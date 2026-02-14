sábado 14  de  febrero 2026
Agente de la policía de Miami-Dade arrestado en investigación por presunto delito de naturaleza sexual

El oficial fue detenido en Delray Beach como parte de una pesquisa sobre presunto contacto con una persona que se hacía pasar por menor. La Oficina del Sheriff confirmó su relevo inmediato mientras avanza el proceso judicial

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un nuevo caso que involucra a un miembro de las fuerzas del orden del sur de Florida vuelve a colocar bajo escrutinio público los mecanismos de supervisión interna y la responsabilidad institucional dentro de las agencias policiales.

Un agente vinculado a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) identificado como Christopher Diaz fue arrestado en el condado Palm Beach tras una investigación desarrollada por autoridades locales en Delray Beach. El caso se encuentra ahora dentro del proceso judicial correspondiente, mientras continúan las diligencias investigativas y la revisión administrativa interna.

Los documentos oficiales y fuentes policiales, confirmaron que la detención se produjo como resultado de una operación encubierta relacionada con la protección de menores y la prevención de delitos sexuales facilitados a través de plataformas digitales. La investigación incluyó el seguimiento de interacciones electrónicas y la coordinación con unidades especializadas en delitos contra menores.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, en el caso no habría una menor real involucrada. La persona con la que el oficial presuntamente interactuó formaría parte de una operación encubierta en la que se hacía pasar por una adolescente, modalidad utilizada por grupos civiles que buscan identificar a adultos que intentan sostener encuentros con menores a través de plataformas digitales, dijeron.

Las autoridades confirmaron que, al momento de la intervención, el sospechoso se encontraba armado, situación que fue controlada por los oficiales presentes en la escena sin que se reportaran incidentes adicionales.

El incidente pone nuevamente sobre la mesa el papel de grupos civiles que operan en redes sociales y plataformas de streaming con el objetivo de exponer a presuntos depredadores sexuales. Expertos en justicia penal han advertido previamente que, aunque estas acciones pueden generar evidencia útil, también plantean interrogantes legales sobre procedimientos, cadena de custodia y posibles interferencias en investigaciones formales.

A nivel institucional, el arresto activa automáticamente protocolos internos de revisión administrativa, los cuales pueden derivar en suspensiones, destituciones o sanciones adicionales, independientemente del resultado del proceso penal.

Organizaciones de protección infantil en Florida reiteraron la importancia de fortalecer la educación digital preventiva, así como la cooperación entre agencias policiales, sistemas escolares y familias para detectar patrones de riesgo en interacciones en línea.

Comunicado oficial

La Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, declaró:

“El teniente Christopher Diaz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue arrestado por el Departamento de Policía de Delray Beach (DBPD) como resultado de una investigación criminal. Estoy indignada por el arresto de uno de mis oficiales por cargos criminales relacionados con supuesto contacto con una persona que se hacía pasar por menor. Este comportamiento es inaceptable y representa una grave traición al juramento que juramos y a la confianza que nuestra comunidad deposita en nosotros para proteger a nuestros niños. Al ser notificada, ordené de inmediato que el oficial fuera relevado de sus funciones. Nuestra agencia no tolera este tipo de comportamiento y estamos cooperando plenamente con la investigación criminal.”

