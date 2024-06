Miami-Dade: Candidatos a sheriff defienden en debate su valía para el cargo

Ruamen De La Rua, Alexander Fornet y Joe Sánchez, aspirantes al puesto de sheriff con una vasta carrera policial, participaron en el debate televisivo y radial organizado por Radio Mundo, EVTV y DIARIO LAS AMÉRICAS. En estos debates semanales, los candidatos buscan demostrar ante la audiencia por qué deberían ser ellos los elegidos para encabezar tan importante oficina.

Candidatos

Ruamen De La Rua, con más de 40 años de experiencia en la carrera policial, fue la primera persona en inscribirse para aspirar al puesto de Sheriff del condado de Miami-Dade. De La Rua es el único de los candidatos con una experiencia de 26 años de trabajo en una Oficina de Sheriff. Dice estar dispuesto a cambiar la cultura del servicio público en el condado, afirmando: “Voy a hacer más con menos y hasta ahora los políticos hacen menos con más”.

Alex Fornet fue ejecutivo de IBM, trabajó como gerente financiero en la industria automotriz, creó su propia empresa The Credit Doctors y en 2020 se retiró de la policía de Miami-Dade tras 13 años de servicio. Ahora aspira a convertirse en el primer sheriff electo del condado.

“Estudié aquí, trabajé aquí e hice deportes aquí. Fui comandante de la policía y trabajé en la calle como policía en la mayor parte de mi carrera. Trabajé con la unidad de narcóticos y con el Departamento de Seguridad Nacional”.

Joe Sánchez, quien sirvió durante 36 años en la Patrulla de Carreteras de Florida y durante 11 años como comisionado de Miami, dijo ser “el único de los candidatos que ha servido a este país en el ejército. En la patrulla he tenido todas las posiciones desde especialista e instructor, y me gradué en la escuela de SWAT”.

Violencia con armas

Sánchez explica cómo actuaría si es elegido alguacil para mitigar la violencia con armas de fuego: “Tenemos una gran responsabilidad en la seguridad pública. La oficina del sheriff tendrá que enfocarse en buscar a las personas de esta comunidad registradas con felonías y que sean violentas.

Muchos de los tiroteos que vemos todos los días son porque los delincuentes no deberían tener armas de fuego en sus manos. Tenemos que poner más policía en las calles, registrar autos y confiscar armas de los delincuentes. Ahora mismo, en el Departamento de Policía existen muchos policías en posiciones administrativas que están haciendo trabajos que puede desempeñar personal civil. Esto permitiría a los policías estar en la calle combatiendo el crimen”.

Fornet considera que los uniformados deben ser proactivos y coincide con Sánchez en la necesidad de poner más policías “en las calles, en las escuelas, en las iglesias. Todos sabemos dónde suceden los problemas. Pero los políticos nos tienen aguantados porque temen cómo van a lucir en las próximas elecciones. Mientras tanto, la violencia gana terreno. Hace poco publiqué un video donde un delincuente dispara durante 18 segundos una ametralladora automática. Lo asombroso es que no aparecieron policías”.

De La Rua señaló que, como alguacil, no dudaría en pedir ayuda estatal si fuera necesario: “El alguacil es la máxima autoridad para aplicar la ley en el condado. Si soy alguacil y no puedo controlar la violencia porque no tengo la fuerza suficiente, llamaré al estado, al gobernador, para que envíe los recursos necesarios”, indicó De La Rua quien afirmó están en favor de la Segundo Enmienda.

"Las personas buenas tienen derecho a protegerse y no ser víctimas. Lo que está sucediendo es que los políticos están dejando en libertad a los delincuentes. Cuando sea alguacil cambiaré esa tendencia. Insistiré en que los delincuentes no salgan hasta que cumplan sus condenas”.

Principales Retos

Entre las funciones de la oficina del alguacil se encuentran la ordenación del tráfico, la investigación de homicidios, operaciones de antinarcóticos, transporte de prisioneros, búsqueda de prófugos y rescate de personas, la seguridad de los juzgados y mantener la paz social en el condado.

