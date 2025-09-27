Pese a caótico arranque, Dolphins apuestan por la paciencia con McDaniel

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

Los Dolphins de Miami registraron su peor arranque de temporada desde 2019, luego de perder su más reciente desafío ante los Bills de Búfalo y dejar su récord en 0-3 en el vigente torneo. Para muchos, un motivo más que suficiente para que la directiva del conjunto contemple la idea de apartar de su cargo al entrenador Mike McDaniel .

Sin embargo, McDaniel, quien está en su cuarta temporada al mando del club, parece tener seguridad laboral todavía. De acuerdo a un reporte reciente de NFL Network , el propietario de los Dolphins, Stephen Ross , estaría apostando, en su lugar, por la paciencia con el instructor.

Según el mismo reporte, McDaniel sigue siendo del agrado de Ross, quien dejó en evidencia su confianza en él cuando le ofreció una extensión de contrato hace poco más de un año. El entrenador principal tiene todavía dos años más en ese acuerdo, con 18 millones de dólares aún pendientes por pagar tras este certamen.

Mike McDaniel (2).jpg El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024. AFP

De cualquier forma, el estatus de McDaniel con los Dolphins podría cambiar de un momento a otro, aunque más allá de los resultados, la razón principal de ello puede estar en la reacción de los jugadores.

La información de la cadena televisiva de la NFL destaca que, si los jugadores deciden darle la espalda a McDaniel y el ambiente en el clubhouse se torna gris, el alto mando de la institución podría quedarse sin otra opción más que la de encontrar un reemplazo para el técnico.

Durante sus primeras tres temporadas en el timón, McDaniel tuvo cierto nivel de éxito. Miami regresó a la postemporada en 2022 y 2023 después de una ausencia de seis años y registró dos apariciones corridas en los playoffs por primera vez desde los días de Dave Wannstedt.

Alegría de corta duración

No obstante, eliminaciones en juegos de comodín y una decepcionante temporada en 2024 han cambiado el panorama con respecto a la dirección del equipo bajo las órdenes de McDaniel.

Luego de una paliza a manos de los Colts en la jornada inaugural de la zafra, los Dolphins dieron señales de vida en sus siguientes dos choques contra los Patriots y los Bills.

Ahora, la siguiente alcabala para McDaniel y compañía llegará el lunes en un enfrentamiento ante los Jets en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todo parece indicar que el entrenador estará en su puesto habitual para ese cotejo y también para los de las semanas posteriores. Pero lejos de confiarse, McDaniel deberá encender las alarmas e intentar evitar, a toda costa, una rebelión de los jugadores en el vestuario que pueda cambiar los planes de Ross en las oficinas.