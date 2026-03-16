El arte del tabaco sobre ruedas: cómo dos amigos transformaron su pasión en un negocio móvil en Miami

Muestra de una de las marcas que se venden en el negocio.

El carrito móvil de Ashes & Ashes, donde el tabaco premium se encuentra con la movilidad.

Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un negocio móvil que lleva el tabaco premium directamente a eventos en el sur de Florida.

MIAMI . - La cultura del tabaco premium, el espíritu emprendedor y la pasión por compartir buenos momentos se combinan en Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge , un concepto innovador que apuesta por llevar la experiencia del cigarro a distintos espacios del sur de Florida.

tabaco sobre ruedas la historia de dos amigos que convirtieron su pasión en un negocio móvil">

Detrás de esta iniciativa están Marcelo Rodríguez y su amigo Roberto Marcano , dos emprendedores que decidieron transformar una afición común en un proyecto capaz de reunir a aficionados del tabaco en un ambiente relajado y cuidadosamente diseñado.

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La idea surgió de una experiencia cotidiana. Ambos solían visitar distintos cigar lounges en Miami, disfrutando del ambiente, el diseño de los espacios y el ritual que rodea el arte de fumar puros. Con el tiempo, comenzaron a imaginar cómo podrían crear algo propio.

“Un día, mientras hacíamos una barbacoa en casa, nos preguntamos por qué no desarrollar un concepto diferente”, recuerda Rodríguez. “No solo vender tabacos, sino crear una experiencia que las personas pudieran disfrutar en distintos lugares”.

Así nació Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un salón móvil concebido para participar en eventos privados, celebraciones y encuentros corporativos, llevando la experiencia del tabaco premium directamente al público.

Una experiencia pensada para compartir

Más que un punto de venta, el proyecto busca ofrecer un espacio social donde los aficionados puedan disfrutar con tranquilidad.

El servicio incluye una selección de más de treinta marcas reconocidas dentro de la industria del tabaco, acompañadas de un ambiente que invita a la conversación y al encuentro. El espacio cuenta con televisión, música, dominó, conexión WiFi y áreas diseñadas para que los visitantes puedan relajarse mientras disfrutan su pasión por un tabaco.

MARCELO TABACO Clientes disfrutan la calidad de los tabacos. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El concepto también incorpora un sistema de aire acondicionado y extracción de humo, pensado para mantener un ambiente cómodo durante toda la experiencia.

“La mayoría de las personas no solo viene a comprar un tabaco”, explica Rodríguez. “Prefieren quedarse, compartir con amigos y disfrutar el momento”.

Un proyecto con visión de crecimiento

Aunque el negocio tiene menos de un año desde su creación, sus fundadores ya visualizan una expansión.

La meta es replicar el modelo y llevarlo a diferentes zonas del estado, ampliando su presencia en nuevas actividades y comunidades.

MARCELO TABACO Elegancia en cada gesto: prendiendo un tabaco. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

“La idea es seguir creciendo y multiplicarnos”, señala Rodríguez. “Queremos llevarlo a más lugares y que cada vez más personas conozcan esta experiencia”.

Las redes sociales y la participación en eventos han sido herramientas clave para dar a conocer la iniciativa, permitiendo que el emprendimiento comience a ganar visibilidad dentro de la comunidad.

Emprender sin miedo

Para Rodríguez, la historia de Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge también refleja el camino de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos con el deseo de construir algo propio.

Originario de Cuba y residente en Estados Unidos desde el éxodo del Mariel en 1980, asegura que el país le ofreció oportunidades para trabajar, crecer y desarrollarse.

“Este país me ha dado todo lo que tengo y mucho más”, afirma agradecido.

Por eso, a quienes sueñan con emprender les deja un consejo claro:

“Nunca dejes pasar la oportunidad de intentar tu idea. No importa si es pequeña o grande. Si crees en lo que haces, tienes que atreverte y dar siempre lo mejor”.

MARCELO TABACO Marcelo Rodríguez, propietario. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Mientras este negocio sobre ruedas continúa consolidándose, Marcelo y Roberto confían en que Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge seguirá creciendo y llevando su propuesta a distintos espacios.

“Todo empieza con una idea. Lo importante es no dejarla pasar”, concluye Rodríguez, mientras me invita a un puro que agradezco y prefiero llevar conmigo para regalar.