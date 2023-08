“A través de esta inversión, nuestro objetivo es equiparlas con las habilidades y recursos necesarios para brindar servicios de alta calidad, practicar una gestión sólida y fomentar la participación de la comunidad”.

Más adelante Haj afirmó, “al empoderar estas organizaciones comunitarias, en última instancia, estamos mejorando el bienestar de los niños y las familias en todo el condado Miami-Dade”.

Según el documento, los fondos se otorgaron a través de una solicitud competitiva y “las organizaciones elegidas demostraron sus capacidades para influir en el desarrollo de las comunidades y su interés en participar en este programa transformador”, obtendrían un promedio de 75.000 dólares cada una.

Las agrupaciones escogidas proveen extensos servicios para niños y familias que abarcan programas de intervención de lectura, iniciativas de mejora profesional, educación nutricional y campamentos de enseñanza agrícola, entre otros recursos valiosos.

Lista de organizaciones elegidas:

· 300 Letters, Inc.

· Association of Exchange and Development of Activities and Partnership (AEDAP)

· Avenues of Excellence, Inc.

· EatWell Exchange, Inc.

· Father and Family Council, Inc.

· Friends of South Florida Music, Inc.

· MagicWaste Youth Foundation, Inc.

· Miami Youth Garden, Inc.

· MoonlighterFabLab, Inc.

· Parks Foundation, Inc.

· Safe Schools South Florida

· The Children's Voice Chorus, Inc.

· The Lucy Project, Inc.

· The Mavuno Project, Inc.

· The START Program, Inc.

· Women Voice Network, Inc.

The Children´s Trust es un fideicomiso público establecido a través de referendo en 2002. Sus fondos provienen del impuesto a la propiedad en Miami-Dade. En la actualidad, con un presupuesto de casi 190 millones de dólares, desarrolla programas destinados a mejorar la vida de todos los niños y familias del condado.

