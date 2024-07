Miami Dade: disponible ayuda financiera para afectados por inundaciones de junio

“Nuestra comunidad se enfrenta a los crecientes retos que plantea el cambio climático y, por ello, debemos asegurarnos de que nuestras viviendas e infraestructuras sean resilientes y estén preparadas para el futuro”.

Según un comunicado de prensa del condado que llegó a nuestra redacción este viernes 12 de julio, los propietarios afectados por las inundaciones deben presentar sus solicitudes por daños físicos, sin cita previa, antes del 30 de agosto de 2024 en los Centros de Información Sobre Préstamos por Situaciones de Desastre ubicados en la sucursal de la Biblioteca del Noreste de Dade en Aventura, 2930 NE 199th Street, Aventura, FL 33180, este viernes de 9:30 am a 6:00 pm y el sábado 13 de julio de 10:00 am a 2:00 pm.

El otro centro disponible se encuentra en la Biblioteca Regional del Norte de Dade, 2455 NW 183rd Street, Miami Gardens, FL 33056, atenderá al público el lunes 15 de julio de 11:30 am a 6:00 pm. También, del martes 16 de julio hasta el viernes 19 de julio, de 9:30 am a 6:00 pm y el sábado 20 de julio de 10:00 am a 2:00 pm.

Por su parte, los afectados por daños económicos tienen hasta el 1 de abril de 2025 para presentar sus solicitudes a la SBA.

Las empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro pueden solicitar préstamos de hasta dos millones de dólares para reparar o sustituir bienes inmuebles, maquinarias, equipos, inventarios y otros bienes empresariales afectados por el desastre. Las pequeñas empresas agrícolas y cooperativas agrícolas están incluidas.

Los propietarios de viviendas pueden acceder a préstamos de hasta 500,000 dólares para reparar o sustituir los bienes dañados, mientras que los inquilinos podrían adquirir hasta 100,000 dólares para reparar sus bienes personales dañados.

Aquellas personas afectadas que presenten solicitudes por daños en su propiedad son elegibles para solicitar un aumento de hasta el 20% del importe del préstamo con fines de mitigación futura. Es decir, para mejorar bombas de agua, una zanja de desagüe o un muro de contención que ayude a proteger la propiedad de futuros daños.

Para obtener información sobre la ayuda y recursos disponibles, los interesados pueden llamar por teléfono al Centro de Atención al Cliente de la SBA al 800-659-2955 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden marcar el 7-1-1 para acceder a servicios de retransmisión de telecomunicaciones.

Después de las inundaciones, el Departamento de Gestión de Emergencias Miami-Dade creó una herramienta de encuestas sobre la evaluación de daños que ayudó al Condado a cumplir los requisitos exigidos para recibir el apoyo de la SBA y ofrecer esta ayuda a los afectados.

[email protected]