sábado 18  de  octubre 2025
CONCENTRACIÓN

Familiares claman en Roma la liberación de los presos políticos en Venezuela

Parientes y activistas de derechos humanos de detenidos por el régimen de Maduro exhiben fotos impresas de más de 800 apresados, a un día de la canonización

Fotos de los presos políticos en Venezuela exhibidas en Roma

Fotos de los presos políticos en Venezuela exhibidas en Roma

ComandoConVzla X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA — En una emotiva concentración, familiares y defensores de derechos humanos pidieron la liberación de los presos políticos encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en espacios públicos de la ciudad cercanos a la Santa Sede, a un día de la ceremonia de canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles en el Vaticano.

Los manifestantes exhibieron fotos impresas de más de 800 personas detenidas en forma arbitraria por motivos políticos, para hacer aún más visibles a las víctimas de violaciones de derechos humanos y hacer la denuncia al mundo.

Lee además
El presidente del Gobierno de España interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados.
REPRESIÓN

Maduro mantiene como "rehenes" a 20 presos políticos españoles: denuncian abandono de Sánchez y Zapatero
Aumentan presos políticos en Venezuela
VENEZUELA

ONG pide al Papa León XIV interceder por la libertad de los 845 presos políticos en Venezuela

“La libertad está más cerca y por ellos alzamos la voz”, afirmó el Comando Con Vzla en su mensaje por redes sociales, con imágenes de la inédita concentración cerca de la Santa Sede y que respalda las cartas enviadas al papa León XIV en las que solicitaron interceda por la liberación de los presos.

Venezolanos, la mayoría vinculados con la oposición, han sido apresados a la fuerza y encarcelados en el marco del fraude electoral de 2024, y muchos llevan meses sin tener acceso a sus allegados y abogados e incluso sin que se sepa de su paradero, una condición de "desaparición forzada" que ha sido denunciada en informes por grupos independientes de la ONU de derechos humanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConVzlaComando/status/1979509711247397100?t=guoukWlVm8uVRO72a9qxaQ&s=09&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaCostanzaCR/status/1979542131908985002?t=hWi6CZb-lSREBX8smqt6_w&s=09&partner=&hide_thread=false

Canonización sin presos políticos

Los manifestantes desplegaron las fotos con la consigna “Canonización sin presos políticos” en otro esfuerzo por llamar la atención sobre la represión sin precedentes contra opositores y conseguir su cese.

Piden a todas las autoridades eclesiásticas reunidas en la Santa Sede con el Papa que respalden la libertad de los presos políticos, en el contexto de la canonización de los nuevos santos, siete en total, como símbolo de fe, de justicia y gesto de humanidad para los venezolanos.

La concentración fue convocada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que desde el 1 de octubre ha solicitado en embajadas de gobiernos y espacios públicos en Venezuela la libertad de todos los presos políticos.

Con esta manifestación también se convocó una vigilia y una oración mundial para que familiares en el exilio se unan por una “canonización sin presos políticos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clippve/status/1973486175064395890?t=odjvf9ukgSHmJJzhaIc8Vg&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información redes ComandoConVzla, Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Temas
Te puede interesar

Familiares de presos políticos se movilizan para franquear la incomunicación oficial

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Milei se prepara para sortear obstáculos en elecciones legislativas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Captura de pantalla de un video DDC TV que muestra el estado del hotel Isla de Cuba, en La Habana.  video
LA HUELLA DEL CASTRISMO

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
TESTIMONIO

De los Kirchner a Podemos: el "Pollo" Carvajal revela cómo el chavismo financió a la extrema izquierda

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.   
JUSTICIA

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

Te puede interesar

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania