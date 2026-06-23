martes 23  de  junio 2026
COMERCIO ELECTRÓNICO

Prime Day de Amazon arranca con miles de ofertas: qué vale la pena y qué no

Este Prime Day llega con rebajas en categorías clave: desde dispositivos electrónicos muy buscados hasta herramientas de cocina probadas por expertos, tacadas del Amazon Prime Day

Ventas de Amazon Prime inician con excelentes ofertas.&nbsp;

Ventas de Amazon Prime inician con excelentes ofertas. 

CAPTURA DE PANTALLA

MIAMI.- El Amazon Prime Day arrancó oficialmente y, durante los próximos cuatro días, la plataforma desplegará miles de descuentos en electrónica, utensilios de cocina, artículos para el hogar y productos de temporada. Se trata del evento de rebajas más agresivo del año para los suscriptores de Prime, y ya se regispasando por básicos del hogar para enfrentar el calor del verano.

Ofertas destran cientos de precios mínimos históricos que continuarán actualizándose hasta el final de la semana.

Lee además
Logo de Amazon, el gigante minorista y de tecnología.
COMPRA

Amazon anuncia la compra del operador de satélites Globalstar
El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.
competencia

Amazon anuncia gran inversión en empresa de Inteligencia Artificial

Este Prime Day llega con rebajas profundas en categorías clave: desde dispositivos electrónicos muy buscados hasta herramientas de cocina probadas por expertos.

Para buscar ofertas se puede seleccionar diferentes opciones en los filtros de compra.

Ropa con hasta 80% de descuento

Amazon ha lanzado decenas de prendas con rebajas superiores al 80%. Advertencia importante: gran parte de estas ofertas extremas solo aplican a tallas poco comunes, como XXS, XS o 4XL, por lo que el precio real para la mayoría de los usuarios puede ser más alto.

La categoría de libros es una de las más agresivas este año, con títulos seleccionados que superan el 90% de rebaja. Son ofertas reales, pero suelen corresponder a ediciones específicas o a inventario limitado.

Hogar, cocina y electrónicos: los descuentos más fiables

Las rebajas más consistentes —y las que realmente valen la pena— están en:

  • Electrodomésticos pequeños
  • Utensilios de cocina
  • Artículos para organización del hogar
  • Dispositivos electrónicos de marcas reconocidas

Estas categorías suelen ofrecer descuentos auténticos, no inflados, y muchos productos alcanzan su precio más bajo del año.

Cómo evitar caer en ofertas engañosas

Prime Day es un terreno fértil para descuentos reales… y para trucos de marketing.

Estas son las señales de alerta:

Es importante verificar las reseñas. Hay decenas de productos que parecen exactamente iguales, pero los componentes internos pueden variar lo que modificaría la calidad del producto. Pare eso es importante leer las reseñas, no las de 5 estrellas ya que puedes ser reseñas compradas, sino aquellas de 4, 3 o 2 estrellas.

  • Descuentos exagerados en ropa → suelen aplicarse solo a tallas muy pequeñas o muy grandes.
  • Precios “rebajados” que en realidad son el precio normal → algunos vendedores inflan el precio base para simular un descuento.
  • Si usted desea comprar algo y duda si tiene descuento, puede colocar el producto en GOOGLE y buscarlo en otro portal de venta online ara verificar si realmente está en descuento.
  • Lea cuidadosamente las políticas de devolución, para garantizar que el producto escogido puede ser regresado sin problemas en los siguientes 30 días luego de la compra.
  • Productos desconocidos con miles de reseñas sospechosas → desconfía de marcas sin trayectoria con valoraciones demasiado perfectas.

El Amazon Prime Day llega con fuerza y con rebajas reales en categorías clave como electrónica, cocina y hogar. Sin embargo, el usuario debe navegar con cautela: no todas las ofertas son lo que parecen, especialmente en moda. Aun así, los próximos días prometen ser una oportunidad sólida para quienes buscan renovar su casa o adelantarse a compras de temporada.

FUENTE: REDACCIÓN

Temas
Te puede interesar

SpaceX supera a Amazon y es ahora la quinta mayor empresa del mundo

Casa Blanca: Detenidos otros dos sospechosos de planear ataque durante la pelea de la UFC

FBI arresta a dos personas más por presunto complot en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alina Rosales Aguirreurreta, detenida desde el 25 de mayo de 2026.
INMIGRACIÓN

ICE confirma violación de estatus migratorio en caso de hija del exgeneral Ulises Rosales del Toro

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
FALLO ABSOLUTORIO

Jurado de Miami-Dade declara no culpable a George Pino por accidente náutico

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
OPINIÓN

El arte de no estar: María Corina Machado y la inteligencia de la espera

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
CASA BLANCA

Trump: Espero "con ganas" trabajar con el nuevo presidente de Colombia

El presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, señalan desde un balcón durante la visita de Bukele a la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el lunes 30 de septiembre de 2024.
ANáLISIS

La estabilidad de América Latina es vital para Estados Unidos

Te puede interesar

Vista parcial de Miami-Dade, con edificios de condominios.
SPECIAL ASSESSMENT

Miami-Dade: A punto de expirar ayuda de $50 mil para dueños de condominios afectados por cuotas especiales

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ventas de Amazon Prime inician con excelentes ofertas. 
COMERCIO ELECTRÓNICO

Prime Day de Amazon arranca con miles de ofertas: qué vale la pena y qué no

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.
VENEZUELA

EEUU afirma que reconciliación política en Venezuela es clave para su plan hacia la transición

Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Encuesta interna ubica a Eliott Rodríguez al frente de la primaria demócrata del distrito 27

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
FALLO ABSOLUTORIO

Jurado de Miami-Dade declara no culpable a George Pino por accidente náutico