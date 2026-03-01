Cuba es una prioridad para EEUU, asegura Michael Hammer y dedica premio Humanitario al pueblo

Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada de EEUU en La Habana y su esposa Margaret Bjorgulfsdottir.

MIAMI. “Primero, quiero dedicar este reconocimiento a todos los cubanos de a pie, a los disidentes, a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos que están sufriendo mucho, a las Damas de Blanco, a la prensa independiente, a los que son muy valientes y siguen intentando hacer su labor donde no hay libertad de prensa ni libertad de expresión, a los activistas que luchan por los derechos humanos y a esos curas valientes que también se declaran y dicen que es necesario que llegue el cambio a Cuba”.

Con esas palabras agradeció Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada de EEUU en La Habana, el premio humanitario entregado este 28 de febrero en Miami, por la Asociación Cubanoamericana de Abogados (CABA).

CABA celebró su gala anual número 52, una cita que reunió a miembros de la comunidad jurídica y líderes cívicos y a la que el jefe de la misión diplomática en La Habana asistió como galardonado.

En la ceremonia fue instalado como presidente de la organización sin fines de lucro Jordi C. Martínez Cid, integrante de la junta directiva desde 2020 y expresidente de CABA Pro Bono Legal Services, entidad que brinda asistencia legal gratuita a residentes de bajos ingresos en Florida.

La velada recaudó fondos para la Fundación CABA y CABA Pro Bono Legal Services y estuvo dedicada al aniversario 52 de la organización bajo el tema Fuiste Tú, concebido como homenaje a sus fundadores, miembros y colaboradores.

La prestigiosa organización reconoció también a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, por su trayectoria en el servicio público y su labor dentro del sistema judicial del sur de Florida.

Hammer agradeció la distinción y la vinculó a su labor diplomática.

“Muchísimas gracias. Qué gran honor que me reconozcan de esta manera.

Cuando entré en el cuerpo diplomático de los Estados Unidos fue porque quería servir a este gran país. Y este reconocimiento demuestra que la labor que estamos haciendo en Cuba es importante”.

El jefe de misión dedicó el premio a activistas, opositores y ciudadanos cubanos que, según afirmó, enfrentan la represión.

Indicó además que el galardón reflejaba el trabajo del personal diplomático estadounidense destacado en la isla y la política de Washington hacia el pueblo cubano.

“El apoyo al cubano de a pie reconoce el trabajo y el sacrificio de mis compañeros de la Embajada americana en Cuba. También reconoce la política de la administración Trump de apoyo al cubano de a pie. Reconoce a nuestro secretario de Estado Marco Rubio, que es miembro de esta organización y que ustedes conocen bien. Y, de hecho, esta administración está determinada a que se pueda realizar el sueño del pueblo cubano de vivir en libertad”, sentenció en sus palabras.

Sostuvo que la política exterior estadounidense presta especial atención a América Latina y situó a Cuba entre las prioridades.

“Quiero asegurarles que en mi carrera de más de treinta y siete años como diplomático nunca he visto una administración que estuviese tan enfocada en el hemisferio occidental. Y eso, claro, incluye a Cuba. De hecho, Cuba es una prioridad en la agenda de relaciones exteriores de Estados Unidos”.

También describió sus encuentros recientes con ciudadanos que le piden dar visibilidad internacional a la situación que atraviesan. Relató episodios como los presuntos actos de repudio organizados por simpatizantes del régimen castrista en Camagüey y Trinidad.

“En todos los lugares donde me reúno con los cubanos me hacen el mismo pedido: suban estas reuniones a las redes, sáquennos fotos, cuéntenle al mundo lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, y cuéntenle al mundo que el pueblo cubano quiere vivir en libertad, en paz y con oportunidades de prosperidad. Ellos son los valientes. No soy yo ni es nuestro equipo”.

Añadió que quienes participan en esos encuentros asumen riesgos personales y enfrentan intimidación por parte del Gobierno.

“Ellos se están enfrentando a la dictadura. Están tomando esos riesgos y simplemente quieren hablar con un representante de los Estados Unidos. Y a través de mí ojalá podamos seguir informando al mundo de cuál es la situación del cubano de a pie”.

Cuestionó además la percepción internacional sobre la realidad política de Cuba.

“Parece que mucho del mundo no lo entiende. Se creen los mitos de la supuesta revolución, que como dije ahora en Europa, cuando es dictadura no es revolución, es represión”.

Hammer aseguró que continuará visitando comunidades en la isla mientras reciba solicitudes de ciudadanos.

“En todo caso, nosotros vamos a seguir mientras el pueblo siga mandándome mensajes y pidiendo que vaya a visitarles. Voy a ir. Y si hay electricidad tomaremos un cafecito, y si no, como hice en Bejucal, lo haremos a leña. O si no, tomamos agua o no tomamos nada, no importa.

El caso es que queremos mostrarle al pueblo cubano que los Estados Unidos, esta administración, están comprometidos y vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber cambio”.

Manifestó además su convicción de que el sistema político cubano terminará transformándose.

“Yo lo veo venir. La gente está expresando esperanza. No es que el cambio pueda ocurrir, sino que va a ocurrir”.

Señaló que la distinción debía entenderse como un tributo a quienes luchan por la libertad.

“Esta noche es muy especial al reconocerme a mí, pero vamos a reconocer al pueblo cubano que está luchando y deseando vivir en libertad”.

El diplomático se dirigió además a la comunidad cubana en el sur de Florida.

“A todos ustedes aquí en esta comunidad de Miami que también están apoyando a sus familiares, que espero que pronto puedan regresar a su país, a su tierra natal, a disfrutar de esa linda isla”.

En el cierre de su intervención expresó su visión sobre el futuro del país.

“Y estoy seguro de que cuando llegue ese cambio no va a tardar nada en mostrarse que ese pueblo cubano va a avanzar y va a recrear esa perla del Caribe que siempre Cuba ha debido ser y tiene que volver a ser. Para el 2026 Cuba será libre y esa dictadura se va a acabar”.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Hammer subió al escenario junto al patriarca del sonido cubano en el exilio, Willy Chirino, y, visiblemente emocionado, entonó consignas de “¡Cuba libre!” ante el público que respondió con prolongadas ovaciones.

Junto al artista interpretó las icónicas canciones Ya viene llegando, convertida en símbolo de esperanza para los cubanos en el exilio, y Que se vayan ya. Hammer cantó y bailó con la banda y en varios momentos levantó la mano formando una L con los dedos como símbolo de libertad para Cuba.

La escena generó una de las reacciones más intensas de la noche y cerró la jornada con un marcado tono político y emocional.