarilla. Según fuentes preliminares, el paquete sospechoso estaba ubicado cerca de un árbol en las inmediaciones del edificio federal. Durante la inspección, los oficiales mantuvieron la zona restringida, evaluando el contenido del objeto y tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del área.

Hasta el momento, no se han reportado heridos, ni se ha confirmado la naturaleza del paquete. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el suceso. No hay reportes de sospechosos relacionados con el caso.

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

