Molestias en MIA: una pequeña factura en medio de un gran proceso de transformación

MIAMI. - Es frustrante llegar al Aeropuerto Internacional de Miami tras volar 10 horas sobre el Atlántico y encontrarse en medio de una multitud de viajeros caminando por un largo y estrecho pasillo que desemboca en una única escalera angosta. Por allí, los pasajeros 300, algunos con niños en brazos y equipaje de mano, deben ascender apilados. Para las personas mayores en sillas de ruedas, la sorpresa llega cuando descubren que solo hay un minúsculo ascensor donde apenas caben dos sillas apretadas. La escalera mecánica está fuera de servicio, cubierta con un cartel que dice "Modernization in Action". ¡Bienvenidos a la Ciudad del Sol!

El descontento de los viajeros que llegan de Europa y otros destinos es evidente. Muchos no esperaban que esta fuera la carta de presentación de una ciudad conocida por sus luminosas playas, mansiones de lujo, autos deportivos y superyates navegando por sus costas. La entrada de MIA resulta decepcionante, tercermundista y angustiosa. Numerosas escaleras mecánicas, esteras eléctricas y ascensores no funcionan, y múltiples baños en la terminal están viejos y sucios, además se divisan goteras en el techo.

Una realidad que no pasa desapercibida para la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, ni para el director de MIA, Ralph Cutie quienes accedieron a abordar el tema y las que quejas que ocasiona esa situación, con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Es importante establecer que la alcaldesa ha destinado más de 9.7 mil millones de dólares a una reforma integral de la terminal para cambiar completamente este rostro. Cutie, en su roll como director de la instalación, se encarga de la ejecución y supervisión del proceso.

Modernización en Acción

En enero de 2024, la alcaldesa Levine Cava anunció el inicio de los trabajos de modernización de MIA, el principal motor económico del condado, con un impacto en el estado que supera los 118 mil millones de dólares y genera alrededor de 700 mil empleos directos e indirectos. Se destinan 1.6 mil millones para la remodelación de techos, ascensores, baños, escaleras mecánicas y puentes de embarque, y otros 8 mil millones para la reconstrucción de la Terminal C, la construcción de un hotel moderno, de 520 habitaciones, con piscina, spa, restaurantes de lujo, un nuevo estacionamiento con capacidad para 5.000 vehículos y la ampliación de la Terminal Sur.

“No tenía mucha información sobre el aeropuerto antes de asumir la alcaldía”, reconoció Levine-Cava. “Como comisionada, no estaba en el Comité de Aviación ni me ocupaba de los temas de MIA. Pero al llegar a la administración, entendí que aquí había un problema serio, más allá de los ascensores y escaleras. No quiero señalar a nadie con el dedo. Por eso cambié al director para trabajar con alguien que compartiera mi enfoque y estuviera en sintonía conmigo”, así recordó la alcaldesa el inicio del proyecto, del cual se ocupa personalmente.

Incluso, fue idea suya la campaña “I am MIA”, con la que busca promover el sentido de pertenencia y orgullo entre todos los involucrados en el aeropuerto.

“Este trabajo de modernización no es solo de una oficina o departamento, es la unión de muchas voluntades”, subrayó la alcaldesa, destacando que los enormes fondos disponibles son estatales y federales. “Algo que otras ciudades no han logrado.”

Obstáculos y temores

“No estamos reparando solo para solucionar problemas del pasado; estamos construyendo con vistas al futuro, para acomodar el crecimiento que sabemos que vendrá”, afirmó Levine Cava, satisfecha con el progreso del proyecto. El aeropuerto de Miami registra un crecimiento del 10% anual.

La alcaldesa recordó que tuvieron que arreglar de manera inesperada los pilares de concreto del Sky Train, el tren automático que conecta la Terminal D de American Airlines. “No era algo previsto, pero fue necesario repararlo por razones de seguridad”.

También hubo que lidiar con una demanda de la empresa anterior encargada del mantenimiento en MIA, que había falsificado los informes, lo cual constituía una violación a la seguridad. “Además, tuvimos que sortear la resistencia de algunos comisionados que se opusieron a cambiar el contrato”, señaló.

