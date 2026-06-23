EEUU afirma que reconciliación política en Venezuela es clave para su plan hacia la transición

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.

CARACAS.- El jefe de la misión diplomática de EEUU en Venezuela , John Barrett, ratificó el esfuerzo del gobierno de Trump en favorecer una solución política en el país con las “autoridades institucionales” y afirmó que la reconciliación es factor clave para el plan de tres fases que se impulsa hacia la transición .

Barrett ofreció su primer mensaje oficial en la red X tras la reunión con la dirigente opositora Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 que es “la última institución democrática reconocida por EEUU”, y quien estuvo en el país durante dos días la semana pasada, tras un largo exilio de ocho años.

POLÍTICA Opositora Dinorah Figuera, a cargo de diálogo con gobierno en Venezuela, viaja a EEUU para reuniones

La visita de la dirigente opositora y médico fue promovida por el gobierno de Trump para impulsar el entendimiento con el representante del actual parlamento chavista, Jorge Rodríguez con quien se reunió el 18 de junio pasado.

Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 - la última institución democrática reconocida por los EE.UU. Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un… pic.twitter.com/CWhhVYVSKI — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 22, 2026

Reconciliación política en Venezuela

Barrett expresó complacencia por la reunión con Figuera, en el mensaje.

“Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsados por Donald Trump y el secretario Marco Rubio”, dijo el diplomático por la red.

Figuera, por su parte, agradeció la invitación y la productiva reunión sostenida “en el marco de las responsabilidades institucionales que me han sido encomendadas” para contribuir con “el fortalecimiento de la democracia y la construcción de soluciones para el país”.

El nuevo acercamiento dirigido por el gobierno de EEUU entre Figuera y el chavismo es visto con cierto recelo aún en sectores opositores en medio de la reforma judicial y la escogencia de magistrados del Tribunal Supremo. Y será tema de discusión este martes entre los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, se informó.

Una de las organizaciones políticas UNT adelantó que “valora” la designación de Figuera en el proceso planteado por Trump en busca de la salida a la crisis política.

La líder de la oposición María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025 y promotora del Manifiesto de Panamá que busca también una transición política en paz, no ha sido incluida en los encuentros ni ha fijado públicamente aún su posición al respecto.

Agradezco a John Barrett, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, por su invitación y la productiva reunión sostenida en el marco de las responsabilidades institucionales que me han sido encomendadas, con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de la… https://t.co/lz49sCUrQB — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) June 22, 2026

FUENTE: Con información de usembassyve, Dinorah Figuera, red X