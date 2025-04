Miami rinde homenaje póstumo al comisionado Manolo Reyes con funeral público y misa conmemorativa

Fue electo como comisionado del Distrito 4 en noviembre de 2017, luego de intentarlo en seis ocasiones, y reelegido sin oposición en 2019. Representó con firmeza a los vecindarios de Flagami y Coral Way, ganándose el respeto por su perseverancia y cercanía con la comunidad.

Programa del funeral

El miércoles 16 de abril, a las 10:30 a.m., el féretro del comisionado pasará frente al Miami City Hall, en honor a sus siete años de servicio público. A las 11:00 a.m., se llevará a cabo un acto conmemorativo en la rotonda del Ayuntamiento, seguido por una procesión hacia la iglesia católica St. Michael the Archangel, ubicada en el 2987 W. Flagler St., donde se celebrará una misa fúnebre a las 12:30 p.m.

Servidor público hasta el final

En un emotivo comunicado, su familia destacó que “Manolo no permitió que su enfermedad lo definiera; al contrario, se mantuvo firme en sus objetivos y continuó reuniéndose con sus constituyentes hasta pocos días antes de ser hospitalizado”. Fue un defensor incansable de los más necesitados, un líder de principios y un hombre cuya palabra era sinónimo de integridad.

Legado y recuerdo familiar

Reyes deja un legado de servicio y compromiso comunitario. Le sobreviven su esposa, Selva “Chacha” Reyes; su hija Meily; su hijo Manny; sus tres nietos: Máximo, Matthew y Daniel; sus hermanas Mayda y Merle; y una amplia familia extendida. “Manolo fue un soñador que cumplió su mayor anhelo: servir a su ciudad con pasión, honor y entrega. Su vida fue un ejemplo de propósito moral y servicio público”, concluye el mensaje familiar.

La ciudad de Miami ha difundido los detalles del homenaje a través de sus canales oficiales, invitando a toda la comunidad a unirse en este último adiós al comisionado Reyes.

[email protected]