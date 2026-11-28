El griego Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, saluda a sus compañeros tras conseguir una canasta en un partido contra los Lakers de Los Ángeles, el 2 de noviembre de 2026.

La última vez que el Heat de Miami finalizó entre los cinco mejores equipos de la NBA en rating ofensivo, LeBron James estaba a la cabeza del combinado del sur de la Florida . Y pese a un lento arranque de campaña, Giannis Antetokounmpo podría estar cargando al escuadrón hacia el mismo destino.

Tras los primeros 16 compromisos de la temporada, el Heat estaba liderando a toda la liga en puntos anotados por juego y se ubicaba a solo un lugar de distancia del top-5 en rating ofensivo. De igual forma, también ocupaba la primera casilla en ofensiva de media cancha, según "Cleaning the Glass".

Quizás la parte más impresionante del buen rendimiento ofensivo de Miami sea el hecho de que no han recibido mucha producción de parte de jugadores que se asomaban como importantes en la materia, tal como Tim Hardaway Jr. y Andrew Wiggins.

Si ambos jugadores logran despertar y acercarse a la producción pronosticada, el ataque del Heat podría alcanzar niveles realmente aterradores para los rivales.

Aunque la defensa del Heat ha dejado mucho que desear, Antetokounmpo ha logrado orquestar una de las mejores unidades ofensivas de la NBA y esa bien podría ser una de las grandes sorpresas de la temporada.

Sorpresa agradable

Rumbo al inicio del vigente certamen, la mayoría de los expertos pronosticaban que el Heat tendría una defensiva élite de la mano de su nueva estrella griega y del veterano Bam Adebayo. Y, en su lugar, dichos analistas pensaban que era la ofensiva la que tomaría tiempo en responder.

En efecto, el ataque del entrenador Erik Spoelstra necesitó algo de tiempo, aunque no mucho, para destacar, pero pocas personas esperaban que la ofensiva de la organización estaría ubicada entre las mejores del campeonato.

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Indudablemente, Miami tuvo algunos inconvenientes al comienzo de la temporada que ayudaron a que la tropa arrancara el torneo con récord de 0-4. Durante esos primeros cuatro duelos, el Heat registró el cuarto peor rating ofensivo.

Sin embargo, desde entonces, el Heat se ha visto como un conjunto totalmente distinto. Gracias a su ofensiva, Miami se ve como un quinteto que está listo para dar el siguiente paso.

La gran pregunta

¿Pueden Giannis y el Heat mantener este nivel de efectividad ofensiva a lo largo de toda la zafra?

Esa es la gran pregunta. Una parte clave de la ecuación será que Antetokounmpo y Adebayo puedan mantenerse saludables. Pero el papel que jugará el resto del conjunto tampoco puede ser menospreciado.

Davion Mitchell estuvo jugando a un nivel de All-Star durante el primer mes de la temporada y Klay Thompson se ha visto como en sus mejores tiempos. Ryan Conwell se presenta como una de las grandes gangas del Draft de la NBA en 2026 y Pelle Larsson está marcando una diferencia considerable desde la línea de los tres puntos.

Las estrellas ofensivas se están alineando para el Heat y la realidad es que el panorama podría ser todavía mejor.

El impacto que ha tenido Antetokounmpo en Miami, por lo menos hasta la fecha, cada vez se asemeja más y más al que tuvo "King" James en su momento, pero es la ofensiva, no la defensa, la señal más grande de ello.

¿Se evaporan las críticas?

Al comienzo de la presente temporada, no era difícil encontrar críticas hacia el Heat y su desempeño en los principales medios que le brindan cobertura a la NBA.

El ataque no se detuvo con las primeras cuatro derrotas, sino que se mantuvo cuando el equipo exhibía un récord de 3-6 tras caer ante los Warriors de Golden State.

La conclusión de muchos era que Miami no había hecho lo suficiente durante la temporada muerta para ser un conjunto competitivo.

Entre los más duros críticos del Heat estaban el una vez All-Star, Jeff Teague, y el cuatro veces campeón, Draymond Green. Pero desde entonces, ambos han cambiado su opinión sobre el escuadrón al mando de Spoelstra.

El Heat llegó a la jornada del pasado martes con una racha de siete triunfos, que si bien comenzó ante equipos de la parte baja de la tabla como el Jazz de Utah y los Kings de Sacramento, siguió su curso incluso ante grandes contendientes de la liga, como los Cavaliers de Cleveland, Rockets de Houston, Pistons de Detroit y el Thunder de Oklahoma City.

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De hecho, Miami superó a los Pistons, el combinado que acabó como principal sembrado en la Conferencia Este el año pasado, por 20 puntos.

Si bien las comparaciones pueden resultar tediosas, aquel equipo liderado por James, Dwyane Wade y Chris Bosh necesitó de por lo menos 20 juegos para alcanzar el nivel que ha mostrado Miami en la actualidad.

Antetokounmpo ha dejado claro que su contratación fue la decisión correcta. Quizás Thompson ya no sea el mismo de esos años dorados con los Warriors, pero ha ratificado que todavía puede ser un jugador útil. Y Mitchell ha despejado cualquier tipo de dudas que hubo a su alrededor al principio del certamen.

El Heat es real. Y la mejor parte podría estar todavía por venir.