Sánchez afirmó que uno de los retos actuales es la droga que entra por la frontera: “El FBI recientemente entregó un reporte a todos los departamentos de sheriff en EEUU indicando que hay más amenazas potenciales que las existentes cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Eso significa que el país se encuentra en un momento difícil y en cualquier instante puede suceder una situación con las personas que están entrando por la frontera. La crisis de la frontera es una crisis nacional, policial y de tráfico de drogas y personas que vamos a tener que enfrentar nosotros como sheriff”.

Sánchez también destacó el problema del tránsito en las calles. “Una de cada cinco personas conduce con la licencia suspendida. Están muriendo más personas víctimas de accidentes automovilísticos que por balas de armas de fuego”.

A De La Rua le preocupa la falta de rigor en el procesamiento de los delincuentes y propone mano dura con los malhechores: “La mayoría de los candidatos a sheriff están de acuerdo con la actual cultura que impera en la policía. Pero el sistema está roto y no saben arreglarlo. Si yo fuera el alguacil, trabajaría con la fiscal estatal para que los delincuentes sean procesados inmediatamente cuando sean arrestados por tráfico humano o de drogas. Todos los residentes y visitantes del condado sabrían que no estamos jugando y que, cuando vean aparecer el carro con la estrella, entenderían que el juego se terminó”.

Fornet insistió en que el trabajo de la policía debe ser proactivo: “En vez de estar poniendo tickets en la comunidad, deben visitar sus comunidades, conocer a su gente, identificarse y tomar café junto a ellos. La comunidad no confía en nosotros por muchas razones y tenemos que cambiar eso. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que hablar con todas las culturas y buscar personas que entiendan esos barrios para que los residentes se sientan identificados, cómodos y protegidos por nosotros”.

Migrantes Ilegales

“Los migrantes ilegales que vengan a cometer delitos aquí en el condado serán juzgados. Los indocumentados que no cometan delitos no tendrán problemas”, dijo tajante De La Rua, quien propone educar al público en el cumplimiento de la ley.

Fornet considera que “todos somos iguales, legales e ilegales. Quiero unir a las personas sean negros, blancos, ricos, pobres, demócratas o republicanos”. Coincidió con De La Rua al decir que “si eres ilegal y no cometes delitos, no vas a tener problemas con nadie”.

“Existen diferentes agencias encargadas de los migrantes ilegales. La oficina del alguacil no tiene los recursos para detener a las personas y pedirles los papeles. Ese no es nuestro cometido. Pero sí vamos a proteger las leyes, y un inmigrante que cometa un delito irá preso y, si tiene una orden de deportación, será sometido al proceso y tal vez lo deporten”. Aclaró: “Tendremos mucho cuidado con las personas que vienen buscando el sueño americano, a trabajar duro y buscar sus papeles, y no roban ni cometen delitos ni violan los derechos de otras personas. Si esas personas son víctimas de un delito, deberían tener la confianza en nosotros para poder denunciarlo”.

Los desahucios

La Oficina del Sheriff se encarga de ejecutar los desahucios. Uno de los impactos de la pandemia y la actual situación económica, con los altos precios de las viviendas, los elevados seguros y los impuestos a la propiedad, es el incremento en el número de desahucios. En 2023 se registraron 17.143 en el condado, un aumento significativo en comparación con los 13.112 registrados en 2022. Esta situación afecta principalmente a las comunidades de bajos ingresos.

Es un tema muy delicado, sostuvo Sánchez: “Entiendo lo que pasa en la economía hoy. Muchas personas no tienen ingresos suficientes para pagar una renta. Pero nosotros tenemos que aplicar la ley de la manera más humana posible. Quizás deberíamos buscar asistencia para esas personas, especialmente si son familias que van a ser desplazadas de su hogar. La oficina del alguacil va a tener que contactar con muchas organizaciones como Homeless Trust o Camillus House y otras que reciben muchísimos fondos federales para asistir a los más vulnerables”.

