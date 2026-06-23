Prime Day de Amazon arranca con miles de ofertas: qué vale la pena y qué no

MIAMI.- El Amazon Prime Day arrancó oficialmente y, durante los próximos cuatro días, la plataforma desplegará miles de descuentos en electrónica, utensilios de cocina, artículos para el hogar y productos de temporada. Se trata del evento de rebajas más agresivo del año para los suscriptores de Prime, y ya se regispasando por básicos del hogar para enfrentar el calor del verano.

Ofertas destran cientos de precios mínimos históricos que continuarán actualizándose hasta el final de la semana.

Este Prime Day llega con rebajas profundas en categorías clave: desde dispositivos electrónicos muy buscados hasta herramientas de cocina probadas por expertos.

Para buscar ofertas se puede seleccionar diferentes opciones en los filtros de compra.

Ropa con hasta 80% de descuento

Amazon ha lanzado decenas de prendas con rebajas superiores al 80%. Advertencia importante: gran parte de estas ofertas extremas solo aplican a tallas poco comunes, como XXS, XS o 4XL, por lo que el precio real para la mayoría de los usuarios puede ser más alto.

La categoría de libros es una de las más agresivas este año, con títulos seleccionados que superan el 90% de rebaja. Son ofertas reales, pero suelen corresponder a ediciones específicas o a inventario limitado.

Hogar, cocina y electrónicos: los descuentos más fiables

Las rebajas más consistentes —y las que realmente valen la pena— están en:

Electrodomésticos pequeños

Utensilios de cocina

Artículos para organización del hogar

Dispositivos electrónicos de marcas reconocidas

Estas categorías suelen ofrecer descuentos auténticos, no inflados, y muchos productos alcanzan su precio más bajo del año.

Cómo evitar caer en ofertas engañosas

Prime Day es un terreno fértil para descuentos reales… y para trucos de marketing.

Estas son las señales de alerta:

Es importante verificar las reseñas. Hay decenas de productos que parecen exactamente iguales, pero los componentes internos pueden variar lo que modificaría la calidad del producto. Pare eso es importante leer las reseñas, no las de 5 estrellas ya que puedes ser reseñas compradas, sino aquellas de 4, 3 o 2 estrellas.

Descuentos exagerados en ropa → suelen aplicarse solo a tallas muy pequeñas o muy grandes.

Precios “rebajados” que en realidad son el precio normal → algunos vendedores inflan el precio base para simular un descuento.

Si usted desea comprar algo y duda si tiene descuento, puede colocar el producto en GOOGLE y buscarlo en otro portal de venta online ara verificar si realmente está en descuento.

Lea cuidadosamente las políticas de devolución, para garantizar que el producto escogido puede ser regresado sin problemas en los siguientes 30 días luego de la compra.

Productos desconocidos con miles de reseñas sospechosas → desconfía de marcas sin trayectoria con valoraciones demasiado perfectas.

El Amazon Prime Day llega con fuerza y con rebajas reales en categorías clave como electrónica, cocina y hogar. Sin embargo, el usuario debe navegar con cautela: no todas las ofertas son lo que parecen, especialmente en moda. Aun así, los próximos días prometen ser una oportunidad sólida para quienes buscan renovar su casa o adelantarse a compras de temporada.

FUENTE: REDACCIÓN