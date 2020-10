En aquella ocasión se dijo “por no estar listas todas las condiciones para recibir alumnos y profesores en los planteles educativos de manera segura”.

Cambio

“La reapertura (de las escuelas) ha tenido un proceso largo. Tomamos la difícil decisión a sabiendas de que no todo el mundo iba a estar satisfecho con ella, pero estamos conscientes de que hacemos lo correcto”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS la miembro de la Junta Escolar Mari Tere Rojas.

“Tuvimos en cuenta la postura de los maestros. Unos quieren regresar a las aulas, otros sienten verdadera preocupación por ser personas vulnerables al virus. Sopesamos también la postura de los padres, que pueden optar por dejar que sus hijos asistan a las escuelas o permanezcan en casa recibiendo las clases a distancia. Y además, valoramos la situación financiera de las escuelas”, explicó Rojas.

Efectivamente, la situación financiera de las escuelas no es algo que se puede pasar por alto, el propio Ron Y. Steiger, director de servicios financieros de la oficina del superintendente, explicó que “en el mejor escenario, perderíamos [el sistema escolar] unos 52 millones de dólares y en el peor, hasta 300 millones” de fondos estatales, si la ‘propuesta’ del Gobierno estatal de Florida era desatendida.

Ocho mil alumnos menos

“De los más de 350.000 estudiantes del distrito escolar Miami-Dade, hemos perdido unos 8.000 desde que comenzó la pandemia. Muchos padres, que tienen que trabajar, necesitaban que sus hijos fueran a una escuela y decidieron trasladarlos a escuelas chárters, privadas o parroquiales que sí estaban abiertas. Es que hoy hay muchas opciones escolares”, puntualizó.

El fondo que asigna el Departamento de Educación de Florida a las escuelas públicas de Miami-Dade depende de la cantidad de alumnos y el tipo de educación que reciban. “Si un alumno asiste a una escuela de educación tradicional, cara a cara, el Departamento destina 7.900 dólares. Pero si el estudiante recibe clases a distancia, la asignación baja a 5.300 dólares”.

En otras palabras, por cada alumno que no asista a clases presenciales la red de escuelas públicas pierde 2.600 dólares. Y eso pesa a la hora de tomar una decisión.

“La pregunta (que haría el estado) es porqué pagar a una escuela que ha decidido dar clases por Internet como si estuviera dando clases presenciales. Habría que darle los mismos fondos que reciben las escuelas que usualmente trabajan en red. Estas carecen de presupuesto de transporte, de aulas, necesario para otras instalaciones”, sostuvo Ron Y Steiner, uno de los asesores financieros consultados durante la reunión.

Sin embargo, “aunque hemos perdido 8.000 estudiantes, el Departamento de Educación no nos va a disminuir el presupuesto equivalente a la pérdida. Una acción que nos permite mantener la actual plantilla de maestros y personal administrativo, a pesar de la disminución de la matrícula”, añadió.

Carta del estado

No es menos cierto que varios miembros de la Junta Escolar estaban preocupados porque el comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, envió una carta a la presidenta del cuerpo legislativo escolar Perla Tabares Hantman y el superintendente Alberto Carvalho en la que expresaba su ‘inquietud’ sobre posponer la reapertura más allá del 5 de octubre.

Miami-Dade había sido uno de los pocos distritos de Florida autorizados a mantener las escuelas cerradas a finales de agosto, debido a los altos niveles de contagio de coronavirus registrados en el área el pasado mes de julio. Sin embargo, el presupuesto de los otros distritos dependería del tipo de educación que aplicaran, a distancia o presencial.

El comisionado Corcoran, que es la voz del estado en este caso, sostuvo en la misiva que mantener las escuelas cerradas era “extremadamente difícil para los estudiantes con discapacidades y perjudicial para aquellos estudiantes que sufren violencia, abusos e inseguridad alimentaria en sus hogares”, y pedía razones detalladas y específicas que justificaran el cierre de cada centro.

