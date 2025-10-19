Misa por Venezuela en la Ermita de la Caridad: un acto de fe y unidad por el país

MlAMl. - La comunidad venezolana en Miami se reunió en la Ermita de la Caridad del Cobre para celebrar la Misa por Venezuela 2025, un emotivo encuentro de fe y unidad en vísperas de la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos.

El acto comenzó con la entrada solemne de las advocaciones marianas más queridas de Venezuela: la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle, la Virgen de la Chinita y la Divina Pastora, símbolos de devoción y esperanza para millones de venezolanos dentro y fuera del país.

Durante la ceremonia, la comunidad elevó oraciones por la libertad de Venezuela, por los presos políticos y por la reunificación de las familias separadas por la migración. Fue una oportunidad única para renovar la fe, agradecer el camino recorrido y mantener viva la esperanza en medio de la adversidad.

La misa contó con la participación de coros, grupos comunitarios, líderes sociales, familias y representantes de diversas organizaciones religiosas y civiles, entre ellas el Apostolado de la Virgen de Coromoto, las Cofradías de las Vírgenes Divina Pastora, del Valle y de La Chiquinquirá de Miami, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX) y la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros (UNAPETRAL), quienes se unieron en un mismo espíritu de oración y esperanza por el país.

Durante este emotivo encuentro, María Teresa Morín, directora del Comando ConVzla USA y Coordinadora de Vente USA, destacó que el régimen venezolano mantiene actualmente más de 850 presos políticos y más de 50 personas desaparecidas. “Dios acompaña nuestra lucha, que es por la liberación de los presos políticos y de todo un país".

La dirigente también subrayó que “cada oración por Venezuela es una plegaria por quienes sufren injustamente prisión y por sus familias, en especial en el marco de la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, símbolos de fe, bondad y servicio al prójimo.”

Por su parte, Oscar López, reconocido dirigente político del sur de la Florida, expresó que "nos encontramos ante un momento trascendental no sólo para Venezuela sino para el mundo, ya que celebramos los dos primeros Santos de Venezuela. Esto es un evento que va más allá de lo político, es un evento espiritual que llama a la paz y la unidad. Y nos compromete a seguir el camino de la construcción del reino de Dios en la tierra, donde la Libertad debe ser un valor palpable para todos los pueblos y en ese sentido pedimos la intercesión de los Santos por la libertad de todos los presos políticos y de Venezuela.".

El acto religioso fue organizado por el Comando ConVzla USA conformado por Vente Venezuela, la Plataforma Unitaria y la sociedad civil, junto con el apoyo de diversas organizaciones aliadas como VenAmerica, Médicos Unidos Venezuela, Gente del Petróleo, PACUHR, Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, We Love Foundation, Venezuelan-American Chamber of Commerce y VPI TV.

La unión de la comunidad venezolana en Miami en oración por la libertad del país representa un llamado a la lucha espiritual, en consonancia con la estrategia de esperanza y reconstrucción nacional que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.