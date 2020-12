Miami-Dade relaja una hora toque de queda en Navidad y Año Nuevo

Levine Cava aseguró que el cambio permitirá "celebrar sus tradiciones navideñas, como la misa de medianoche".

El toque de queda en el condado ha estado en vigor desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, aunque su calendario se ha actualizado en diferentes momentos.

La orden de la edil condal se produjo tras una reunión con alcaldes, líderes locales, empresarios y residentes.

Según Levine Cava, en la víspera de Año Nuevo la policía de Miami-Dade no "detendrá a las personas que se dirigen a casa de manera segura, pero estarán atentos a las reuniones después de la 1 am".

El Condado de Miami-Dade, a través de su cuerpo de Bomberos, instó a la comunidad a celebrar de “manera segura” durante las fiestas próximas. Esto incluye usar máscaras faciales, distanciamiento social y lavarse y desinfectarse las manos.

Broward

Por su parte, el alcalde del condado de Broward, Steve Geller, ordenó un toque de queda para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, en respuesta a un aumento en los casos de COVID-19.

El funcionario condal dijo que la prohibición tendrá lugar entre el 24 de diciembre y el 4 de enero.

En Navidad y Año Nuevo la medida se hará efectiva entre la 1 am y las 5 am, y todos los demás días desde la medianoche hasta las 5 am.

Geller explicó que la gente está empezando a “sentirse demasiado cómoda” y ha “bajado la guardia”, permitiendo un incremento en los índices de contagio de la enfermedad.