Mitin de Trump en Doral reactiva campaña por la presidencia

Mucho se especula si Trump utilizará el encuentro para anunciar quién será su compañero de fórmula en su carrera a la Casa Blanca, y se barajan nombres como el senador Marco Rubio, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el senador de Ohio James David Vance.

Se espera que el rally sirva para demostrar el apoyo que ostenta el líder republicano entre sus partidarios. Participarán en el acto figuras políticas de primer nivel, como el senador Rubio y cargos locales del partido republicano.

Uno de los asistentes será el comisionado del condado de Miami-Dade Kevin Marino Cabrera, quien retrató en X el espíritu del evento con las siguientes palabras: “Estamos unidos detrás del presidente Donald Trump con una plataforma clara que resuena en el pueblo estadounidense, desde los primeros puestos de la boleta hasta las contiendas locales”.

Otro de los atractivos del rally de Trump en el club de golf de su propiedad es si por fin romperá su silencio sobre el estado mental de su oponente, al que apenas se ha referido después del debate del pasado 27 de junio.

La respuesta puede estar en la reciente declaración del excongresista republicano Steve Stivers a The Hill: “Cuando tu oponente se está inmolando, no lo interrumpas. No hay razón para entrometerse en esa conversación”.

Antes de dar a conocer quién será su compañero de fórmula, Trump puede estar expectante sobre cuál será el movimiento del partido demócrata. De todas formas, el líder conservador tiene tiempo hasta la convención nacional republicana del 15 al 18 de julio en Milwaukee para anunciar a su candidato a la vicepresidencia.

Sobre el impacto del evento en la ciudad, el Departamento de Policía de Doral advierte que durante la jornada se producirán retrasos en el tráfico en la 87 Avenida del noroeste, en el tramo entre la 58 y 36 Calle. Así como en la 41 Calle del noroeste en el tramo de la 87 Avenida del noroeste hasta la 97 Avenida del noroeste.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje con tiempo, usar vías alternativas y tener paciencia.

[email protected]