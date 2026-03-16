lunes 16  de  marzo 2026
EMPRENDIMIENTO

El arte del tabaco sobre ruedas: cómo dos amigos transformaron su pasión en un negocio móvil en Miami

Lo que comenzó como una conversación entre amigos terminó convirtiéndose en Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un concepto que lleva la experiencia del tabaco premium directamente a eventos y reuniones en el sur de Florida

Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un negocio móvil que lleva el tabaco premium directamente a eventos en el sur de Florida.

Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un negocio móvil que lleva el tabaco premium directamente a eventos en el sur de Florida.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El carrito móvil de Ashes & Ashes, donde el tabaco premium se encuentra con la movilidad.

El carrito móvil de Ashes & Ashes, donde el tabaco premium se encuentra con la movilidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Marcelo Rodríguez, propietario.&nbsp;

Marcelo Rodríguez, propietario. 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Roberto Marcano, propietario.

Roberto Marcano, propietario.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Clientes disfrutan la calidad de los tabacos.

Clientes disfrutan la calidad de los tabacos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Variedades de tabacos ofertados.

Variedades de tabacos ofertados.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Muestra de una de las marcas que se venden en el negocio.

Muestra de una de las marcas que se venden en el negocio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Elegancia en cada gesto: prendiendo un tabaco.

Elegancia en cada gesto: prendiendo un tabaco.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Rodríguez muestra el interior de su negocio.

Rodríguez muestra el interior de su negocio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Embed
tabaco sobre ruedas la historia de dos amigos que convirtieron su pasión en un negocio móvil">

MIAMI. - La cultura del tabaco premium, el espíritu emprendedor y la pasión por compartir buenos momentos se combinan en Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un concepto innovador que apuesta por llevar la experiencia del cigarro a distintos espacios del sur de Florida.

Detrás de esta iniciativa están Marcelo Rodríguez y su amigo Roberto Marcano, dos emprendedores que decidieron transformar una afición común en un proyecto capaz de reunir a aficionados del tabaco en un ambiente relajado y cuidadosamente diseñado.

Lee además
Tres profesionales del derecho enfocadas en la protección de personas lesionadas.
MUJERES COMPROMETIDAS

Dream Team Love: tres abogadas que defienden a la comunidad hispana desde los tribunales de Florida
Preferia de Sevilla en Miami, recepción organizada en la residencia del Consulado Español en la ciudad.  
ENCUENTRO CULTURAL

Miami vive la antesala de la Feria de Sevilla con actividades culturales y empresariales
IMG_6588

La idea surgió de una experiencia cotidiana. Ambos solían visitar distintos cigar lounges en Miami, disfrutando del ambiente, el diseño de los espacios y el ritual que rodea el arte de fumar puros. Con el tiempo, comenzaron a imaginar cómo podrían crear algo propio.

“Un día, mientras hacíamos una barbacoa en casa, nos preguntamos por qué no desarrollar un concepto diferente”, recuerda Rodríguez. “No solo vender tabacos, sino crear una experiencia que las personas pudieran disfrutar en distintos lugares”.

Así nació Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge, un salón móvil concebido para participar en eventos privados, celebraciones y encuentros corporativos, llevando la experiencia del tabaco premium directamente al público.

Una experiencia pensada para compartir

Más que un punto de venta, el proyecto busca ofrecer un espacio social donde los aficionados puedan disfrutar con tranquilidad.

El servicio incluye una selección de más de treinta marcas reconocidas dentro de la industria del tabaco, acompañadas de un ambiente que invita a la conversación y al encuentro. El espacio cuenta con televisión, música, dominó, conexión WiFi y áreas diseñadas para que los visitantes puedan relajarse mientras disfrutan su pasión por un tabaco.

MARCELO TABACO
Clientes disfrutan la calidad de los tabacos.

Clientes disfrutan la calidad de los tabacos.

El concepto también incorpora un sistema de aire acondicionado y extracción de humo, pensado para mantener un ambiente cómodo durante toda la experiencia.

“La mayoría de las personas no solo viene a comprar un tabaco”, explica Rodríguez. “Prefieren quedarse, compartir con amigos y disfrutar el momento”.

Un proyecto con visión de crecimiento

Aunque el negocio tiene menos de un año desde su creación, sus fundadores ya visualizan una expansión.

La meta es replicar el modelo y llevarlo a diferentes zonas del estado, ampliando su presencia en nuevas actividades y comunidades.

MARCELO TABACO
Elegancia en cada gesto: prendiendo un tabaco.

Elegancia en cada gesto: prendiendo un tabaco.

“La idea es seguir creciendo y multiplicarnos”, señala Rodríguez. “Queremos llevarlo a más lugares y que cada vez más personas conozcan esta experiencia”.

Las redes sociales y la participación en eventos han sido herramientas clave para dar a conocer la iniciativa, permitiendo que el emprendimiento comience a ganar visibilidad dentro de la comunidad.

Emprender sin miedo

Para Rodríguez, la historia de Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge también refleja el camino de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos con el deseo de construir algo propio.

Originario de Cuba y residente en Estados Unidos desde el éxodo del Mariel en 1980, asegura que el país le ofreció oportunidades para trabajar, crecer y desarrollarse.

“Este país me ha dado todo lo que tengo y mucho más”, afirma agradecido.

Por eso, a quienes sueñan con emprender les deja un consejo claro:

“Nunca dejes pasar la oportunidad de intentar tu idea. No importa si es pequeña o grande. Si crees en lo que haces, tienes que atreverte y dar siempre lo mejor”.

MARCELO TABACO
Marcelo Rodríguez, propietario.

Marcelo Rodríguez, propietario.

Mientras este negocio sobre ruedas continúa consolidándose, Marcelo y Roberto confían en que Ashes & Ashes Mobile Cigar Lounge seguirá creciendo y llevando su propuesta a distintos espacios.

“Todo empieza con una idea. Lo importante es no dejarla pasar”, concluye Rodríguez, mientras me invita a un puro que agradezco y prefiero llevar conmigo para regalar.

Temas
Te puede interesar

Miami revive el espíritu de la Feria de Sevilla entre cultura, tradición y promoción turística

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Italia cautiva el Clásico Mundial de Béisbol a base de Espressos y vino tinto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera estaría preparando señuelo dirigido a la diáspora

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). 
SUCESOS

Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Te puede interesar

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera estaría preparando señuelo dirigido a la diáspora
Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Precio de la gasolina en Florida al alza. 
CONTINÚA LA ESCALADA

Gasolina en Florida sube a $3.72 por galón al inicio del Spring Break

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Una artillería israelí dispara proyectiles hacia objetivos en el Líbano en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 15 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos a la infraestructura y al personal de Hezbolá. 
CONFLICTO ARMADO

Israel anuncia operaciones terrestres contra Hezbolá en Líbano