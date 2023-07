Micah Johnson: "Las comunidades marginadas necesitan ayuda"

El profesor Micah Johnson es el creador de la pieza teatral “Never Had a Friend”, una memoria de cómo un niño sobrevivió el trauma y la falta de hogar, que se presentará el 2 de septiembre en Broward College.

Cartel del unipersonal "Never Had a Friend", del profesor e investigador Micah Johnson.

MIAMI — El Dr. Micah Johnson es un ejemplo de resiliencia. Creció en refugios para personas sin hogar en varias zonas de Estados Unidos y logró salir de un ambiente negativo. Johnson es profesor en el Departamento de Leyes y Políticas de Salud Mental en University of South Florida, tiene una licenciatura por Florida State University y un doctorado por University of Florida.

Micah Johnson es sociólogo capacitado en criminología y epidemiología psiquiátrica. Sus estudios se centran en el trauma infantil, la salud del comportamiento, la justicia social, el abuso de sustancias entre jóvenes, y la promoción del poder del arte. Es el creador de la pieza teatral “Never Had a Friend” , una memoria de cómo un niño sobrevivió el trauma y la falta de hogar, que se presentará el 2 de septiembre en Broward College.

En charla con DIARIO LAS AMÉRICAS, el profesor ahondó en la problemática de las comunidades marginadas y cómo los niños y jóvenes se ven afectados.

¿Por qué está interesado en contribuir a la mejora de la calidad de vida de comunidades marginadas?

Mi objetivo es ser humanitario. Sirvo a diversas comunidades, pero tiendo a trabajar con comunidades marginadas porque con frecuencia son las que más necesitan nuestra ayuda. Crecí en comunidades negras y latinx marginadas (desatendidas) en el sur, por eso me siento especialmente conectado con sus problemas, a la vez que obligado a servirles. Esas personas me ayudaron a criarme y son parte de mi éxito. Lo justo es que les devuelva su apoyo a través de mi servicio. Mi investigación, actividad educativa, servicios comunitarios y trabajos creativos tienden a empoderar a los niños y a las comunidades marginadas.

¿De qué modo influyó su infancia en su interés en esta área?

Estuve expuesto a una gran cantidad de eventos traumáticos y desventajas como niño. Recuerdo vivir en refugios para personas sin hogar y tener problemas incluso para encontrar comida. Hubo momentos en los que tuve que robar para alimentar a mis hermanos más jóvenes y a mí mismo. Recuerdo sentirme feo, solo, abandonado e ilegal. El único amor que experimenté vino de personas en situaciones similares y unos pocos profesores a los que les importaba. Debido a estas experiencias, me interesé en educar a la próxima generación y en investigar los problemas a los que las juventudes de las minorías tienen que hacer frente. Específicamente estudio el modo en que el trauma y las desventajas sociales impactan a los niños y adolescentes, y qué factores contribuyen a crear resiliencia.

¿Qué estadísticas nos ayudan a entender la incidencia de trauma entre los jóvenes?

Según un informe de Child and Adolescent Health Measurement Initiative (Iniciativa de Medición de la Salud de Niños y Adolescentes), casi el 40% de los niños estadounidenses y dos tercios de los adultos han estado expuestos a al menos una experiencia infantil adversa (Adverse Childhood Experience, ACE), como negligencia o abuso físico o emocional, vivir con alguien con dependencia de drogas, alcohol o un problema grave de salud mental, la muerte o el encarcelamiento de uno de los padres y estar expuesto a la violencia o discriminación en el hogar o la comunidad.

Aproximadamente uno de cada cinco niños tiene dos o más ACE donde se observan grandes impactos negativos. El trauma es mucho más común en las comunidades desfavorecidas y entre los jóvenes que han sido arrestados.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, los principales problemas de salud mental incluyen la depresión, el abuso de sustancias y el suicidio. Alrededor del 15,1% de los adolescentes experimentó un episodio depresivo mayor en el último año y un tercio (36,7%) informó experimentar sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza.

Muchos adolescentes abusan de las sustancias y el 4,1% tenía una adicción, conocida como trastorno por uso de sustancias. De manera alarmante, el 18,8% de los adolescentes consideró seriamente intentar suicidarse, mientras que el 15,7% hizo un plan de suicidio. Además, el 8,9% intentó suicidarse y el 2,5% de esos intentos requirió tratamiento médico.

En cuanto a aquellos niños y jóvenes que viven en ambientes donde hay violencia intrafamiliar y quizás consumo de drogas, ¿cómo se puede romper este ciclo?

