Muere adolescente y dos jóvenes resultan heridos tras balacera en Liberty City

MIAMI .– Un tiroteo registrado la tarde del lunes en un parque público de Liberty City dejó como saldo un joven muerto y otros dos heridos, en un hecho que generó alarma entre residentes de la zona y una rápida movilización de unidades policiales y de emergencia.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 6:45 p. m., cuando agentes de la Policía de Miami (MDPD) respondieron a reportes de disparos en las inmediaciones del Parque Charles Hadley, ubicado en el área de la calle 50 del noroeste.

BAJO INVESTIGACIÓN Agente de la policía de Miami-Dade arrestado en investigación por presunto delito de naturaleza sexual

CABILDEO Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a un joven de 19 años con múltiples impactos de bala. Paramédicos intentaron estabilizarlo en la escena antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Jackson Memorial, donde posteriormente fue declarado muerto debido a la gravedad de las heridas.

Investigadores indicaron que el joven fallecido podría haber estado vinculado directamente al intercambio de disparos, aunque ese extremo continúa bajo investigación mientras se recopilan testimonios y evidencia forense.

En el mismo incidente, otras dos víctimas, ambos jóvenes de 18 años, fueron encontradas dentro de una sala recreativa cercana al parque con heridas de bala en las piernas. Ambos fueron trasladados a un centro médico, donde se espera que se recuperen completamente.

Durante el procesamiento de la escena, las autoridades recuperaron un rifle que se presume estaría relacionado con el tiroteo. Detectives continúan trabajando para establecer la secuencia exacta de los hechos, posibles motivaciones y la participación de otras personas.

Hasta el momento, no se han anunciado arrestos relacionados con el caso, mientras la investigación sigue en curso.

Los funcionarios públicos hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información que pueda ayudar en el esclarecimiento del hecho se comunique con la policía.