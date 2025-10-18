Familiares claman en Roma la liberación de los presos políticos en Venezuela

ROMA — En una emotiva concentración, familiares y defensores de derechos humanos pidieron la liberación de los presos políticos encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en espacios públicos de la ciudad cercanos a la Santa Sede, a un día de la ceremonia de canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles en el Vaticano.

Los manifestantes exhibieron fotos impresas de más de 800 personas detenidas en forma arbitraria por motivos políticos, para hacer aún más visibles a las víctimas de violaciones de derechos humanos y hacer la denuncia al mundo.

VENEZUELA ONG pide al Papa León XIV interceder por la libertad de los 845 presos políticos en Venezuela

“La libertad está más cerca y por ellos alzamos la voz”, afirmó el Comando Con Vzla en su mensaje por redes sociales, con imágenes de la inédita concentración cerca de la Santa Sede y que respalda las cartas enviadas al papa León XIV en las que solicitaron interceda por la liberación de los presos.

Venezolanos, la mayoría vinculados con la oposición, han sido apresados a la fuerza y encarcelados en el marco del fraude electoral de 2024, y muchos llevan meses sin tener acceso a sus allegados y abogados e incluso sin que se sepa de su paradero, una condición de "desaparición forzada" que ha sido denunciada en informes por grupos independientes de la ONU de derechos humanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConVzlaComando/status/1979509711247397100?t=guoukWlVm8uVRO72a9qxaQ&s=09&partner=&hide_thread=false Toda Venezuela hoy unida en Roma en defensa de los miles de presos y perseguidos políticos del régimen de Maduro.



A pocas horas de la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, abogamos por su pronta liberación y el milagro que todo el país espera: la libertad… pic.twitter.com/ZsUchbys0U — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaCostanzaCR/status/1979542131908985002?t=hWi6CZb-lSREBX8smqt6_w&s=09&partner=&hide_thread=false Por su Papá y por todos los presos políticos.

Gracias hijito @santiagoarc7777 por elevar tu voz y no dejar de luchar.

Dios te bendiga pic.twitter.com/RIdQIlxXU9 — Buscando Ciudadanos (@MaCostanzaCR) October 18, 2025

Canonización sin presos políticos

Los manifestantes desplegaron las fotos con la consigna “Canonización sin presos políticos” en otro esfuerzo por llamar la atención sobre la represión sin precedentes contra opositores y conseguir su cese.

Piden a todas las autoridades eclesiásticas reunidas en la Santa Sede con el Papa que respalden la libertad de los presos políticos, en el contexto de la canonización de los nuevos santos, siete en total, como símbolo de fe, de justicia y gesto de humanidad para los venezolanos.

La concentración fue convocada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que desde el 1 de octubre ha solicitado en embajadas de gobiernos y espacios públicos en Venezuela la libertad de todos los presos políticos.

Con esta manifestación también se convocó una vigilia y una oración mundial para que familiares en el exilio se unan por una “canonización sin presos políticos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clippve/status/1973486175064395890?t=odjvf9ukgSHmJJzhaIc8Vg&s=09&partner=&hide_thread=false CONVOCATORIA | Campaña por una Canonización en Libertad



La canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles es un signo de esperanza que refleja la fe y el sentir del pueblo venezolano. Inspirados en sus vidas de servicio, compasión y justicia, esta… pic.twitter.com/GByRF5hu86 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) October 1, 2025

FUENTE: Con información redes ComandoConVzla, Comité por la Libertad de los Presos Políticos