El ciclo se puede romper asegurándose de que los jóvenes tengan acceso a relaciones y comunidades saludables. Desafortunadamente, es posible que muchos jóvenes no tengan acceso a hogares y comunidades seguros. Estos jóvenes requieren paciencia, tutoría, inspiración y apoyo. Los jóvenes necesitan saber que no están limitados a sus orígenes, familias y comunidades. El mundo es su barrio, y está lleno de personas que pueden convertirse en amigos positivos y familiares sustitutos sanos. Los jóvenes pueden sobrevivir a cualquier circunstancia enfocándose en la positividad y evitando las trampas y los factores negativos en sus vidas.

Si estuviera frente a un joven que atraviesa por una situación traumática, ya sea por violencia doméstica o porque no tiene hogar, ¿qué le aconsejaría?

El dolor, la pérdida y la desgracia no son para siempre. No es el final, ni define quién eres. Además, hay muchas personas en todo el mundo que no conoces, pero te aman, creen en ti y te apoyarán para ayudarte a sanar y cumplir tus sueños. Tu trauma y tu dolor serán, algún día, tu trampolín, elevándote más alto, dándote una perspectiva más amplia y brindándote alegría.

Busca relaciones positivas, apunta alto, busca ayuda y usa todo tu dolor como combustible en el viaje hacia tus sueños. A través del apoyo social y los servicios de salud mental, podemos sanar y triunfar sobre el trauma.

Usted es el creador de un espectáculo que toca el tema de la inseguridad y la violencia en edades tempranas.

El espectáculo unipersonal “Never Had a Friend” es una historia hilarante, escalofriante y transformadora sobre la adversidad, la amistad y la resiliencia. El espectáculo promueve el poder del arte y las relaciones positivas para fomentar la curación y la tenacidad.

El profesor Micah Johnson es el creador de la pieza teatral "Never Had a Friend" - Cortesía del entrevistado Cartel del unipersonal "Never Had a Friend", del profesor e investigador Micah Johnson. Cortesía del entrevistado

La historia comienza con un niño traumatizado que es arrancado del sueño por disparos, lo que desencadena un período de viajes interestatales esporádicos a varios refugios para personas sin hogar. Eventualmente aterriza en el peor refugio para personas sin hogar en la ciudad de Nueva York, rodeado de peligros y desventajas sociales. En los barrios marginales descubre el poder fenomenal del arte, la compasión y la conexión humana. Encuentra fe, alegría, propósito y amistad.

¿Cómo puede su obra de teatro ayudar a transmitir los mensajes positivos a los más jóvenes?

La obra narra la historia verdadera de cómo sobreviví viviendo en el peor refugio para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York para convertirme en profesor de college. A pesar del trauma y el dolor, fui rescatado por un profesor latino y un grupo de jóvenes muy especial. La obra humaniza a los niños que padecen traumas, desventajas y que no tienen una vivienda. Ayuda a promover la compasión por la juventud, especialmente por aquellos que se ven expuestos a los desafíos de los problemas en la salud mental.

En esta historia, los jóvenes son los héroes. Son hermosos, compasivos, esperanzados y alegres a pesar de sus circunstancias. La historia crea confianza en la juventud, especialmente en aquellos que no son privilegiados y padecen problemas de salud. También ayuda a que aquellos jóvenes más privilegiados entiendan la importancia de la compasión hacia los más desafortunados. En esta historia, los niños que experimentan trauma, pobreza y problemas mentales son los héroes.

El espectáculo lleva a los espectadores a un viaje fantástico, con más de una docena de personajes. La obra incluye comedia, rap, actuación, un DJ en vivo e invitados especiales. Además, un legendario artista de rap, ganador de varios discos de platino, podría hacer una aparición sorpresa. El lugar estará lleno de risas, emociones y alegría. Será una experiencia inolvidable.

Habrá un estreno muy especial del fin de semana de Labor Day, el 2 de septiembre a las 3:00 p.m. en el Florida Children's Theatre, en Broward College, Davie Campus (3501 Davie Rd Bldg. 5-101, Davie, FL 33314).

El profesor Micah Johnson es el creador de la pieza teatral "Never Had a Friend" - Cortesía del entrevistado El profesor Micah Johnson es el creador de la pieza teatral “Never Had a Friend”, una memoria de cómo un niño sobrevivió el trauma y la falta de hogar, que se presentará el 2 de septiembre en Broward College. Cortesía del entrevistado

El espectáculo es apto para la familia, y PG-13 (menores de 13 años podrían necesitar la compañía de un adulto). Es la única presentación en vivo del show en Broward.

Si alguien pertenece a un grupo u organización que se preocupa por la juventud, el arte, la justicia social y la salud mental, puede confirmar su asistencia y compartir el evento con todos en redes. Sería increíble si la gente trajera grupos de jóvenes a la presentación. Pueden confirmar su asistencia en Eventbrite.

Puede encontrar al Dr. Micah Johnson en su página web doctormicahjohnson.com o en su cuenta de Instagram: @doctormicahjohnson