Con este panorama, la Junta Escolar optó “por hacer lo correcto y eso hicimos”.

Medidas

“Yo tuve el privilegio de participar, en representación de la Junta Escolar, en la reunión de un grupo de especialistas, doctores y autoridades sanitarias antes de tomar una decisión. De acuerdo a sus opiniones, las medidas que implementamos para garantizar la salud de estudiantes y profesores son las adecuadas”, aseguró Rojas.

"Actualmente se cumplen todos los criterios que nos pusimos como meta para reabrir las escuelas, sobre todo los niveles de positividad del virus, que se han mantenido alrededor del 5% por más de 14 días”, como requería la Junta Escolar, recordó la miembro del cuerpo escolar.

Escuelas listas

“Además, he visitado las escuelas del distrito que yo represento. En la anterior visita tuve algunas dudas, pero dos semanas después me he sentido satisfecha con lo que he visto. Han realizado cambios significativos. Pude ver que los equipos de protección personal ya estaban en los planteles. Vi las mascarillas, los protectores faciales de plástico para los maestros, los guantes, el gel desinfectante colocado estratégicamente en los diferentes puntos de las escuelas, las señalizaciones para mantener el distanciamiento. Muchas escuelas ya estaban totalmente desinfectadas”, afirmó.

Y también dijo “me sorprendió ver los salones de aislamiento, con sus camas y todo, creados por si algún alumno desarrolla los síntomas (de coronavirus) estando en clase”.

Sobre las redes de aire acondicionado, Rojas mencionó que siente la lógica preocupación por las escuelas más antiguas, “porque carecen de un sistema de ventilación adecuado”.

Pero el superintendente Alberto Carvalho prometió que se instalarían, antes de la reapertura, unos sistemas nuevos “muy caros” que serán prioritarios en las escuelas más necesitadas, que carezcan de ventanas en las aulas.

“Tengan la certeza de que los planteles que no estén preparados no van a reabrir”, prometió.

Contratarán enfermeras

Por otra parte, las escuelas también están contratando personal sanitario para que permanezca en las instalaciones y controle el cumplimiento de las medidas y algún potencial episodio de contagio.

“Nadie puede asegurar que no vaya a ocurrir contagios en las escuelas. Lo que sí podemos asegurar es que hemos hecho lo humanamente posible para asegurar la salud y el bienestar de los alumnos y maestros que deben volver a las aulas en un periodo de pandemia”, resaltó.

Regreso escalonado

La vuelta a las aulas será gradual. Comenzando el lunes 5 de octubre regresarán kindergarten, prekindergarten, 1er. grado y todos los que tengan instrucción modificada o educación especial.

Dos días después, miércoles 7 de octubre, toca a los estudiantes de 2do. a 6to. grado. Y secundaria básica, o sea High School, de noveno a décimo grado.

Luego, el viernes 9 de octubre, debe regresar a las escuelas el resto de los alumnos.

El horario escolar también se actualiza. Todas las clases escuelas comenzarán a las 7:20 a.m., incluidas las clases por internet.

Los padres que deseen cambiar a sus hijos de un método de enseñanza a otro, de virtual a físico o viceversa, deberán contactar la escuela antes de que comience el curso. Después tendrán otra oportunidad cada vez que finalice un corte evaluativo, el conocido grading period.

Sindicatos

Por su parte, la presidenta del sindicato de maestros del condado, Karla Hernández, mostró su frustración al considerar que el cambio asumido por la Junta Escolar estuvo marcado por “agendas políticas”.

“Hubo miles de llamadas pidiendo a la Junta Escolar que hicieran lo correcto. Hubo discursos llenos de palabrería y retórica por parte de los miembros de la Junta Escolar en torno a la importancia de no reabrir de manera apresurada. Pero se impuso la presión del presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, que demostraron ser una fuerza superior a nuestra Junta Escolar”.