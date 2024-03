Miami-Dade: Cuenta regresiva para las primarias republicanas, comienzan elecciones tempranas

Según la autoridad electoral de Miami-Dade, más de 4.100 electores en han cambiado su afiliación política pasando de demócratas a republicanos en este condado del sur de la Florida.

Durante la fase de votación anticipada, más de 20 colegios electorales están disponibles para recibir a los votantes registrados como republicanos en esta jurisdicción condal.

Entretanto, la jornada de voto anticipado en Broward, al norte de Miami, está prevista que comience el próximo sábado 9 de marzo.

Los demócratas de Florida ya han elegido al presidente Joe Biden como su nominado para los comicios de noviembre. De tal manera, el Partido Demócrata no tendrá primarias en este estado.

Quiénes pueden votar

Las Elecciones Primarias de Preferencia Presidencial (PPP) son una jornada que realizan los principales partidos políticos, con el concurso de las autoridades electorales, para que los votantes registrados en esas agrupaciones políticas seleccionen a su nominado a la presidencia.

Las PPP de Florida son una elección primaria cerrada. Por tanto, sólo los votantes registrados en un partido pueden votar por el candidato de su preferencia para los cargos de presidente y vicepresidente.

Si un partido político solo proporciona el nombre de un candidato presidencial, el aspirante se considera el candidato presidencial preferido de ese partido y no se somete a votación, como es el caso de los demócratas.

Quiénes no pueden votar

Si usted no es ciudadano por nacimiento o naturalización, aunque viva en Florida, no tiene derecho a votar en las elecciones primarias del 19 de marzo o en las generales del 5 de noviembre de 2024.

En el caso de las PPP del 19 de marzo, no pueden votar quienes no sean votantes registrados de los partidos políticos, en este caso, quienes no estén adscritos al Partido Republicano.

Asimismo, tampoco pueden votar los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en prisión, condenados por un delito o que han sido declarados por un tribunal como mentalmente incompetentes.

A tener en cuenta

Estas son las fechas e información importantes que debe tener en cuenta para las elecciones del PPP en Miami-Dade: