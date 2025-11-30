domingo 30  de  noviembre 2025
California: Al menos cuatro muertos y diez heridos por un tiroteo en un cumpleaños infantil

La investigación preliminar sugiere que el tiroteo fue un ataque selectivo, según la agente de información pública Heather Brent

La policía patrulla la zona en Stockton, en el norte de California, tras un tiroteo ocurrido el sábado por la noche durante una reunión familiar que dejó cuatro muertos y diez heridos.&nbsp;

La policía patrulla la zona en Stockton, en el norte de California, tras un tiroteo ocurrido el sábado por la noche durante una reunión familiar que dejó cuatro muertos y diez heridos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos cuatro personas murieron y diez han resultado heridas el sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en torno a las 18:00 del sábado durante una reunión familiar. El teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó que se estaba celebrando un cumpleaños infantil, dentro de un establecimiento de comida rápida.

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
Fallece cerrajero herido en tiroteo en Vero Beach
Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington. 
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

La investigación preliminar sugiere que el incidente fue un ataque selectivo, según la agente de información pública Heather Brent, al 'Los Angeles Times'.

El Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, pidió a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

Los testigos, por su parte, describieron como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros, según informes policiales. Un residente de la zona declaró a ABC10 que escuchó varias ráfagas de disparos.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", declaró ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la regidora pidió la colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", concluyó.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.

FUENTE: EUROPA PRESS

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida