domingo 30  de  noviembre 2025
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Líneas aéreas de EEUU y otros países reportan fallas en servicios, tras incidente de un A320 por radiación solar; avión en el que viaja el Papa está afectado

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Aerolíneas de cuatro continentes informaron que los vuelos de sus aviones mantienen retrasos, interrupciones y cancelaciones a raíz del aviso de la empresa europea Airbus acerca de que sus A320neo registraron problemas operativos y son los que prestan servicios, informaron agencias.

Compañías aéreas como las estadounidenses American Airlines y Delta Airlines; la Air India; la húngara Xizz Air; o Air New Zealand, entre otras, que tienen aviones de Airbus advirtieron dificultades en la cobertura de sus itinerarios.

Lee además
Escuadrón de aviones caza de combate de EEUU en el Caribe.
Narcotráfico

EEUU pide a operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" por despliegue militar en torno a Venezuela
Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 
MEDIDAS

Venezolanos varados tras suspensión de vuelos de siete aerolíneas

Desde la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) se informó que, a partir de este sábado 29 de noviembre, los aviones que se consideren afectados podrán transportar personas una vez hayan sido reparados en el software. Mientras tanto, se les permitirá realizar únicamente vuelos sin pasajeros para llegar a instalaciones de mantenimiento.

Las operaciones de las aerolíneas entraron en dificultades ayer desde que Airbus reportó un problema en los aviones A320neo en servicio, al tiempo que instó a los operadores que trabajan con este modelo a tomar “medidas preventivas inmediatas”.

Según el aviso, un avión de la familia A320 reveló un incidente por la intensa radiación solar que podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Aerolíneas en problemas

En EEUU, American Airlines calculó que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados por el anuncio, con lo que ha previsto "algunos retrasos operativos", si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen este sábado

Por su parte, Delta Airlines garantizó que cumplirán con las directrices de seguridad dictadas por Airbus y se aseguró de que esperan que "cualquier impacto operativo resultante sea limitado".

La neozelandesa Air New Zealand informó por sus redes sociales que el "problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo" afectará la prestación regular de sus servicios.

"Como medida de precaución, todos nuestros aviones A320neo recibirán una actualización de software antes de operar su próximo servicio de pasajeros" y se comunicarán "directamente" con sus clientes afectados por la interrupción de los vuelos.

Papa León XIV entre afectados

Se informó que entre los pasajeros afectados por las interrupciones aéreas se encuentra el papa León XIV , de visita en Turquía.

El avión que transporta al Papa en su viaje de Turquía al Líbano también es un Airbus A320, y "una parte del avión y el técnico que lo reemplazará están de camino a Estambul", informó la oficina de prensa del Vaticano.

Debido al incidente por la radiación solar, Airbus ordenó reparar 6.000 aviones A320, más de la mitad de su flota mundial, luego de detectarse el problema en el sistema informativo de vuelo, asociado a una falla ocasionada por la radiación solar.

Por seguridad, todos los aparatos deberán permanecer en tierra hasta completar las reparaciones, se informó.

FUENTE: Europa Press, France24, vatican news

Temas
Te puede interesar

Portugal dice que no cede a amenazas del régimen de Venezuela ante arremetida contra aerolíneas

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

El Papa preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

Un fanático del Palmeiras camina por una calle de Lima antes de la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Hincha de Palmeiras muere en accidente antes de la final de la Copa Libertadores en Lima

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño del Distrito 113 de Florida.
HIJO TÍPICO DEL DISTRITO 113

"Florida no está en venta", advierte republicano moderado aspirante al Congreso estatal

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
POLÍTICA

Honduras enfrenta unas elecciones decisivas entre denuncias de fraude y polarización

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño del Distrito 113 de Florida.
HIJO TÍPICO DEL DISTRITO 113

"Florida no está en venta", advierte republicano moderado aspirante al Congreso estatal

Expresidente de México Vicente Fox  video
POLÍTICA

Vicente Fox: El hombre que abrió la puerta a la alternancia en México

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes