Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

MADRID .- Aerolíneas de cuatro continentes informaron que los vuelos de sus aviones mantienen retrasos, interrupciones y cancelaciones a raíz del aviso de la empresa europea Airbus acerca de que sus A320neo registraron problemas operativos y son los que prestan servicios , informaron agencias.

Compañías aéreas como las estadounidenses American Airlines y Delta Airlines; la Air India; la húngara Xizz Air; o Air New Zealand, entre otras, que tienen aviones de Airbus advirtieron dificultades en la cobertura de sus itinerarios.

Desde la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) se informó que, a partir de este sábado 29 de noviembre, los aviones que se consideren afectados podrán transportar personas una vez hayan sido reparados en el software. Mientras tanto, se les permitirá realizar únicamente vuelos sin pasajeros para llegar a instalaciones de mantenimiento.

Las operaciones de las aerolíneas entraron en dificultades ayer desde que Airbus reportó un problema en los aviones A320neo en servicio, al tiempo que instó a los operadores que trabajan con este modelo a tomar “medidas preventivas inmediatas”.

Según el aviso, un avión de la familia A320 reveló un incidente por la intensa radiación solar que podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Aerolíneas en problemas

En EEUU, American Airlines calculó que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados por el anuncio, con lo que ha previsto "algunos retrasos operativos", si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen este sábado

Por su parte, Delta Airlines garantizó que cumplirán con las directrices de seguridad dictadas por Airbus y se aseguró de que esperan que "cualquier impacto operativo resultante sea limitado".

La neozelandesa Air New Zealand informó por sus redes sociales que el "problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo" afectará la prestación regular de sus servicios.

"Como medida de precaución, todos nuestros aviones A320neo recibirán una actualización de software antes de operar su próximo servicio de pasajeros" y se comunicarán "directamente" con sus clientes afectados por la interrupción de los vuelos.

Papa León XIV entre afectados

Se informó que entre los pasajeros afectados por las interrupciones aéreas se encuentra el papa León XIV , de visita en Turquía.

El avión que transporta al Papa en su viaje de Turquía al Líbano también es un Airbus A320, y "una parte del avión y el técnico que lo reemplazará están de camino a Estambul", informó la oficina de prensa del Vaticano.

Debido al incidente por la radiación solar, Airbus ordenó reparar 6.000 aviones A320, más de la mitad de su flota mundial, luego de detectarse el problema en el sistema informativo de vuelo, asociado a una falla ocasionada por la radiación solar.

Por seguridad, todos los aparatos deberán permanecer en tierra hasta completar las reparaciones, se informó.

FUENTE: Europa Press, France24, vatican news