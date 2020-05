Miami-Dade, qué hacer y cómo para evitar el rebrote del virus con la "reapertura"

“Las reglas están escritas para reactivar la economía de una manera segura. Tenemos los medios disponibles en hospitales y la capacidad de operaciones. Así que si cumplimos las normas, no tenemos por qué tener un incremento de casos de coronavirus”, señaló Giménez.

Sobre la reapertura de restaurantes el lunes 18 (el día 27 en Miami y Miami Beach), a 50% del aforo (capacidad de clientes permitida), el alcalde aclaró: “Si no están listos. Si no tienen las condiciones necesarias, de distanciamiento e higiene que hemos regulado, es mejor que no abran. Porque si no cumplen y abren, tendremos que tomar medidas”, sin mencionar específicamente si se refería a cerrar el local.

Y si no tienen suficiente espacio para apartar las mesas y alcanzar el permitido 50% de operaciones, Giménez dijo “sugerimos que empleen el espacio al aire libre si lo tienen”.

El uso de mascarillas será imperativo, tanto para empleados como clientes, a excepción del momento de comer: “Es imposible comer con la mascarilla puesta, así que confiamos que se mantenga la distancia física en ese momento”.

Otros locales

De hecho, la nueva regla de 50% del aforo también aplica a las tiendas minoristas, barberías y salones de belleza.

“Si una persona se prueba una prenda de vestir y no la compra, la tienda tiene que desinfectarla primero y guardarla en un lugar seguro por 24 horas, antes de ponerla al alcance de otro cliente”, especificó.

Luego aclaró que ni hoteles, ni gimnasios, ni playas, ni piscinas de condominios serán abiertos, al menos por el momento, en Miami-Dade y sus municipalidades.

El gobernador Ron DeSantis autorizó el uso de gimnasios para el resto del estado, pero en Miami-Dade las cosas son diferentes: “Veremos cómo hacemos eso. El problema es que los gimnasios tienen muchos puntos de contactos. Máquinas que son usadas por varias personas y eso es difícil de controlar. Este virus es muy contagioso y puede quedarse fácilmente en una superficie y ser recogido por la mano de otra persona”.

Sobre el uso de piscinas y sus terrazas en los condominios, el alcalde argumentó que la situación es similar: “No tenemos cómo controlar la separación física, el contacto. Ya veremos cómo atendemos ese asunto”.

Respecto al regreso al trabajo de otros sectores de la economía, como funciones en oficinas, Giménez declaró que “si las presencia física de los empleados no es imprescindible en los centros de trabajo, y si estos trabajan bien desde sus casas, exhorto a los empleadores a dejarlos trabajar desde casa”.

Acerca de un posible resurgimiento de casos, cuando Miami-Dade continúa por encima del 10% del índice de pruebas y positivos recomendado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Giménez, visiblemente aprensivo por la pregunta, contestó: “Si vemos un resurgimiento, trataremos de averiguar por qué y tomaremos medidas”.

Y si hay gente que no usa mascarilla o no guarda la distancia física. ¿Planea instruir al Departamento de Policía de Miami-Dade hacer cumplir las órdenes, tal vez multas, y no solo aconsejar a los residentes que sigan las órdenes?

“Nuestro interés es que cumplan las reglas”, señaló.