Uno de los temores de la edil al comenzar las reformas era la intervención del Estado, que podría cuestionar la capacidad del Condado para gestionar MIA eficientemente. “Por eso, debemos solucionarlo nosotros mismos y hacerlo bien”, recalcó.

Unas 30 unidades al año

El director Ralph Cutie explicó que mantener y renovar las 616 unidades mecánicas de MIA, entre elevadores, esteras y escaleras mecánicas, no es tarea fácil, sobre todo al tratarse de contratos con diferentes compañías: 513 unidades de Schindler Elevators, 133 de Thyssen y 39 de OTIS.

“Hace solo dos meses comenzamos a recibir las piezas necesarias. Ahora, tenemos un almacén lleno de ellas, lo que nos permite trabajar a un ritmo de 30 unidades al año”, detalló Cutie, quien adelantó que para marzo estarán listas las primeras 19 unidades totalmente nuevas.

Atención al cliente

A pesar de la complejidad de renovar un aeropuerto con 1.100 vuelos diarios sin interrumpir las operaciones, la alcaldesa apuesta por mejorar la atención al cliente.

“El director y su equipo, las aerolíneas y los negocios nos apoyan en los entrenamientos a los empleados para mejorar la atención al cliente. Nadie puede quedar fuera. Es importante porque ‘somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena’”, afirmó la alcaldesa.

Se han creado Equipos Relámpagos para detectar problemas en toda la terminal. Estos empleados, identificados por sus chalecos reflectantes azules con el lema "I am MIA", patrullan los pasillos para solucionar cualquier inconveniente y ayudar a los viajeros.

Transformación visible

El proceso de renovación de MIA no pasa por alto la experiencia del pasajero. “Lo primero que ve un pasajero al aterrizar son los puentes de embarque. En ellos estamos invirtiendo 235 millones de dólares para reemplazar las 126 unidades existentes. Hasta ahora terminamos 32, y otros 10 puentes de cristal están en proceso de licitación. Son más estéticos, menos claustrofóbicos y más fáciles de mantener”, explicó Cutie.

Para la renovación de los 447 baños, un consultor priorizó los proyectos en función de la condición, ubicación y volumen de usuarios. “Si el baño está en malas condiciones, pero pocos viajeros lo usan, se deja para la fase final. Priorizamos los más frecuentados y los que están en peores condiciones”. Se han renovado más 50, indicó.

El aeropuerto también está cambiando los mostradores de las aerolíneas, que datan de los años 70, utilizando fondos federales.

Cultura de empleados

El director expresó su preocupación por el mantenimiento de las inversiones realizadas, ya que persisten quejas sobre la limpieza de los baños renovados. “Hemos programado 135 nuevas posiciones para los Equipos Relámpagos, quienes reciben capacitación en atención al cliente y cultura de servicio”, indicó.

Orgullo y futuro

Son numerosos los proyectos en marcha. En unos años, los viajeros verán un nuevo edificio de estacionamiento forrado en acero inoxidable, un moderno hotel, una Terminal Central acristalada con detalles de madera y una ampliada Terminal Sur. Todo esto emergerá, manteniendo a MIA como uno de los aeropuertos más transitados del mundo.

“Sentimos las molestias. Estamos trabajando para mejorar la experiencia de todos los viajeros”, afirmó Cutie.

Al recorrer la polémica sección de llegadas desde Europa, se observa que se está renovando la escalera mecánica. Existe un proyecto para renovar el ascensor existente e instalar otro nuevo en una área aledaña. También sala de espera se modernizará con mobiliario novedoso, se creará un área de juegos infantiles. Sin dudas, la primera impresión al llegar a MIA cambiará drásticamente, tras la ejecución de estos planes.

“El proyecto tomará tiempo, ya que es muy ambicioso. La idea de modificar totalmente la apariencia de MIA es un proceso transformador del que todos los residentes deberíamos sentirnos orgullosos”, concluyó Cutie.

