Miami revive el espíritu de la Feria de Sevilla entre cultura, tradición y promoción turística

Carlota García Jarana, adjunta a la dirección del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR).

Miles de residentes y visitantes acudieron a la feria para disfrutar de la cultura andaluza en Miami

Cientos de personas llegaron desde la apertura del recinto.

La marca española Silbon participó con presencia en una de las casetas del evento.

Ambiente de la feria en el Tropical Park.

Trajes tradicionales de sevillanas lucidos por asistentes durante la actividad.

MIAMI . - El color, la música y la tradición andaluza encontraron su espacio en el sur de Florida con la celebración de la Feria de Sevilla en Miami, una jornada que trasladó a la ciudad parte del ambiente festivo que distingue a una de las celebraciones más emblemáticas de España.

El evento realizado el pasado sábado en el Tropical Park desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche incluyó el tradicional encendido de luces, considerado uno de los momentos más simbólicos de la feria, además de exhibiciones ecuestres, presentaciones de grupos de baile, incluidos conjuntos provenientes de la nación ibérica, actuaciones infantiles y entre tanto, una amplia oferta gastronómica en las casetas, donde los asistentes pudieron disfrutar de platos típicos.

REALEZA Reina Sofía visita Miami para asistir a firma de convenio de la iniciativa America&Spain

FERIA DE SEVILLA 2026 Niñas bailan sevillanas ataviadas con trajes tradicionales. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre sevillanas, trajes tradicionales y el ambiente festivo característico de estas celebraciones, la feria volvió a reunir a miles residentes y visitantes interesados en acercarse a la cultura andaluza sin salir de Miami.

Córdoba se proyecta en Miami

Uno de los ejes más destacados de la jornada fue la participación institucional de Córdoba, que aprovechó la ocasión para reforzar su promoción turística en el mercado estadounidense.

El director general de Turismo de Córdoba, Javier Arroyo, explicó que Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado emisor de visitantes hacia la ciudad.

“En el año 2025 Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado turístico de Córdoba. Tradicionalmente era Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, pero los norteamericanos han descubierto la ciudad de Córdoba y hoy día es nuestro principal mercado”.

FERIA DE SEVILLA 2026 Javier Arroyo, director general de Turismo de Córdoba. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Según Arroyo, quienes cruzan el Atlántico para viajar a Europa suelen buscar destinos con un fuerte valor histórico y cultural.

“Córdoba fue hace mil años una ciudad que tenía más de medio millón de habitantes, cuando París o Roma no llegaban a los treinta mil habitantes y Madrid ni siquiera existía”.

El funcionario recordó que la metrópoli andaluza fue durante siglos un importante centro de conocimiento y convivencia cultural.

“Era la ciudad a la que había que ir, como Nueva York o como Miami hoy. Allí convivieron cristianos, musulmanes y judíos, y crearon sus principales monumentos”.

Asímismo, subrayó además que la histórica urbe cordobesa es la única del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, entre ellas la emblemática Mezquita de Córdoba, que en su momento fue la segunda más grande del planeta.

“La catedral cristiana se construyó dentro de la mezquita, que tenía el tamaño de cinco o seis campos de fútbol, y todo rodeado del barrio de la Judería. Esa convivencia de culturas es hoy un símbolo muy importante”.

FERIA DE SEVILLA 2026 El encuentro reunió a autoridades, empresarios y diplomáticos. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Sobre su estancia en Miami, destacó la cercanía cultural entre ambas regiones.

“Miami es una maravilla que hace que uno que venga de doce mil kilómetros se sienta como en casa. Es probablemente la zona más española y más latina de Estados Unidos”.

También valoró el significado que tiene trasladar esta tradición hasta la región.

“En Andalucía presumimos de una filosofía de vida: sabemos trabajar, pero también sabemos disfrutar. Y eso es lo que representa la feria. Estoy seguro de que esto va a seguir creciendo y se va a convertir en uno de los grandes hitos de la ciudad de Miami”.

Empresas españolas presentes

La feria también sirvió como espacio de encuentro para impulsar los vínculos económicos entre el sur de España y Estados Unidos.

Carlota García Jarana, adjunta a la dirección del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR), explicó que la organización busca fortalecer la presencia empresarial andaluza en América.

“Somos más de 260 empresas y hemos firmado un convenio de colaboración con AndalUSA para traer todas las empresas del sur de España a América”.

FERIA DE SEVILLA 2026 Carlota García Jarana, adjunta a la dirección del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR). CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Según detalló, la iniciativa pretende facilitar conexiones entre compañías estadounidenses y empresas andaluzas.

“Queremos hacer un lazo de unión entre las empresas norteamericanas y el sur de España”.

En la cita participaron firmas como COVAP, Picos de Andalucía, Aceites del Sur y la marca de moda Silbon, que aprovecharon la ocasión para presentar sus productos y proyectos al público miamense.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Las Américas (@diariolasamericas)

Desde SILBON, su representante Teresa de la Cierva resaltó la importancia de este tipo de espacios para consolidar la presencia de la marca en el mercado americano.

“Es la primera vez que abrimos una tienda en diciembre en Aventura Mall. Lo que queremos es traer las raíces andaluzas aquí, a Miami”.

FERIA DE SEVILLA 2026 La marca española Silbon participó con presencia en una de las casetas del evento. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

También valoró la acogida del público durante la jornada.

“La verdad es que ha sido un gusto. Están todos encantados. Estamos dando a conocer la marca y queremos que todo el mundo la conozca”.

Asistentes opinan

La celebración también atrajo a numerosos visitantes que disfrutaron del ambiente festivo y de las tradiciones andaluzas.

Para Ana González, la experiencia fue especialmente emocionante.

“Es la primera vez que venimos y nos encanta, porque nos encanta el cante, nos encantan las sevillanas y nos encanta la feria”.

Por su parte, Lumey Soto explicó que asistir se ha convertido en una costumbre anual.

“Vengo todos los años. Ya se ha hecho una tradición. Me encanta el ambiente y sobre todo la comida”.

FERIA DE SEVILLA 2026 Lumey Soto, cada año participa en la cita. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Mientras que Lisette García destacó el valor cultural de la iniciativa.

“El año pasado fui a Sevilla y me encantó. Hoy soy una sevillana temporal. Me encanta que se traslade esta tradición a la ciudad de Miami”.

Entre los asistentes también se encontraban autoridades locales y representantes institucionales que respaldaron la iniciativa, entre ellos la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava; la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández; y Rebeca Calvet, representante del comité organizador de AndalUSA, quienes acompañaron las distintas actividades de la feria.

FERIA DE SEVILLA 2026 Ambiente de la feria en el Tropical Park. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Con música, baile, gastronomía y tradición, la Feria de Sevilla en Miami volvió a reunir a la comunidad en torno a una celebración que conecta la cultura andaluza con el dinamismo multicultural de la zona.

Los organizadores confían en que esta iniciativa continúe creciendo en los próximos años y se consolide como una de las citas culturales más representativas del calendario anual de la ciudad.