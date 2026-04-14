Miami innova y lanza chatbot de inteligencia artificial para consultas en Departamento de código

MIAMI .– La Ciudad de Miami lanzó un chatbot de inteligencia artificial para Code Compliance, una herramienta digital que permite a residentes y negocios acceder a información oficial en tiempo real, mejorar la atención al cliente y resolver consultas comunes sin acudir a oficinas.

El nuevo sistema, denominado Codebot AI, es un chatbot impulsado por inteligencia artificial generativa integrado directamente en el sitio web oficial de la Ciudad de Miami.

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Un chatbot es un asistente virtual que interactúa con los usuarios mediante mensajes automatizados, simulando una conversación humana para responder preguntas o guiar en distintos procesos.

Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer respuestas precisas basadas en fuentes oficiales del código municipal, lo que garantiza mayor confiabilidad en la información proporcionada.

¿Qué servicios puede prestar Codebot AI a residentes y negocios?

El chatbot está enfocado en facilitar el acceso a servicios relacionados con el cumplimiento de normativas municipales.

Entre sus principales funciones se encuentra la capacidad de responder preguntas frecuentes sobre violaciones de código, orientar a los usuarios sobre procesos de permisos e inspecciones, así como proporcionar información actualizada sin necesidad de interacción directa con personal municipal.

El sistema también orienta a los usuarios, paso a paso, sobre cómo cumplir con las normas municipales y resolver posibles infracciones. Es decir, ayuda a los residentes a entender y completar procesos relacionados con las normas municipales, especialmente relacionadas con el cumplimiento de los códigos de la ciudad. Por ejemplo, puede indicar qué hacer al recibir una violación de código, por basura, ruido o construcción sin permiso. También puede indicar cómo corregir esa infracción para evitar multas y los documentos necesarios para cumplir con una normativa.

En fin, el chatbol se encarga de consultas rutinarias, lo que permite a los empleados se concentren en casos más complejos.

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Idiomas disponibles y accesibilidad del servicio

Uno de los aspectos más relevantes del lanzamiento es su capacidad multilingüe. El chatbot está disponible en inglés, español y criollo haitiano, lo que responde a la diversidad cultural de Miami y mejora el acceso equitativo a la información pública.

Ventajas del chatbot para la comunidad de Miami

La idea de la implementación de Codebot AI es mejorar la experiencia del usuario. Entre sus principales ventajas se encuentra la disponibilidad de atención inmediata durante todo el día, la reducción de tiempos de espera y un acceso más ágil a información oficial.

Asimismo, la herramienta contribuye a aumentar la transparencia en la gestión municipal y facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, gracias a su infraestructura basada en tecnología en la nube, que garantiza estabilidad y seguridad.

Expansión de servicios digitales en Miami

Codebot AI se encuentra en fase de prueba y forma parte de una estrategia más amplia de modernización digital en la Ciudad de Miami. Las autoridades prevén que esta tecnología pueda ampliarse a otros departamentos municipales, lo que permitiría mejorar aún más la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

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