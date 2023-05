Miami suma una estrella Michelín a su caudal gastronómico

Otros tres restaurantes en Florida, específicamente en Tampa, recibieron una estrella Michelín también: Koya, Lilac y Rocca.

Hasta el momento, ningún restaurante en Florida cuenta con el máximo de tres estrellas, lo que deja desocupado, al menos hasta el año que viene, el nivel más alto y codiciado.

L'Atelier de Joël Robuchon, en Miami, es el único restaurante que tiene dos estrellas en Florida.

Recibir una estrella Michelin es el logro más anhelado en el mundo de la restauración.

Michelin ha enfrentado críticas a lo largo de los años por supuestamente favorecer a restaurantes europeos, japoneses y coreanos con estrellas.

La guía también ha sido criticada por premiar de manera desproporcionada restaurantes dirigidos por hombres. Aun así, tanto los chefs como los comensales ven a la guía Michelín como una venerada medida de éxito.

Estrellas Michelín en Florida

Dos estrellas: L'Atelier de Joël Robuchon, Miami

Una estrella

Ariete, Miami 2022

Boia De, Miami 2022

Capa, Orlando 2022

Cote, Miami 2022

Elcielo Miami, Miami 2022

Hiden, Miami 2022

Kadence, Orlando 2022

Knife and Spoon, Orlando 2022

Koya, Tampa 2023

Le Jardinier, Miami 2022

Lilac, Tampa 2023

Los Félix, Miami 2022

Rocca, Tampa 2023

Soseki, Orlando 2022

Stubborn Seed, Miami 2022

The Den, Miami 2022

The Surf Club Restaurant, Surfside, Miami 2022

Tambourine Room by Tristan Brandt, Miami 2023

La guía es popular por asignar de una a tres "estrellas de la buena mesa" a los establecimientos gastronómicos que, en referencia a distintos parámetros fijados por sus propios jueces, destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos.

La guía Michelin fue creada en el año 1900 por André Michelin y en ese momento era una guía publicitaria, que se regalaba con la compra de neumáticos.

A partir de 1920 la guía se comienza a vender y por primera vez aparecen en ella restaurantes. La información que proporciona es relativa a la calidad de los restaurantes; empiezan de esta forma las rondas de inspectores anónimos.

En el año 1926 se comienza a utilizar la estrella para designar los mejores restaurantes, y en el año 1931 aparece la clasificación en 1, 2 y 3 estrellas.

Ni los chefs ni los dueños de restaurantes pagan ni pueden pagar para ser visitados o aparecer en la guía.

Los chefs suelen solicitar la visita de los inspectores de la Guía Michelín, quienes acuden al lugar de incógnitos.

Si Michelín premia con estrellas, suele regresar cada año para recalificar o descalificar, ya que la ansiada estrella, o estrellas, puede ser retirada.

Una vez que sean galardonados, la gran prensa presta más atención a los restaurantes premiados, la clientela aumenta considerablemente y los precios también suben.