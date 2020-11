Miami-Dade espera "nueva ola de coronavirus"

“La nueva ola es inevitable, necesitamos afrontar esto desde abajo. Ojalá no tengamos que tomar medidas adicionales", como cerrar locales comerciales otra vez, finalmente reconoció públicamente el alcalde Carlos Giménez durante una conferencia telemática.

Hace apenas un par de semanas, fuentes cercanas a la oficina del alcalde informaron acerca de la preocupación existente en los pasillos de la alcaldía condal y en las reuniones a puertas cerradas de la autoridad de Salud sobre un inevitable rebrote tras la suspensión de ciertas reglas sanitarias, como el uso de mascarillas en lugares públicos, que fue proclamada por el gobernador Ron DeSantis.

De hecho, el alcalde Giménez siguió apostando por ciertas restricciones, aun cuando el Gobierno estatal de Florida no lo cree necesario.

Giménez no discrepó del gobernador, al menos públicamente, pero sí hizo uso de la regla de autonomía en casos de emergencia y logró mantener el uso de mascarillas en lugares públicos y locales comerciales, al mismo tiempo que pudo sostener la idea de la distancia física entre personas, la limitación de clientes en restaurantes y negocios, además del toque de queda desde la medianoche hasta las 6 a.m., cuya única función es evitar fiestas y conglomeración de gente.

"Tenemos que seguir usando las mascarillas, tenemos que mantener la distancia física, tenemos que seguir lavándonos las manos", subrayó Giménez.

En efecto, el uso de una mascarilla adecuada es imprescindible: “De dos capas protectoras, no cualquiera hecha de tela. Tampoco las que tienen válvulas, porque éstas no protegen a las personas que están alrededor, ya que, si la persona que la usa está infestada, podría contagiar a los demás cuando expire el virus”, alertó el doctor John Fernández, nefrólogo y médico asesor del Coral Gables Hospital.

Miami-Dade reporta una media de 583 nuevos casos en los últimos días, luego de reportar un promedio de 300 y tantos por día, lo que corrobora la inquietud sobre la tercera ola, luego de superar la primera en marzo y la segunda en agosto, cuando el condado llegó a sobrepasar los 3.200 contagios en 24 horas.

Por otra parte, la cifra de fallecimientos, que guarda relación con la merma de pacientes atendidos en los salones de cuidados intensivos de los hospitales, manifiesta una media de siete decesos en los últimos días, tras sortear el pico en agosto cuando llegó a reportar más de 50 muertes en 24 horas.

Por el momento, Miami-Dade suma cerca de 185.000 contagios y 3.700 muertes hasta la fecha.

“Miami-Dade fue el más afectado, por ser precisamente el más poblado y diverso, con una conectividad internacional superior, y todo eso conllevó a tener más contagios, más muertes y más regulaciones”, argumentó Dr. Hugo Lara, médico especialista en enfermedades infecciosas.

Vale recordar que Miami-Dade es además el segundo condado con mayor cantidad de contagios en el país y el sexto en cantidad de muertes, según la respetada John Hopkins University of Medicine.

“La llamada Fase 3, que por suerte no fue aplicada a plenitud en Miami-Dade, fue interpretada por muchos como la luz verde que esperaban”, opinó el galeno.

“Sí, tenemos que proteger la economía porque de ella comemos todos, pero también hay que proteger la salud pública”, subrayó.

No obstante, la tasa de positividad de los últimos 14 días, que tiene en cuenta la cantidad de pruebas y resultados positivos, denota aún una cifra por debajo del 10% que reclama el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), alrededor de 4.55%, según el informe condal.

Hospitales

En 10 días, las admisiones en hospitales en Miami-Dade han aumentado de 326 a 415, lo que supone un incremento de 21.45%, incluyendo quienes se debaten entre la vida y la muerte en la Unidades de Cuidado Intensivo, según el reporte diario condal.

"Todos estamos preparados, Dios no lo quiera, si nos llega el aumento de casos", aseguró el director ejecutivo de Jackson Health Systems, Carlos Migoya, quien además enfatizó que la red hospitalaria está lista para el aumento repentino.

"Todas nuestras proyecciones son que habrá un aumento o un repunte durante los próximos 30 días, con un pico en la última semana de noviembre”, anticipó Mitoya, quien recordó que la lucha contra el COVID-19 está lejos de terminar.

El director del Jackson argumentó que “las pandemias suelen durar alrededor de 18 meses” y que si leemos el pronóstico “tendremos el virus hasta principios del verano de 2021".

Asimismo, la doctora Lillian Abbo, que además de ser especialista en enfermedades infecciosas es asesora del equipo médico especial contra el virus del Condado, se anticipó aún más y planteó que es hora de planificar qué hacer durante la temporada navideña.

“El impacto que tuvimos tras las fiestas del 4 de julio fue significativo y por ello debemos estar atentos y planear bien” para evitar un cuarto brote en enero, abogó la doctora Abbo.

Antecedentes

Tras siete largos meses de pandemia, más de 220.000 muertos en el país, y un duro golpe a la economía que conlleva a desempleo, todos ansían terminar esta crisis y poder evitar otra mayor.

“No es fácil lidiar con una pandemia como esta y cuidar la economía al mismo tiempo”, reconoció el doctor Javier Santos, especialista en enfermedades respiratorias.

“Pero si no atacamos el contagio primero, como debe ser, no podremos controlarlo mientras no tengamos una vacuna, y cada dos meses tendremos que volver a imponer medidas, cerrar negocios y mandar a la gente al desempleo”, detalló.

De hecho, el alcalde Giménez convocó la reapertura en mayo, aun cuando la tasa de positividad denotaba una cifra superior al 10% que es recomendado por el CDC para establecer la llamada “nueva normalidad”.

Se estableció un manual de conductas y medidas, tanto para personas como establecimientos comerciales y empresariales, que fue adoptada posiblemente por la mayoría de la población, pero bastó el incumplimiento de una minoría para hacer repuntar la pandemia a finales de julio.

En efecto, el 15 de mayo, cuando se anunció la desescalada del confinamiento y la reapertura de restaurantes en Miami-Dade, el condado acumulaba 548 fallecimientos, lo que significa una adición de 3.100 decesos.

El coste ha sido alto, “miles de nuevos contagios y cientos de muertes en Miami-Dade después de mayo”, recordó el doctor Santos.

Medidas vigentes en Miami-Dade