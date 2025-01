Miami-Dade: Docente de Música galardonada como "Maestro del Año"

MIAMI.– Vivian Ventura, docente de orquesta en Southwood Middle School, fue reconocida con el premio 2025 Francisco R. Walker " Maestro del Año ", en una ceremonia celebrada en el DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center, según informó Miami-Dade Public School en un comunicado.

Con 20 años de experiencia en las Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS) , Ventura considera que la música no es solo su materia de enseñanza, sino una pasión que ha transformado a generaciones de estudiantes en músicos consumados .

Su lema es "nunca dejes de aprender", y su mayor satisfacción es ver cómo estudiantes sin conocimientos musicales se convierten en instrumentistas talentosos, sirviendo a su comunidad a través de la música. Su método pedagógico se basa en un ambiente acogedor, enfocado en técnica, repetición estructurada y música motivacional.

Durante dos décadas, sus alumnos han obtenido calificaciones sobresalientes en las evaluaciones del District Music Performance Assessments.

“Sus estudiantes de Southwood Middle han obtenido más medallas de excelencia que cualquier otra escuela intermedia en competiciones de distrito. Además, muchos han continuado sus estudios en la prestigiosa institución Juilliard y han participado en producciones teatrales como Hamilton”, señala el comunicado.

Ventura también ha inspirado y formado jóvenes músicos fuera de su escuela como docente de la Greater Miami Youth Symphony. Su talento y liderazgo han sido reconocidos en múltiples escenarios, siendo seleccionada como directora invitada en orquestas estudiantiles como la Superintendent’s Elementary Honors Orchestra, la West Palm Beach Honors Middle School Orchestra y la Jacksonville Honors Elementary Orchestra.

Novato del Año

En el evento también se reconoció a los mejores docentes novatos. Nikolas Venegas, maestro de primer grado en Avocado Elementary School, fue distinguido como "Maestro Novato del Año 2025”.

“Venegas traza una ruta de exploración para sus estudiantes de primer grado. Su aula es un espacio dinámico e inmersivo donde los alumnos descubren conceptos fundamentales de Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales”, destaca el comunicado.

El galardonado utiliza métodos de aprendizaje basados en la investigación y actividades prácticas para fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico en sus estudiantes.

Además, mantiene estrechos lazos con las familias a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y boletines informativos.

Entre los patrocinadores principales del evento figuran Educational Federal Credit Union (EdFed), United Way Miami y Kendall Toyota, que entregará al Maestro del Año las llaves de un automóvil nuevo. La premiación fue posible gracias a la colaboración con el sindicato de maestros United Teachers of Dade, la asociación de administradores escolares Dade Association of School Administrators, Univision y Fox-Mar Photography.

