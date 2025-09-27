sábado 27  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Pese a caótico arranque, Dolphins apuestan por la paciencia con McDaniel

El propietario de los Dolphins de Miami, Stephen Ross, no tendría intenciones de hacer modificaciones en el alto mando del combinado por ahora

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Dolphins de Miami registraron su peor arranque de temporada desde 2019, luego de perder su más reciente desafío ante los Bills de Búfalo y dejar su récord en 0-3 en el vigente torneo. Para muchos, un motivo más que suficiente para que la directiva del conjunto contemple la idea de apartar de su cargo al entrenador Mike McDaniel.

Sin embargo, McDaniel, quien está en su cuarta temporada al mando del club, parece tener seguridad laboral todavía. De acuerdo a un reporte reciente de NFL Network, el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, estaría apostando, en su lugar, por la paciencia con el instructor.

Lee además
Drake Maye # 10 de los New England Patriots busca pasar contra los Miami Dolphins durante el segundo cuarto del juego en el Hard Rock Stadium el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
Fútbol Americano

Dura derrota de los Dolphins en casa contra los Patriots
TD mascota de los Miami Dolphins 
Fútbol Americano

Esta es la curiosa historia de T.D. (la mascota de los Miami Dolphins)

Según el mismo reporte, McDaniel sigue siendo del agrado de Ross, quien dejó en evidencia su confianza en él cuando le ofreció una extensión de contrato hace poco más de un año. El entrenador principal tiene todavía dos años más en ese acuerdo, con 18 millones de dólares aún pendientes por pagar tras este certamen.

Mike McDaniel (2).jpg
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

De cualquier forma, el estatus de McDaniel con los Dolphins podría cambiar de un momento a otro, aunque más allá de los resultados, la razón principal de ello puede estar en la reacción de los jugadores.

La información de la cadena televisiva de la NFL destaca que, si los jugadores deciden darle la espalda a McDaniel y el ambiente en el clubhouse se torna gris, el alto mando de la institución podría quedarse sin otra opción más que la de encontrar un reemplazo para el técnico.

Durante sus primeras tres temporadas en el timón, McDaniel tuvo cierto nivel de éxito. Miami regresó a la postemporada en 2022 y 2023 después de una ausencia de seis años y registró dos apariciones corridas en los playoffs por primera vez desde los días de Dave Wannstedt.

Alegría de corta duración

No obstante, eliminaciones en juegos de comodín y una decepcionante temporada en 2024 han cambiado el panorama con respecto a la dirección del equipo bajo las órdenes de McDaniel.

Luego de una paliza a manos de los Colts en la jornada inaugural de la zafra, los Dolphins dieron señales de vida en sus siguientes dos choques contra los Patriots y los Bills.

Ahora, la siguiente alcabala para McDaniel y compañía llegará el lunes en un enfrentamiento ante los Jets en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todo parece indicar que el entrenador estará en su puesto habitual para ese cotejo y también para los de las semanas posteriores. Pero lejos de confiarse, McDaniel deberá encender las alarmas e intentar evitar, a toda costa, una rebelión de los jugadores en el vestuario que pueda cambiar los planes de Ross en las oficinas.

Temas
Te puede interesar

Dolphins vuelven a caer, ahora víctimas de los Bills y Josh Allen

Miami Dolphins en crisis: Mike McDaniel bajo presión tras inicio 0-3 en la temporada NFL 2025

Exjugador de los Dolphins lanza fuertes declaraciones sobre Tua Tagovailoa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
VENEZUELA

Maduro evade preguntas de periodista china sobre drogas

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
ESTRATEGIAS

Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
DECISIÓN

EEUU deporta a Melody González Pedraza, exjueza aliada del régimen cubano

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)
BOLIVIA

Jorge “Tuto” Quiroga aventaja por 7,7 puntos a Rodrigo Paz en primera encuesta rumbo al balotaje

Te puede interesar

El congresista Mario Díaz-Balart
DICTADURA

Mario Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos por posibles violaciones de sanciones a Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.  video
CONNOTAACIóN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
ENTREVISTAS

"Bondades" capitalistas para los oligarcas del régimen

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado pide a policías y militares mantenerse organizados para la transición