De La Rua por su parte subrayó: “Soy el único candidato que trabajó de verdad en una oficina de alguacil durante 26 años. Como alguacil, deberíamos tener mucho cuidado. Yo particularmente tuve una experiencia con una persona con mucho dinero que estaba sacando de su propiedad en alquiler a una persona mayor que realmente no sabía qué pasaba. Yo me opuse a aplicar la ley en ese momento. Detuvimos el proceso para ayudar a esa persona vulnerable. Prefiero ser arrestado antes de ver a una persona mayor o vulnerable que no tiene acceso a los recursos y que la estén sacando de la casa sin compasión porque alguien quiera comprar el edificio en Miami, donde todo el mundo quiere hacer dinero”.

"Otra cosa bien distinta son los ocupas. Si alguien entra a una casa sin autorización, nos toca entrar y sacarlo, llevarlo a la cárcel y poner el caso en manos del fiscal", indicó De La Rua.

Fornet se refirió a lo peligroso que son los desahucios: "Han matado a muchos policías en estas operaciones. En fin, que la economía esté mala no es una excusa para no pagarle a una persona que tenga una hipoteca con un banco”.

Fraude en condominios

Todos los candidatos estuvieron de acuerdo en la importancia de crear una unidad anticorrupción. “No solamente enfocada en la corrupción política, que es lo que más destruye la confianza en la policía, sino también enfocada en la corrupción existente en las asociaciones de propietarios de viviendas y condominios, dijo Sánchez quien se quejó de que “las leyes que vienen de Tallahassee carecen de dientes para enfrentar ese fraude”.

De La Rua sostuvo que no necesita una ley especial para enfrentar el fraude existente: "Si la víctima viene y me presenta el caso y los investigadores de la unidad anticorrupción determinan que hay indicios de fraude, voy a actuar. No necesitamos otra ley, si hay un delito, tenemos que hacer cumplir la ley, arrestarlo, procesarlo y ponerlo ante un juez”.

"Tenemos una División de Delitos Económicos que se dedica al fraude, a los impagos, a los ocupas. Tenemos que educar al público para saber a dónde ir cuando es víctima de fraude y cómo resolverlo", sostuvo Fornet.

Crisis del Fentanilo

En 2023, se estima que en EEUU unas 107.543 personas fallecieron víctimas de sobredosis de drogas. Según los CDC, 81.083 de esas muertes estuvieron relacionadas con opioides, principalmente el fentanilo. En el condado de Miami-Dade murió una persona cada doce horas por consumo de fentanilo, registrándose 743 muertes el pasado año.

De La Rua confesó que “no estamos preparados para afrontar la crisis del fentanilo. Incluso el desconocimiento de la letalidad de la droga provocó la muerte de varios policías y bomberos al manipularla en los registros”. Abogó por crear sistemas de control en Miami-Dade para perseguir el fentanilo y otras drogas.

"Imagine que cada día se cae un avión y mueren 300 personas. Estaríamos horrorizados. Eso es lo que representan las 73.000 muertes que están ocurriendo por causa del fentanilo en EEUU", comparó Fornet, quien abogó por salir a la calle y entrar a los barrios con problemas. "No importa si el barrio es blanco o negro. El tema es que, si hay un problema, tenemos que estar. Donde hay fentanilo, hay pistolas, marihuana, cocaína, prostitución y tráfico humano. Necesitamos que el público nos dé la oportunidad de hacer lo que antes hacíamos para resolver ese problema”.

Todos coincidieron en la necesidad de educar e incrementar los fondos a la unidad antinarcóticos de Miami-Dade para combatir esta crisis.

Las elecciones primarias partidistas al cargo de alguacil tendrán lugar el próximo 20 de agosto. Los votantes se pueden registrar hasta el próximo 22 de julio.

[email protected]