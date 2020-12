Miami es una ciudad donde se pueden hacer realidad los sueños

“Sé que este año ha sido malo para la mayoría de la población, y lo lamento muchísimo, pero yo no puedo dejar de dar las gracias. No he parado de trabajar, llegaron nuevos proyectos a mi vida, y el próximo año deseo que esta bendición continúe. Quiero seguir en Univista TV, hacer más cosas privadas, enfocarme en mi canal de YouTube, y hacer feliz a las personas que es lo que más me gusta”, dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS el humorista que no descarta potenciar su faceta de empresario en este nuevo año.

“No quiero anunciar nada hasta que no se concrete, pero estoy estudiando un negocio que me atrae muchísimo y que está relacionado con los seguros. La persona que más me ha ayudado en este país se llama Iván Herrera, y es el propietario de Univista Insurance, y quiero en un futuro próximo abrir una franquicia y aprender más acerca de esta área”, dijo Vázquez, quien además estudia inglés de forma autodidacta y se prepara para obtener sus primeras certificaciones de trabajo.

El peso de la distancia:

Tras emigrar de Cuba, Andy Vázquez carga el peso de la separación familiar, ya que en La Habana aún viven su esposa y su hija pequeña, a quienes también planea traer a Miami en un futuro próximo.

“Este primer año aquí he crecido como artista y como persona. No ha sido fácil, y en muchos momentos pensé que me iba a rendir, pero me levanté, y lo estoy logrando. Le cogí la vuelta, como se dice…”

“Lo peor es la separación con la familia, con los amigos, y ver partir a esa gente que se ha alejado de la vida de uno. Es triste, pero sus razones tendrán. No me puedo quejar porque he conocido maravillosas personas en Miami, así que a seguir pa’ lante en este país que es grande y en el que se pueden alcanzar todos los sueños”.

Andy Vázquez tiene tres hijos: Andy (15), el mayor de ellos que vive en Suecia; Ernesto (10), quien reside en San Antonio, Texas; e Isabella (1), la más pequeña que vive en La Habana, Cuba.

Andy, quien todavía no recibe su residencia permanente, no ha podido viajar fuera del país para verlos, no obstante, Ernesto viajará a pasar el año nuevo con él.

“Esa es la mayor de las alegrías”, dijo el comediante, quien, a pesar de sentirse triste a raíz de la separación familiar, aseguró ser una persona que no se deja invadir por la nostalgia y el pesimismo.

“Soy una persona que me deprimo muy poco, sin embargo, he tenido momentos muy tristes. Cuando los he vivido cojo el carro y comienzo a recorrer Miami, porque es una ciudad hermosa y con mucha vida. A pesar de la pandemia no he dejado de distraerme, he ido a Tampa, a los cayos, y he podido disfrutar. Todo esto pasará y pronto podré estar con todos ellos, hay que mantener la fe”.

Humorista y activista:

Sin dejar de lado su lucha por la libertad de Cuba, Andy Vázquez aseguró que desea seguir compatibilizando su rol de comediante con su misión de ayudar a despertar conciencias en la isla, ya que -a su juicio- al régimen castrista le queda poco tiempo en el poder.

“Yo quisiera vivir sin que mi madre me diga, ‘no te metas en eso que te vas a buscar problemas’; sin que mi esposa me diga, ‘no hables de aquello porque la pueden coger conmigo’. El otro día estaba un poco borracho y grabé un video a Raúl Castro pidiéndole que antes de morir cambie aquello. Lo que más deseo para este nuevo año es que la gente no tenga miedo a decir lo que siente”.

“Pido que las personas tengan mucha esperanza, que aprendamos que la vida es un abrir y cerrar de ojos, que nos convirtamos en mejores seres humanos, que nos queramos y apoyemos más, y que de una vez por todas se resuelvan los problemas en Cuba, eso es lo que más deseo”, finalizó.

Durante su primer año en Miami, Andy Vázquez ha desarrollado personajes como Facundo Correcto, Ángel Bueno ‘Aguaje’, Lina ‘La jabá’, Hipólito ‘El teacher’, Armando Caos, Bienvenido Blanco, Amore H, y próximamente planea estrenar Chanel.

Si deseas saber más del artista síguelo en su cuenta de Instagram @andyvazquezofficial y en su canal de YouTube Andy Vázquez.